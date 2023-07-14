Игорь Макаров, руководитель «Доброцентра МИЭТ», рассказывает, как студенты совмещают учёбу со студенческой жизнью и чем занимаются волонтёры «Доброцентра»:

"Поступая в университет, я сразу понимал, что так или иначе меня затянет внеучебная деятельность. Так и произошло: уже на втором курсе я принимал участие в больших проектах, которые проходили в нашем вузе. Стоит отметить, что это никак не сказалось на моей успеваемости и я продолжаю стабильно учиться на направлении «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» на «отлично» и «хорошо». Сейчас я являюсь руководителем «Доброцентра МИЭТ», мы вместе с ребятами-волонтёрами стараемся сделать этот мир чуть добрее. Например, проводим акции, направленные на помощь различным слоям населения. Ежемесячно в нашем университете проходят сборы гуманитарной помощи, которая отправляется нуждающимся. Мы активно сотрудничаем с ГБУ «Мосволонтёр», проводим совместные мероприятия по популяризации волонтёрства в городе. Также мы поддерживаем связь с приютом для бездомных животных «Ника», в который регулярно приезжаем и привозим необходимые вещи для братьев наших меньших. Это только несколько примеров работы «Доброцентра», на самом же деле их намного больше. Наши волонтёры очень активные ребята, они всегда готовы прийти на помощь. Вместе мы и дальше будем организовывать добровольческие акции, в которых каждый желающий может принять участие, поэтому советую всем жителям нашего прекрасного города сделать этот мир чуть добрее, приняв в них участие".

«Мягкие» навыки, конечно, необходимы, но и без профессиональных никуда — нужен баланс. Хотите получать дополнительное образование помимо основного? В МИЭТе студенты могут бесплатно получить второй диплом благодаря проекту «Цифровая кафедра» — можно выбрать программу по сетевой безопасности, цифровому моделированию и прототипированию, анализу данных, IoT, SMM или моушн-дизайну. Каждая из программ реализуется совместно с компаниями-представителями отрасли, экспертами, партнёрами университета и, конечно, включает в себя практику на этих предприятиях, чтобы на деле опробовать то, что до этого изучал в университете.

Виталий Кокин, руководитель «Цифровой кафедры», рассказывает о том, как будет развиваться проект в новом учебном году:

«Мы разработали 7 программ профессиональной переподготовки, которые успешно запустили в предыдущем семестре. На сегодняшний день на ЦК обучается 350 студентов, но на будущий год у нас стоит планка в почти 1000 слушателей. Программа реализуется совместно с 15 профильными организациями-партнерами, они разноплановые и учиться на них могут как студенты ИТ-профиля, так и гуманитарных и соц-эконом направлений».