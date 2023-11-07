На заросшем лесом берегу Малого городского пруда за МИЭТом есть дом, вот уже несколько десятилетий возбуждающий любопытство горожан. Как у всякого таинственного объекта, у него есть свои легенды: «Здесь городские власти устраивают тайные гулянки», «Это секретная дача правительства со времен СССР», «Тут гостил сам Фидель Кастро», «Подходы к дому охраняют мужики с ружьями»… «Зеленоград.ру» выяснил, что из этого правда. Рассказываем, каких гостей дом принимал в прошлом и как используется теперь это место, которое сейчас официально называется Домом приёмов «НИИМЭ».
В начале 1970-х годов в лесу за стадионом МИЭТа построили небольшое здание, предназначенное для представительских нужд. В те дни в Зеленоград каждую неделю наезжал министр электронной промышленности Александр Шокин, регулярно бывали члены правительства, приезжали иностранные делегации — всех этих высокопоставленных гостей, преимущественно связанных с микроэлектроникой, необходимо было где-то принимать. Так появился Дом приёмов.
«Архитектура у него обалденная, — рассказал „Зеленоград.ру“ экс-начальник отдела зарубежных выставок НПО „Научный Центр“ Валерий Метайкин, — в стиле самого влиятельного американского зодчего Фрэнка Ллойда Райта, создателя „органической архитектуры“ и „домов прерий“. Со стороны въезда дом выглядит одноэтажным, солидный фасад отделан светлой крупнозернистой штукатуркой, поверху тянется деревянный фриз. Но на самом деле этажей в нём два, так как стоит он на склоне холма и с обратной стороны как бы спускается к Малому городскому пруду, имея цокольный — минус первый этаж».
Летом дом скрыт от взглядов в густой листве деревьев, и только высокий забор вдоль кромки воды подсказывает, что за ним есть охраняемый объект.
С обратной стороны к дому ведёт тупиковая автомобильная дорога. Подъезд к нему преграждает шлагбаум, за которым виден пятачок парковки и ворота с пристроенной к ним кирпичной сторожкой. Дом обнесён забором, табличек на нём нет, ворота закрыты, и взглянуть на него можно только через металлические прутья, да и то, если позволит охранник и собаки, которые облаивают всех, кто приближается к воротам.
Раньше, вспоминают старожилы, забор был из сетки-рабицы и всегда существовал соблазн пройтись вдоль него и посмотреть на таинственный дом и его обитателей. «Помню, до 1978 забора вокруг не имелось, — рассказывает музыкальный журналист Всеволод Баронин, — но на приближавшихся к „домику“ спускали серьёзных собак. Мы там однажды в мае 1977-го в компании со школьным другом не меньше часа на деревьях просидели».
Как уже было сказано, со стороны входа дом кажется одноэтажным, но на самом деле этажей в нём два (не считая подвала), так как стоит он на склоне холма.
Главный вход ведёт на верхний этаж. Основное его пространство занимает большой зал с камином и панорамным остеклением по той стороне, что выходит на пруд. В этом зале, оформленном стильно и неброско, проходили приёмы высоких гостей, иностранных делегаций, здесь устраивались застолья, иногда довольно большие — на несколько десятков человек.
«В Доме приёмов время от времени проводили совещания (советы) директоров 34-х предприятий Научного центра, — рассказал „Зеленоград.ру“ директор по развитию группы компаний „Терминальные технологии“ Александр Капранов. — Там для этого оборудован специальный зал с хорошими стульями и большим столом. Также в Доме приёмов, как в гостинице, иногда останавливались приезжие — для этого есть четыре номера (это не афишируется, двери туда закрыты, мы туда не заходили, но слева от главного входа есть вход в коридорчик, в котором находятся гостиничные номера). В постсоветские времена в Доме приёмов однажды состоялась встреча бывших комсомольских вожаков. Вообще-то такие встречи проводят уже лет двадцать, но в том месте прошла только одна из них, остальные в других местах: в МИЭТе, в префектуре, в кинотеатре „Эра“».
"Я не раз бывал на банкетах в Доме приёмов, — поделился фотожурналист Вячеслав Киселёв. — Меня приглашали туда, когда я стал работать в «Агентстве печати и новости». Там проходило много закрытых встреч — и это понятно, ведь и сам город, работавший на оборонку, на космос, тоже был закрытым. Иностранные делегации я не снимал, тогда это не разрешалось. Но по разным торжественным случаям там собирались и руководители Зеленограда — партийная верхушка, директора НИИ и заводов, отмечали праздники".
Сейчас это помещение имеет современный интерьер, располагающий к деловому общению. В нём устраивают обеды для гостей, рабочие встречи, совещания, бизнес-завтраки, церемонии награждения, патриотические мероприятия и т. п.
Кроме большого зала на этаже имеется несколько подсобных помещений, где хранятся столовые принадлежности и готовятся к подаче блюда и напитки. За занавешенными окнами зала просматривается балкон, на который можно выйти из фойе. Балкон тянется во всю длину этажа, огибая дом, но виды, которые открываются с него, сегодня эффектными не назовешь — вплотную подступают деревья, сквозь них проглядывает Малый городской пруд, можно разглядеть здание префектуры и недостроенный аквапарк.
