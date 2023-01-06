Гордостью церкви были её восемь колоколов. Самый большой — благовестник весил 3412 кг, а самый старый, отлитый ещё в конце 18 века — почти полтонны. Интересно, что один из колоколов-гигантов был отлит на средства прихожан уже после революции, в 1918 году, и весил он 730 кг. Изумительный малиновый звон этой церкви радовал сердца верующих по всей округе.

С историей храма связано примечательное событие. Когда в ноябре 1825 года император Александр I скончался в Таганроге, траурная процессия с его телом отправилась в столицу, чтобы похоронить государя в Петропавловском соборе, где покоились русские императоры начиная с Петра I. Путь занял несколько месяцев. В феврале 1926-го добрались до Москвы. 7 февраля санный поезд выехал из первопрестольной, но скоро поднялась метель. На ночлег остановились в Чашникове.

Свинцовый гроб поставили в Никольской церкви, где генерал-адъютанты вскрыли его для осмотра тела, которое оказалось в совершенной сохранности. Затем в храме отслужили панихиду, на которой молодые сыновья владельцев Чашникова, помещиков Спечинских, в военных мундирах стояли в почётном карауле.

В память об этом событии был составлен протокол, опечатан сургучной печатью и замурован в нишу над лестницей, ведущей на колокольню. Документ не сохранился. Он был утрачен вместе с церковью, разрушенной в 1941 году во время боёв под Москвой.