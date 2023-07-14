Студенчество — это время не только учёбы, зубрёжки и зачётов, но и яркой студенческой жизни. Очень важно, чтобы университет предоставлял возможность и профессионального, и личностного роста. В МИЭТе для этого есть всё: студенческие объединения и школы, дополнительные образовательные программы, разнообразные спортивные секции и многое другое. Хотите — получайте бесплатно второй диплом, развивайте «мягкие навыки», изучайте журналистику, фотографию или операторское искусство, хотите — развивайте собственные стартапы и выигрывайте гранты на реализацию идей, хотите — присоединяйтесь к сборной по волейболу, кёрлингу или регби.
Что значит быть студентом НИУ МИЭТ — рассказываем и показываем в сегодняшнем материале.
Первый год, а особенно первые месяцы учёбы являются самыми сложными в жизни студента, и иногда кажутся чуть ли не сумасшедшими: у первокурсников появляются новые права и обязанности, повышается уровень ответственности, и иногда преподаватели отличаются от того, как описывают школьные учителя. И именно в этот период нужны кураторы — студенты, помогающие первокурсникам адаптироваться в новом месте.
Они способствуют улучшению общения среди однокурсников, решают различные проблемы, которые могут встретиться на пути новоиспечённого студента, а также проводят мероприятия, знакомят с административным устройством вуза, с правилами внутреннего распорядка и проживания в общежитии.
Для подготовки таких ребят в МИЭТе создана школа кураторов, в которой студенты проходят занятия по психологии, учатся работать с группами, проводить тренинги и командформирование и многое другое. Они же, кстати, знакомят новоиспечённых студентов с объединениями.
А их в университете немало: есть активисты, вожатые, доноры, волонтёры, собственные телевидение, фотошкола и журнал, спортивные объединения, клуб настольных игр, клуб интеллектуальных игр и многое-многое другое. Для студентов ежегодно проводятся различные школы по развитию надпрофессиональных навыков: школа актива, школа вожатых, школа профсоюзного актива и многие другие. Участники приобретают навыки публичных выступлений, эффективных коммуникаций и креативного мышления.
Игорь Макаров, руководитель «Доброцентра МИЭТ», рассказывает, как студенты совмещают учёбу со студенческой жизнью и чем занимаются волонтёры «Доброцентра»:
"Поступая в университет, я сразу понимал, что так или иначе меня затянет внеучебная деятельность. Так и произошло: уже на втором курсе я принимал участие в больших проектах, которые проходили в нашем вузе. Стоит отметить, что это никак не сказалось на моей успеваемости и я продолжаю стабильно учиться на направлении «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» на «отлично» и «хорошо». Сейчас я являюсь руководителем «Доброцентра МИЭТ», мы вместе с ребятами-волонтёрами стараемся сделать этот мир чуть добрее. Например, проводим акции, направленные на помощь различным слоям населения. Ежемесячно в нашем университете проходят сборы гуманитарной помощи, которая отправляется нуждающимся. Мы активно сотрудничаем с ГБУ «Мосволонтёр», проводим совместные мероприятия по популяризации волонтёрства в городе. Также мы поддерживаем связь с приютом для бездомных животных «Ника», в который регулярно приезжаем и привозим необходимые вещи для братьев наших меньших. Это только несколько примеров работы «Доброцентра», на самом же деле их намного больше. Наши волонтёры очень активные ребята, они всегда готовы прийти на помощь. Вместе мы и дальше будем организовывать добровольческие акции, в которых каждый желающий может принять участие, поэтому советую всем жителям нашего прекрасного города сделать этот мир чуть добрее, приняв в них участие".
«Мягкие» навыки, конечно, необходимы, но и без профессиональных никуда — нужен баланс. Хотите получать дополнительное образование помимо основного? В МИЭТе студенты могут бесплатно получить второй диплом благодаря проекту «Цифровая кафедра» — можно выбрать программу по сетевой безопасности, цифровому моделированию и прототипированию, анализу данных, IoT, SMM или моушн-дизайну. Каждая из программ реализуется совместно с компаниями-представителями отрасли, экспертами, партнёрами университета и, конечно, включает в себя практику на этих предприятиях, чтобы на деле опробовать то, что до этого изучал в университете.
