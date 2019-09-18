В 2009 году в Зеленограде открылся первый детский развивающий центр «Сёма», где опытные специалисты занимались не только организацией досуга для всей семьи, но и первые в городе предложили раннее развитие детей с 1 года, интеллектуальные занятия по развитию творческих и музыкальных способностей, основательную подготовку к школе, начиная с трёх лет.
За десять лет изменились не только тенденции, методы и методики развития и образования, но и сами родители и дети. Теперь важно не просто предложить социально важные, нужные и значимые услуги на рынке, но и отвечать на изменившийся запрос общества. Речь идет о работе с детьми, которых называют «особенными», говоря иначе, в рамках законодательной терминологии РФ — дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С какими итогами и планами подходит «Сёма» к своему десятилетию, Zelenograd.ru рассказала международный сертифицированный поведенческий специалист (терапист RBT), педагог-психолог по работе с детьми с РАС — Юлия Смодлева.
— Десять лет назад в Зеленограде в корпусе 601 открылся центр «Сёма». А что он представляет собой сейчас, и чем отличается от других детских клубов и центров?
— За последние пять лет мы проделали колоссальную работу. Нам удалось выстроить качественную сеть, расширить спектр услуг, скорректировать ценовую политику и предложить супер качественный сервис родителям по разумным и доступным ценам. Сейчас мы позиционируем себя как «сеть развивающих центров и детских садов».
Три филиала в корпусах 830, 1441 и 2033 принимают деток с 1 года, предлагая полный пакет услуг по присмотру и уходу за детьми на гибких, удобных для родителей условиях, в разрезе любого графика. Таких возможностей и предложений у других организаций в Зеленограде просто нет. Мало кому интересны крошки-малыши ясельного возраста. А для нас это самый любимый, самый «сладкий» клиент.
Уютные мини-группы (до 12-15 человек), отличные условия, опытнейшие специалисты и воспитатели. Мы предлагаем не только развитие общего плана (грамота, чтение, письмо, иностранные языки, математические способности), а также группы полного и короткого пребывания. В отличие от государственных ДОУ, мы ежедневно организуем множество интересных и развивающих занятий (в том числе и для таких крох), адаптационные программы для самых маленьких, практически на индивидуальной основе. Это позволяет малышам набирать темп развития гораздо быстрее, а социальная адаптация проходит легче и веселее. На нашем сайте можно найти подробную информацию обо всех занятиях и предложениях.
— Насколько я поняла, сейчас вы говорили о нормотипичных детях, то есть без каких-либо особенностей в развитии, верно? Но я знаю, что в 2019 году в корпусе 1441 открылся ваш кабинет, работающий в направлении коррекционный педагогики… для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья. Что привело к самой идее открыть такое направление?
— Я говорила ранее, что время изменилось. Мы не можем не двигаться вперед и не отвечать на спрос предложением. К нам стали обращаться родители, которые совершенно точно понимали, что с их детьми что-то не так (не спит, не ест, странно себя ведет, элементы непредсказуемости стали все более и более яркими, и многое другое). И когда мы начинали работать в сфере социальных услуг, с детьми — четко знали: нет детей «плохих» или «хороших», «ограниченных» или «нормотипичных». Они все наши, и они просто дети. И если выбрали нас — мы должны соответствовать той компетенции, в помощи которой они сейчас нуждаются.
Как правило работа построена таким образом, что любым занятиям, посещению групп короткого или полного дня предшествует консультация, собеседование с ребенком и родителями. Если по итогам консультации становится понятно, что ребенку будет непросто окунуться в формат общепринятого социального поведения, принять общие правила и нормы общения — мы предлагаем не общий, а индивидуальный план развития и работы со специалистом или даже группой специалистов. У нас в штате работают нейропсихолог — специалист по сенсорной интеграции, поведенческий специалист — АВА терапист, логопед-дефектолог, ну и конечно же воспитатели и профильные специалисты в области общего и дополнительного дошкольного развития.
— Что значит не нормотипичный ребенок, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)?
— Это значит, что темпы развития такого ребенка не соответствуют нормам общепринятой классификации стандартов в сфере педагогики, психологии, медицинских смежных дисциплин. У таких детей имеется отставание или группа отставаний ввиду наличия разного рода причин: проблемы с опорно-двигательной системой, нарушения зрения, слуха, задержка психического, речевого развития, аутистические черты в поведении, дефицит внимания и гиперактивность, или общее расстройство эмоционально-волевой сферы (РАС). С целью эффективной коррекции, работа с такими детьми ведется исключительно индивидуально.
