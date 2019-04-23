— Во вторник днем я заметил на дорожке между 506 и 508 корпусами грузовик организации «Автомобильные дороги», который заехал двумя колесами на бордюр и припарковался на грунте. Подозвал водителя и сделал ему замечание. Он сказал, что это не газон, ведь ничего же не растёт и (здесь важно слышать интонацию) спросил «а вы вообще кто?» — «я вообще-то здесь живу». В ответ услышал презрительное «А-а-а-а-а-а» по смыслу близкое к «ах ты, кусок дерьма». Только что под ноги не плюнул. Но перепарковался на асфальт.

Развороченные коммунальной техникой газоны — обычная картина в нашем городе. И управляют ей не равшаны-джамшуты — за рулем был седовласый славянский дедуля в кепке. Стерпит он, если угол его дачного участка разворотит чей-нибудь грузовик? Вряд ли. Ведь это его его дом, а у нас в микрорайоне он не живет. Поэтому ему всё равно.

Так почему же мы терпим такое в нашем доме? Почему проходим мимо? Почему не делаем замечаний? Страшно? Стыдно? Или тоже все равно?

Как известно, сравнивать оппонента с Гитлером — недостойный риторический приём. Но в этом случае он уместен. Получается, что наши общие предки остановили здесь фашистские танки, а мы не можем остановить наши же собственные трактора и грузовики?

А ведь это просто — падать грудью на абмразуру не нужно. Коммунальщики пока ещё не враги нам. Представьте, что такой водитель — просто неразумный ребенок. Он не ведает, что творит. Вразумите его, наставьте на путь истинный. Спокойно. Вежливо. С христианским смирением сделайте замечание. Не проходите мимо!