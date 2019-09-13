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Каким стал Дендропарк после ремонта: аллеи, деревья, клумбы, набережная и плотина — все новшества и неудобства 13.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Большой зелёный парк на северном берег городского пруда, — Дендропарк, — всё лето был закрыт на благоустройство, как и парк Победы. За забором шли работы: переделывали дорожки, копали канавы и прокладывали коммуникации, а со стороны воды строили набережную. Обсуждалось предварительно, что в парке появится и детская площадка, и инфраструктура для спортсменов, и места для рыбаков.

В День города, 7 сентября, Дендропарк открыли для горожан. Праздничный поток людей схлынул — и корреспондент Zelenograd.ru прогулялся по парку, чтобы рассмотреть его во всех подробностях.

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Обсуждение
Li Lissi
Вчера, 22:26
Ограждение непонятно зачем? Чтобы конница не вытоптала. Необходимы парку раздевалки? В каком смысле?)))
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