Внизу со стороны пруда есть цокольный этаж, где сейчас располагается комната отдыха. Там стоит бильярдный стол, диваны, деревянная мебель в эко-стиле. Но так было не всегда — в прежние годы здесь располагалось одно из подразделений Научного центра.
Несмотря на то, что Дом приёмов зеленоградцам в глаза не бросался, в городе о нём ходили неприятные слухи: дескать, там, на отшибе «верхи» устраивают какие-то пьянки-гулянки. Руководство Научного центра об этом знало, но как пресечь домыслы?
Однажды к генеральному директору Научного центра Эдуарду Иванову пришёл начальник отдела зарубежных выставок Валерий Метайкин.
— Эдуард Евгеньевич, — сказал он, — вы знаете, какие нехорошие слухи ходят в городе о Доме приёмов. Предлагаю идею, как их можно пресечь. Цокольный этаж в приёмах не участвует. Давайте разместим там мой отдел — будем готовить выставки, вся работа по комплектованию и отправке экспонатов будет на виду. Места там много, всё наше «хозяйство» свободно поместится. Во время приёмов мы будем работать внизу, никому не мешая.
Иванову идея показалась интересной, и через несколько дней он отдал распоряжение переезжать.
«И мы переехали, — рассказывает Метайкин, — и работали там пять лет, до самого моего ухода в 1992 году. Слухи действительно утихли. Знаете, как тушат пожар в степи? Пускают встречный пал. Какие пьянки — там люди работают! Вон ящики стоят, там подразделение Научного центра находится. Иванов был доволен».
Сотрудники приходили на работу не с главного, а с бокового входа, где была лестница, ведущая на минус первый этаж. В цоколе тоже было панорамное остекление с видом на воду. Внутреннее пространство, не считая небольшого кабинета, зонировали модными и удобными, только появившимися тогда банковскими перегородками так, чтобы планировка отвечала структуре отдела зарубежных выставок.
«Ещё ниже под нами имелся большой подвал, — рассказывает Метайкин. — Для нас это была замечательная кладовая. Мы разместили там стеллажи и множество выставочных компонентов (транзисторы, резисторы, микросхемы, лампы фантастических форм), которые съезжались к нам со всей страны — из иногородних подразделений Научного центра. Ведь в нашу структуру входили предприятия из Грузии, Армении и т. д. Здесь мы разрабатывали выставочные проекты и формировали будущие экспозиции, которые отправлялись потом за рубеж».
Кто только ни приезжал в Зеленоград! В 1970-80-х годах прибытие иностранных делегаций из стран соцлагеря было обыденным делом. В Научном центре принимали кубинского команданте Фиделя Кастро, лидера Монголии Юмжагийна Цэдэнбала, руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта и генсека Социалистической единой партии Германии Эрика Хонеккера, главного коммуниста Чехословакии Милоша Якеша, генсека румынской компартии Николае Чаушеску, председателя президиума СФРЮ (Югославия) Ратомира Дугонича, руководителя Венгрии Яноша Кадара, первого президента Польши Войцеха Ярузельского. Также приезжали делегации из Вьетнама, Китая, Сингапура.
Некоторые гости запомнились зеленоградцам особо, рассказывает краевед Игорь Быстров. Например, Фидель Кастро подарил целый грузовик ананасов. Фрукты раздали сотрудникам поровну. Многие работники цехов и лабораторий попробовали их тогда впервые. Чаушеску запомнился маниакальной мнительностью: он очень боялся, что его отравят, и возил с собой вагон продуктов и цистерну питьевой воды. А руководителю Монголии Цеденбалу так понравился Зеленоград, что он приезжал в наш город трижды, причём один раз — с неофициальным визитом. Он хотел, чтобы его сын учился в МИЭТе, но жена Цеденбала, Настя (русская, из рязанских мест), отговорила мужа: «Нет, этот вуз не для нашего мальчика, ему не потянуть!»
По случаю приезда иностранных гостей устраивали приём, торжественный обед. По словам Валерия Метайкина, как правило, это были немноголюдные мероприятия — глава иностранной делегации и три-четыре человека из его свиты, с нашей стороны — министр, генеральный директор, иногда главный инженер.
В Доме приёмов под началом заведующей работало несколько женщин, которые обслуживали эти обеды. К приготовлению горячих блюд для торжественных обедов подключался общепит, поскольку кухня в самом Доме приёмов такими возможностями не располагала — там только закуски нарезали.
Дом приёмов был постоянным пристанищем для регулярно наезжавшего в город первого министра электронной промышленности Александра Шокина. Он приезжал в Зеленоград почти каждый понедельник и получал свежую и объективную информацию от руководства Научного Центра, лично посещал предприятия и мог объективно судить о состоянии дел в науке, промышленности и в городе в целом. Эти посещения с чьей-то лёгкой руки называли «родительским днём», по аналогии с пионерским лагерем.
