Понравилось ли вам, что внутри детского салона-красоты «Дракончик» в ТЦ «Столица»?
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Детский салон красоты «Дракончик» недавно открылся на втором этаже в ТЦ «Столица» в 23 микрорайоне. Работает с 7:00 до 20:00. Здесь стригут детей и взрослых, делают косички-прически, прокалывают уши, красят волосы и даже устраивают детские праздники. Показываем, что там внутри.
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