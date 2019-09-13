Большой зелёный парк на северном берег городского пруда, — Дендропарк, — всё лето был закрыт на благоустройство, как и парк Победы. За забором шли работы: переделывали дорожки, копали канавы и прокладывали коммуникации, а со стороны воды строили набережную. Обсуждалось предварительно, что в парке появится и детская площадка, и инфраструктура для спортсменов, и места для рыбаков.
В День города, 7 сентября, Дендропарк открыли для горожан. Праздничный поток людей схлынул — и корреспондент Zelenograd.ru прогулялся по парку, чтобы рассмотреть его во всех подробностях.
Главный вход в Дендропарк — у одноимённой остановки на Озёрной аллее, недалеко от моста. Сюда приезжает единственный городской автобус №31
Фото: Zelenograd.ru
Кстати, остановочный павильон в ходе ремонта парка тоже заменили. А на другой стороне улицы оставили старый
Фото: Zelenograd.ru
У входа в парк еще не всё убрано после ремонта, но рабочих внутри уже почти нет
Фото: Zelenograd.ru
На центральной аллее — новые лавочки
Фото: Zelenograd.ru
Клумбы не выглядят богатыми — бывали на этой аллее и куда более роскошные цветы
Фото: Zelenograd.ru
Наверное, всё еще вырастет
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
На боковых аллеях тоже стоят скамейки — кое-где прямо на дорожках, а не в карманах. Такова особенность нынешнего благоустройства по всему городу
Фото: Zelenograd.ru
По другим аллеям проложена красная спортивная дорожка. По ней удобно бегать, а на велосипеде ездить неудобно — она мягкая
Фото: Zelenograd.ru
Узкая аллея вдоль берега больше не вымощена гранитом — она стала асфальтовой. Но лавочки тут всё-таки убрали в карманы
Фото: Zelenograd.ru
Набережная — главное новшество. К ней спускается лестница с главной аллеи
Фото: Zelenograd.ru
Парадный вид на каскад фонтанов в парке Победы
Фото: Zelenograd.ru
Спуститься можно и с колясками, и с велосипедом. Но родители жалуются, что некоторые пандусы слишком узки для колясок
Фото: Zelenograd.ru
Через 100 метров по берегу — еще одна лестница, на другой конец набережной
Фото: Zelenograd.ru
Здесь стоит вышка, которую еще достраивают
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
На набережной много лавочек, и даже в будний день они не пустуют — пока хорошая погода
Фото: Zelenograd.ru
Настил деревянный, а перила действительно бьют статическим электричеством, как уже отметили зеленоградцы
Фото: Zelenograd.ru
Вода чистая, видно дно. А вот рыбы не видно
Фото: Zelenograd.ru
Набережная стоит на сваренных металлических сваях и металлическом каркасе. Интересно, каков срок гарантии?
Фото: Zelenograd.ru
Фонари-болларды вдоль берега, укреплённого габионами, еще не успели распаковать
Фото: Zelenograd.ru
К берегу прибивает мусор
Фото: Zelenograd.ru
Хотя на набережной попадаются урны
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Как перенесли ремонт растения дендропарка? Деревья стоят. Таблички под ними сохранились. Не ручаемся, что все
Фото: Zelenograd.ru
По-прежнему осыпаются спелые мелкие груши
Фото: Zelenograd.ru
Клёны местами болеют
Фото: Zelenograd.ru
Есть пострадавшие старые деревья возле дорожек — возможно, из-за строительной техники
Фото: Zelenograd.ru
Ствол то ли обработали, то ли закрасили
Фото: Zelenograd.ru
Некоторые деревья пришлось сильно обкорнать ради лестниц — спусков к набережной
Фото: Zelenograd.ru
Другим, возможно, произвели санитарную обрезку — или они помешали при прокладке подземных коммуникаций
Фото: Zelenograd.ru
Свежую травку поливают — вода идёт по шлангу из пруда
Фото: Zelenograd.ru
Сюда шланги, похоже, не дотягиваются
Фото: Zelenograd.ru
А кое-где созрели яблоки
Фото: Zelenograd.ru
Во всём Дендропарке не появилось никакой новой инфраструктуры — ни детских или спортплощадок, ни раздевалок
Фото: Zelenograd.ru
Только спортивная дорожка через весь парк
Фото: Zelenograd.ru
Больших фонарей немного — кажется, строители пытаются этим заняться
Фото: Zelenograd.ru
Вдоль всех дорожек стоит множество боллардов — низких парковых фонарей
Фото: Zelenograd.ru
Площадка для отдыха в дальней части парка, над берегом, осталась, но теперь здесь стоят лавки без спинок
Фото: Zelenograd.ru
На соседних аллеях такие же
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Школьники занимаются физкультурой на новой красной дорожке
Фото: Zelenograd.ru
А здесь что-то разлили строители — лучше смотреть под ноги
Фото: Zelenograd.ru
По самой кромке берега уже вытоптали тропинку. Очевидно, что её здесь не хватает
Фото: Zelenograd.ru
Хотя мест для рыбаков не сделали — весь берег в таких каменных габионах
Фото: Zelenograd.ru
А для любителей купаться стоят таблички — плавать тут нельзя
Фото: Zelenograd.ru
Интересно, что Дендропарк до сих пор обнесён забором, хотя и открыт
Фото: Zelenograd.ru
Возможно, заборы просто ограждают газон и строительные недоделки
Фото: Zelenograd.ru
Местами перекрыт вход на аллеи — пройти можно не везде
Фото: Zelenograd.ru
В других местах вход почему-то открыт
Фото: Zelenograd.ru
Здесь забор уже просто лежит. Но продолжает защищать газон
Фото: Zelenograd.ru
Выход по лестнице в дальнем конце Дендропарка тоже перекрыт, но забор отодвинули
Фото: Zelenograd.ru
А пологий выезд рядом — открыт
Фото: Zelenograd.ru
Можно войти в Дендропарк и с нового пешеходного моста через пруд
Фото: Zelenograd.ru
А вот такой романтической стала плотина в дальнем конце Большого городского пруда, у 7 микрорайона — здесь поставили большие качели
Фото: Zelenograd.ru
На каждых из трёх может свободно поместиться пара взрослых или несколько детей. Хоть качели и новые, но уже романтично скрипят
Фото: Zelenograd.ru
На террасу с качелями ведёт лестница, есть пандусы
Фото: Zelenograd.ru
Прекрасный обзор пруда с видом на закат дополняют рыжие утки-огари, обосновавшиеся на столбах перед плотиной
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
А в воде снуют стайки мальков
Фото: Zelenograd.ru
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