«Во время этих посещений, естественно, устраивался обед с чаепитием, и разговоры о деле продолжались, — рассказывает Валерий Метайкин. — Было известно, что Александр Иванович очень любил хороший чай с шоколадными конфетами. Когда я узнал об этом, мне — я же бывший КВНщик — пришла в голову довольно забавная идея, которой я поделился с генеральным директором НЦ Андреем Юрьевичем Малининым. Он меня поддержал, и мы приступили к исполнению задумки. Купили роскошную коробку шоколадных конфет, не помню какой фабрики, а на обратной стороне, где обычно указывают изготовителя продукции, аккуратно наклеили красивую этикетку с надписью, что эти конфеты изготовлены в Научном Центре по полупроводниковой технологии на основе таких-то и таких-то больших интегральных микросхем, которые тогда были на пике наших научно-технических достижений. Всё было выполнено очень чисто, изящно и эффектно — комар носа не подточит.
И вот во время очередного чаепития, Малинин на «полном серьёзе» предлагает Александру Ивановичу отведать конфет и советует обратить внимание на изготовителя. Министр обладал хорошим чувством юмора, сразу оценил фокус и, как потом говорили очевидцы, радовался как ребёнок".
«В гостевом доме принимали всех важных гостей Зеленограда, начиная с лидеров социалистических стран и кончая Горбачёвым, — рассказал „Зеленоград.ру“ Алексей Ларионов, сын Анатолия Ларионова — 1-го секретаря Зеленоградского Райкома КПСС в 1983—1987 годах. — До меня доходили отдельные рассказы. Помню, отец говорил, что Дом приёмов почему-то посещал зять Брежнева — Юрий Чурбанов. Он вышел на крыльцо покурить после обеда. Перед входом стояла декоративная композиция на шесте „Аист в гнезде“. Покурив, Чурбанов похвалил скульптуру. После его отъезда руководство Научного центра стало обсуждать, что надо подарить зятю Брежнева казённого аиста, раз он так ему понравился — что и было сделано».
В конце июля 1987 года Зеленоград посетил с рабочим визитом Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв — это был первый визит главы государства в наш город. Кроме свиты с ним приехала и супруга Раиса Горбачёва. Гости посетили предприятия Научного центра, познакомились с образцами продукции.
Побывали Горбачёвы и в разных учреждениях и даже в магазинах города. Например, заглянули в универмаг «Зеленоград» на Центральной площади.
«Разумеется, генсека окружала суровая охрана, — рассказывает Алексей Ларионов. — Отец в тот момент был 1-м секретарём Райкома КПСС, и по статусу именно он встречал главу партии на месте. Около универмага Раиса Максимовна на ступеньках замешкалась, и отец решил проявить галантность и поддержал её под локоть, но охрана его грубо осекла, чтобы не прикасался».
Обедать гостей повезли в Дом приёмов. «Горбачёв даже тогда, на пике своей популярности во всем мире, был очень прост в общении, — продолжает Ларионов. — И он, и отец принадлежали к поколению детей войны. И во время обеда отец возможно нарочито по-простецки стал кусочком хлеба вытирать в своей тарелке. И Горбачёв рассказал, что он точно также в Англии смутился из-за корочки хлеба, но Маргарет Тетчер его успокоила, что в Англии так делают самые богатые люди. Надо заметить, что сам обед был приготовлен местным персоналом. Как-то раз в летнюю жару, пока ждали гостей, муха на выставленной на столе еде отложила яйца. Конечно, это убрали, но в остальном менять ничего не стали, потому что дефицит в те годы был страшный».
В смутные перестроечные времена Дом приёмов не раз менял свою принадлежность, название и частично даже назначение. В разные годы он принадлежал ОАО «Концерн „Научный центр“», затем АО «Ситроникс», потом ЗАО «РТИ Микроэлектроника», сегодня он находится в распоряжении АО «НИИМЭ» и известен как Дом приёмов «Микрона».
В недалёком прошлом — в 2010-е годы — он носил другое название: «ДОНАТЕС», Дом Научно-Технического Сотрудничества. А ещё раньше, в начале «нулевых», его сдавали для организации свадеб.
«Я когда-то там был, отмечал свадьбу друга, — поделился воспоминаниями зеленоградец Роман Матвеев. — Это было между 2000 и 2003 годами. Дом тогда выглядел немного иначе внутри. Сейчас его слегка осовременили, а тогда он выглядел как типичный пример позднесоветского подхода к обустройству помещений и поражал своей смелостью в части дизайна: просторный, везде прямые углы, окна в пол. Если походить вокруг, то там можно было увидеть опочивальни — три-четыре номера довольно скромных размеров, насколько можно было разглядеть через окно. Весь дом утопал в зелени. Находиться там было приятно, конечно».
Сегодня Дом приёмов «Микрона» по-прежнему используют для представительских и рабочих нужд.
«Зеленоград.ру» благодарит Валерия Метайкина, Алексея Ларионова, Вячеслава Киселёва, Александра Капранова за помощь в подготовке этой статьи.