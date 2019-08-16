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Детский салон красоты «Дракончик» в ТЦ «Столица» — что внутри? 16.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Детский салон красоты «Дракончик» недавно открылся на втором этаже в ТЦ «Столица» в 23 микрорайоне. Работает с 7:00 до 20:00. Здесь стригут детей и взрослых, делают косички-прически, прокалывают уши, красят волосы и даже устраивают детские праздники. Показываем, что там внутри.

Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.

Понравилось ли вам, что внутри детского салона-красоты «Дракончик» в ТЦ «Столица»?
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