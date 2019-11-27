Больше половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы эмигрировать из России по данным «Левада-Центра». Среди основных причин уехать — качественная зарубежная медицина, недовольство экономической и политической ситуацией и тревога за будущее детей. При этом число уезжающих из Москвы снижается.

В опросе в октябре 2019 года приняли участие жители городов и поселков в 50 регионах страны старше 18 лет. Общее число опрошенных — 1601 человек. Из них 21% выразили желание переехать за границу на постоянное место жительства. Это на 6 пунктов выше, чем в мае 2019 года. При этом желающих эмигрировать среди молодежи гораздо больше: 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.

По данным «Левада-центра», это рекорд с 2009 года. Минимум желающих уехать молодых людей был зафиксирован в мае 2014 года — около 20%. В то же время общее число тех, кто предпринимает какие-то конкретные шаги для переезда, составляет около 7%.

Опрос показал рост эмиграционных настроений в том числе среди обеспеченных россиян, чей уровень дохода позволяет приобретать товары длительного пользования (28%). Чаще желание уехать посещает людей с высшим образованием (26%).

По данным опроса, 17% опрошенных испытывают растерянность, 18% — стыд за «происходящее в стране». Среди тех, кто задумывался о переезде, 39% готовы участвовать в общественной и политической жизни в стране, 33% — принимать участие в протестных акциях.

Самые частые причины, которые наводят россиян на мысли о переезде, — это желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическая (40%) и политическая ситуация (33%) в России, высокий уровень зарубежной медицины (35%) и образования (26%), а также возможности для карьерного роста за рубежом (28%).

По данным Росстата, в 2018 году из Москвы уехали более 26 тысяч человек. При этом со временем доля эмигрантов из Москвы и Петербурга снижается: если в 2001 году они дали 26%, то в 2017-м — 11%.

Социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров объяснял The Bell, что так много молодежи хочет уехать, потому что именно молодые люди «не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны». «И при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве», — объясняет Гончаров.

При этом он подчеркивает: хотя молодежь и хочет переехать, способы и модели эмиграции у нее ограничены, в основном они сводятся к возможности уехать учиться за рубеж и попытаться там остаться.