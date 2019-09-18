— Десять лет назад в Зеленограде в корпусе 601 открылся центр «Сёма». А что он представляет собой сейчас, и чем отличается от других детских клубов и центров?

— За последние пять лет мы проделали колоссальную работу. Нам удалось выстроить качественную сеть, расширить спектр услуг, скорректировать ценовую политику и предложить супер качественный сервис родителям по разумным и доступным ценам. Сейчас мы позиционируем себя как «сеть развивающих центров и детских садов».

Три филиала в корпусах 830, 1441 и 2033 принимают деток с 1 года, предлагая полный пакет услуг по присмотру и уходу за детьми на гибких, удобных для родителей условиях, в разрезе любого графика. Таких возможностей и предложений у других организаций в Зеленограде просто нет. Мало кому интересны крошки-малыши ясельного возраста. А для нас это самый любимый, самый «сладкий» клиент.

Уютные мини-группы (до 12-15 человек), отличные условия, опытнейшие специалисты и воспитатели. Мы предлагаем не только развитие общего плана (грамота, чтение, письмо, иностранные языки, математические способности), а также группы полного и короткого пребывания. В отличие от государственных ДОУ, мы ежедневно организуем множество интересных и развивающих занятий (в том числе и для таких крох), адаптационные программы для самых маленьких, практически на индивидуальной основе. Это позволяет малышам набирать темп развития гораздо быстрее, а социальная адаптация проходит легче и веселее. На нашем сайте можно найти подробную информацию обо всех занятиях и предложениях.