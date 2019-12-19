Журналисты нашли в собственности экс-члена Совета Федерации Зинаиды Драгункиной дом в элитном коттеджном поселке, где стоимость жилья сейчас начинается с 88 миллионов рублей. Они утверждают, что приобрести такую дорогую недвижимость на свои легальные доходы Драгункина не могла. Это верно, но на самом деле наш депутат и не покупала готовый дом, а строила его как минимум с 2011 года, декларируя эту недвижимость. «Зеленоград.ру» рассказывает о пути Драгункиной от школьного учителя до члена Совета Федерации, об истории ее недвижимости, беспроигрышном участии в госзакупках и безотчетной благотворительности.
Зинаида Драгункина родилась в 1948 году в Республике Татарстан. В 1970 году окончила пединститут и три года работала в школе учителем русского языка и литературы. А потом пошла на комсомольскую работу — несколько раз становилась вторым, первым секретарем ВЛКСМ, работала в Москве заведующей отделом школьной молодежи ЦК ВЛКСМ.
Начиная с 1997 года она многократно избиралась в Мосгордуму от Зеленограда, а с 2005 года представляла Москву в Совете Федерации. В парламенте она занималась социальной политикой, правами семьи, женщин и детей, образованием, наукой и культурой. В сентябре Драгункина сложила с себя полномочия и мэр Москвы Сергей Собянин назначил её своим советником. По ее словам, в Совете Федерации она «пережила самое конкретное и результативное время» своей жизни. Драгункина, в частности, была соавтором закона о декриминализации домашнего насилия и закона о реновации.
По словам самой Драгункиной, вся ее жизнь — «служение детству». С 1987 до 1993 года она была зампредом Российского детского фонда, консультантом закрытого акционерного общества «Детская народная помощь — Москва».
В 1990 году она организовала и возглавила благотворительный фонд «Благовест», который позднее был переименован в Международную общественную благотворительную организацию «Центр народной помощи «Благовест», где Зинаида Драгункина заняла пост президента. Этот центр оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего детям и пожилым. «Благотворительность […] — кислород нашей жизни» , — говорила Драгункина, рассказывая, что «Благовест» проводит гуманитарные и благотворительные акции в поддержку пострадавших от стихийных бедствий, техногенных катастроф, террористических актов. Особая поддержка — талантливых и одаренных детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, фонд весьма успешен в сфере госзакупок. По данным системы Kartoteka.ru, с 2013 по 2015 года «Благовест» заключил 13 контрактов с департаментом соцразвития Москвы на 279 миллионов рублей. Также в 2015 году центр выиграл все шесть госзакупок, в которых участвовал, получив в целом 176 миллионов на реабилитацию детей-инвалидов в Крыму или на Черноморском побережье.
Зеленоградская префектура утверждала, что помощь «Благовеста получили «десятки тысяч ветеранов войны и труда, пенсионеров, малообеспеченных семей», более 60 тысяч детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста, детей из многодетных и малообеспеченных семей были направлены «на отдых, оздоровление и лечение», из них более тысячи — из Зеленограда.
Согласно закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (принят в 1995 году) фонды обязаны ежегодно отчитываться в Минюст. Они должны сообщать о своей финансово-хозяйственной деятельности, составе управления, составе и содержании благотворительных программ, содержании и результатах деятельности благотворительной организации. На сайте Минюста РФ нет ни одного отчета центра «Благовест». Сайт фонда не работает.
По данным системы Kartoteka.ru, благотворительная организация сообщала о своей прибыли только с 2016 года — тогда «Благовест» заработал 3,7 млн, в 2017—2018 — по 9,2 млн рублей. Почти все поступающие к ним средства организация тратила на «социальную и благотворительную помощь»: в 2014 получено 222 млн — потрачено 215, в 2015 году получено 282 — потрачено 244, в 2016 году получено 116 — потрачено 99, в 2017—2018 годах получено по 198 — потрачено по 184. Расходы на содержание аппарата, в том числе выплаты зарплаты, росли в период 2014—2018 с 4 до 10 млн рублей в год.
Суммарно за пять лет — более миллиарда рублей. Такие суммы помещают «Благовест» в топ-20 крупнейших благотворительных фондов, если сравнивать его с теми, чья отчётность публикуется.
В ноябре издание «Собеседник» нашло у Драгункиной коттедж в элитном поселке «Довиль» в Одинцово.
Вот как описывают поселок: «При попадании в „Довиль“ ощущаешь себя в иной реальности, ибо архитектура и атмосфера здесь абсолютно европейские и действительно навевают мощные ассоциации с Нормандией. Необычные формы крыш и мощные трубы, крылечки с перилами и лесенки, башенки, и живописные мансарды, окна необычных форм и красивая мозаика, балкончика и шпили».
«Дом и участок, сопоставимые с имением экс-сенатора, продаются в „Довиле“ за 90 миллионов. Приобрести недвижимость такой стоимости на свои легальные доходы Драгункина не могла: она зарабатывала менее пяти миллионов рублей в год», — пишет издание. Журналист «Собеседника» указал, что Драгункина купила дом в свой последний срок в парламенте — то есть в период с 2014 по 2019.
На самом деле не все так просто. Самые ранние данные о доходах Зинаиды Драгункиной — 2010 год. По данным «Газеты.ру», тогда она стала самой высокооплачиваемой женщиной-сенатором, заявившей о доходе почти в 36 миллионов рублей. Можно предположить, что это были деньги от продажи какого-либо имущества: в дальнейшем, с 2011 по 2012 год, она декларирововала доход на уровне двух миллионов, в 2013—2014 — чуть больше четырех миллионов, в 2015—2018 — около пяти миллионов рублей в год, заработав за восемь лет около 33 миллионов, то есть в среднем по 350 тысяч в месяц.
В материале «Газеты.ру» нет сведений о недвижимости сенатора. В декларации 2011 года появляется участок под ИЖС площадью 969 м2 и дом в стадии строительства площадью 238 м2. Также в ее собственности доля в двух квартирах площадью 114 м2 и 71 м2, а также «коттедж-квартира» площадью 258 м2 в пользовании.
В 2015 году «коттедж-квартира» исчезает, участок под ИЖС увеличивается на 257 м2, объект «дом в стадии строительства» теперь также не указан декларации — вместо него появляется «жилой дом» площадью 342,3 м2. Это именно тот самый дом в «Довиле», как следует из выписки Росреестра, полученной «Зеленоград.ру»: дом площадью 342,3 м2, стоящий на участке площадью 1226 м2 (969+257).
Соответственно, речь нужно вести не о покупке дома в 2015 году за 90 миллионов рублей, а о его строительстве как минимум с 2011 года — и совершенно за другие деньги. В 2015 году строительство закончилось, участки стали единым кадастровым объектом, дом также был поставлен на кадастровый учет и отражен в декларации.
На сайте самого «Довиля» указано, что с момента открытия продаж цены на жилье в поселке выросло более чем в три раза: если сейчас стоимость дома начинается с 88 млн рублей, в самом начале речь шла примерно о 30 миллионах. Поселок открылся в 2006 году, самые ранние ценники, которые удалось найти, относятся к 2013 году — тогда дом в коттеджном поселке стоил от 40 миллионов рублей.
Во сколько Драгункиной обошлась постройка дома, неизвестно. Получить комментарий от самой Драгункиной не удалось — в приемной обещали передать ей наш запрос, но ответа не было.
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