Что важно! Последние пару лет многие нормотипичные дети искусственно приобретают разного рода «нарушения» из-за неверного педагогического подхода родителей, говоря иначе из-за педагогической запущенности, ввиду чего дети стали просто невоспитанными и неуправляемыми. При грамотной и своевременной коррекции любого рода проблем, дети (имея самые сложные проблемы) — быстро адаптируются и обретают необходимые навыки и умения. А те, которые имели незначительные проблемы, — выходят в норму, и тогда могут могут посещать ДОУ или заниматься в развивающих группах абсолютно без проблем.
Если у ребенка любой из вариантов задержки развития, основанный на тревоге и подозрениях родителей, семьи, или поставлен конкретный диагноз, подтвержденный психолого-медико-педагогическим консилиумом, мы готовы предложить индивидуальную сопроводительную программу. Аутизм и другие не менее сложные состояния эмоциональной, психоречевой и волевой сфер — это не болезнь, не насморк, который можно вылечить за семь дней при помощи «волшебной таблетки». Это другой мир, иные правила, другая планета, жителей которой нужно корректировать и подстраивать под существующую реальность, делать все возможное для абилитации и реабилитации детей, облегчить и улучшить уровень жизни как самих детей так и их семей.
— Почему родители особенных детей стали обращаться именно к вам?
— Такие родители ищут помощи и спасения везде, не только у нас. Но грамотных специалистов в этой области, к сожалению, очень мало. А честных и порядочных — вообще редкость. Ведь любой практике должна предшествовать долгая и сложная учеба, постоянное самосовершенствование, движение вперед. Это отнимает много сил и затрат самого специалиста. А для многих учеба — скука, средств на самообразование жаль, а желание заработать на «аутичном тренде» очень велико. Что касается специалистов нашей сети, конкретно меня и моих коллег в сфере дефектологии — мы подходим к процессу комплексно, не жалея ни сил ни средств на повышение личной компетентности. К нам приводят уже второе и третье поколения своих детей, в том числе по рекомендации, через «сарафанное радио», редко через рекламу. Так и находим друг друга.
— Случалось ли отказываться от ребенка?
— Мы придерживаемся практики никогда не отказываться от детей, если есть обоюдный контакт с родителями. Поскольку работа с детьми всегда была комплексной и многосторонней, в том числе работа в семье, мы можем отказать, только если родитель не прислушивается к нашим рекомендациям, безучастен, нарушает правила нашей сети, правила внутреннего распорядка — но это крайне редкие случаи. Наоборот, смысл нашей работы — в максимальной помощи, в том числе поддержке родителей. Поэтому мы постоянно повышаем свою профессиональную компетенцию, периодически берем в штат новых специалистов. Мы не делим детей по диагнозам, группам, способностям. Просто работаем с душой и точно знаем, что нужно детям.
— Вы планируете расширять коррекционное направление?
— Безусловно, потому что именно у нас есть высокий спрос — как помочь родителям и детям, которые не могут интегрироваться в обычную социальную среду. Планируем привлечь еще больше квалифицированных специалистов, расширить филиалы с таким направлением и открыть центр сенсорной интеграции в Зеленограде.
— Новые горизонты развития — центр сенсорной интеграции для детей с ОВЗ. Что такое сенсорная интеграция?
— Сенсорная интеграция ребенка — это процесс координации сигналов, поступающих в мозг от органов чувств. Осязание, обоняние, слух, зрение, вкус, вестибулярный аппарат информируют о происходящем вокруг и подсказывают, как нужно поступить, что сделать. Если имеются нарушения хотя бы в одном из блоков, ребенок не может правильно взаимодействовать с объектами окружающей среды, можно говорить о нарушении сенсорной интеграции. Её нужно налаживать у детей не только с аутизмом, но и у детей с любым видом ОВЗ. Необходимо не только сидеть за столом с логопедом, а повседневно преодолевать самые разные бытовые и физические трудности. Это специальное оборудование, профессионально организованная среда, где мы будем работать с координацией движения, скоростью реакции, мышечным тонусом и сотней других не менее важных аспектов. Это и общефизическое развитие, и занятия с профильными специалистами, и просто интересные занятия. Ведь мы работаем с детьми! Хотим постоянно открывать все новые и новые островки радости и улыбок, и делать детство ярче!
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