Виталий Кокин, руководитель «Цифровой кафедры», рассказывает о том, как будет развиваться проект в новом учебном году:
«Мы разработали 7 программ профессиональной переподготовки, которые успешно запустили в предыдущем семестре. На сегодняшний день на ЦК обучается 350 студентов, но на будущий год у нас стоит планка в почти 1000 слушателей. Программа реализуется совместно с 15 профильными организациями-партнерами, они разноплановые и учиться на них могут как студенты ИТ-профиля, так и гуманитарных и соц-эконом направлений».
Кроме того, есть программы повышения квалификации, олимпиадные сборные, радиоклуб и другие возможности получения дополнительных навыков. Возможностей — море, нужно только выбрать то, что интересно именно вам. А с трудоустройством по итогу получения всех навыков помогает собственный Центр развития карьеры. Дважды в год проходят «Дни карьеры» — мероприятия, на которых студенты встречаются с десятками работодателей, узнают о вакансиях и даже проходят собеседования.
В университете есть ещё одно направление деятельности, доступное для каждого студента — Студия технологического предпринимательства. Здесь ребята могут развить свой проект с идеи до готового продукта. Для этого проводятся встречи, школы, питч-сессии, грантовые конкурсы и акселераторы. О том, что даёт предпринимательская деятельность в студенчестве, рассказывает начальник СТП Юлия Пахомова:
«Основной целью СТП является разработка, продвижение и оказание поддержки в части реализации проектных идей инновационного бизнеса в университете. Для этого мы занимаемся всесторонней популяризацией предпринимательской деятельности. Например, прошлой осенью совместно с Центром развития карьеры МИЭТ в рамках федерального проекта „Платформа университетского технологического предпринимательства“ организовали тренинг предпринимательских компетенций „Герои стартапа“. Отдельно хочу отметить большой проект, который реализовали впервые — это акселерационная программа MIET StartUp Hub „Электроника“. Участники с помощью трекеров и экспертов в течение двух месяцев прорабатывали проекты, слушали лекции и мастер-классы и в итоге выступали с презентациями на Demo Day. Сотрудники студии являются сертифицированными наставниками и бизнес-трекерами, поэтому попадающие к нам проекты могут получить качественную помощь и акселерацию. Ждём первокурсников в наши ряды!»
Конечно, важна не только социальная активность, но и физическая. Студенческий спорт — это далеко не только занятия в бесплатной качалке, но и различные секции и сборные. Знакомство со спортом начинается на вводном занятии по физкультуре у первокурсников — ребята могут выбрать секцию по душе. Всего студентам доступно 12 направлений: плавание, баскетбол, волейбол, футбол, теннис, лёгкая атлетика, силовая гимнастика, борьба самбо, фитнес, группы по подготовке к ГТО, оздоровительные и лечебные группы. Кстати, среди преподавателей — участники и судьи Олимпийских игр, а выпускница 2013 года Галина Арсенькина — 6-кратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в составе женской сборной по кёрлингу.
Однако на парах по физкультуре студенческий спорт только начинается. Все дополнительные объединения собираются под крылом Студенческого спортивного клуба «Электрон». В университете действует 18 различных команд, в том числе по кёрлингу, настольному теннису, хоккею и волейболу.
Сейчас во всём мире существует тренд на здоровый образ жизни, а университеты развивают программы «здоровых кампусов». В этом году стартовала программа «Здоровый МИЭТ», в рамках которой миэтовцы могли бесплатно заниматься спортом после учёбы и работы.
«Мы делаем всё, чтобы у студентов была возможность поддерживать своё здоровье — и физическое, и психологическое, — комментирует Мария Добрынина, проректор по молодёжной политике и воспитательной работе. — В рамках программы „Здоровый МИЭТ“ студенты, преподаватели и сотрудники университета могут посещать бесплатные занятия по йоге, плаванию и волейболу. В прошедшем семестре группы набирались очень активно, и мы продолжим реализацию проекта в дальнейшем».
Поступая в МИЭТ, вы обеспечиваете себе достойное образование и огромное количество дополнительных возможностей. Ждём вас!
Контакты Приемной комиссии НИУ МИЭТ
- Сайт: abiturient.ru
- Телефоны: 8-499-729-75-04, 8-499-710-22-13, 8-800-600-56-89
- Электронная почта: abit@miee.ru
- Электронная почта по вопросам целевых, особых и специальных квот: cjob@miee.ru
- Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2.
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В течение всего года специалисты приемной комиссии консультируют абитуриентов по вопросам поступления по телефону, электронной почте или в сообщениях ВКонтакте.