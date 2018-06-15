Мы видели это: переполненные Лужники, харизматичный Робби Уильямс, повторивший «жест Эффенберга» (причем, в нашем случае на значительно большую аудиторию), нестандартный по своему формату для такого мероприятия спич первого лица государства, и, как лопнувшая струна на финальных аккордах, свисток аргентинского рефери к началу матча.

Мы долго ждали этого момента. Даже те, кто не хотел бы признаваться в этом. Предстоящий месяц наша страна будет другой. Чтобы в этом убедиться, надо просто выйти на улицу где-нибудь в центре города, принимающего матчи мундиаля. Или, если такой возможности нет, зайти в интернет и поприсутствовать там виртуально.

Более того, в определенных кругах бытует конспирологическое мнение, что и по истечении этого карнавального месяца наше общество не вернется уже в прежние, привычные с некоторых пор формы, где поместиться можно лишь свернувшись калачиком. Вообще, значение футбольных чемпионатов, их влияние, не побоюсь, на судьбы стран и народов, их населяющих, еще предстоит кому-то специально обученному проанализировать отдельно. Но то, что раз в четыре года месяц в жизни человечества проходит по особому расписанию — сомнений не вызывает. В том числе у тех, кому такое расписание не нравится категорически.

Пока все выглядит радужно. В цветах колоритных фанатов со всего мира. Одержана первая победа. Победа, которую, признаемся, не ждали. Никогда еще в матчах открытия (с 1966-го года, когда был принят их сегодняшний формат) преимущество одной из команд не было таким ощутимым. Серьезно анализировать игру нашей сборной в стартовом матче все же не получается — настолько удручающе беспомощными выглядели саудиты. Ясно одно, что пока ничего не ясно. Только второй матч для нас в группе — 19-го июня с Египтом, — расставит все по своим местам. Или почти все.

Все же об одном событии этого матча хотелось бы сказать особо. Предшествовал этому моменту факт печальный — травма Алана Дзагоева. В результате его замены и последующих перестановок Головин был освобожден от рутинной пахоты на фланге и переведен в центр поля. На должность свободного художника. Где как, а в футболе должность эта особенно почетна и не каждому по плечу. Головин, несмотря на свои юные годы, к такой ответственности был готов. То, что было очевидно специалистам — Александр может и должен быть основным, системообразующим игроком этой сборной, будем надеяться, теперь понятно и нашему главному тренеру.