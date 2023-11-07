В тёмном густом лесу…

В начале 1970-х годов в лесу за стадионом МИЭТа построили небольшое здание, предназначенное для представительских нужд. В те дни в Зеленоград каждую неделю наезжал министр электронной промышленности Александр Шокин, регулярно бывали члены правительства, приезжали иностранные делегации — всех этих высокопоставленных гостей, преимущественно связанных с микроэлектроникой, необходимо было где-то принимать. Так появился Дом приёмов.

«Архитектура у него обалденная, — рассказал „Зеленоград.ру“ экс-начальник отдела зарубежных выставок НПО „Научный Центр“ Валерий Метайкин, — в стиле самого влиятельного американского зодчего Фрэнка Ллойда Райта, создателя „органической архитектуры“ и „домов прерий“. Со стороны въезда дом выглядит одноэтажным, солидный фасад отделан светлой крупнозернистой штукатуркой, поверху тянется деревянный фриз. Но на самом деле этажей в нём два, так как стоит он на склоне холма и с обратной стороны как бы спускается к Малому городскому пруду, имея цокольный — минус первый этаж».

Летом дом скрыт от взглядов в густой листве деревьев, и только высокий забор вдоль кромки воды подсказывает, что за ним есть охраняемый объект.

С обратной стороны к дому ведёт тупиковая автомобильная дорога. Подъезд к нему преграждает шлагбаум, за которым виден пятачок парковки и ворота с пристроенной к ним кирпичной сторожкой. Дом обнесён забором, табличек на нём нет, ворота закрыты, и взглянуть на него можно только через металлические прутья, да и то, если позволит охранник и собаки, которые облаивают всех, кто приближается к воротам.

Раньше, вспоминают старожилы, забор был из сетки-рабицы и всегда существовал соблазн пройтись вдоль него и посмотреть на таинственный дом и его обитателей. «Помню, до 1978 забора вокруг не имелось, — рассказывает музыкальный журналист Всеволод Баронин, — но на приближавшихся к „домику“ спускали серьёзных собак. Мы там однажды в мае 1977-го в компании со школьным другом не меньше часа на деревьях просидели».