В материале «Газеты.ру» нет сведений о недвижимости сенатора. В декларации 2011 года появляется участок под ИЖС площадью 969 м2 и дом в стадии строительства площадью 238 м2. Также в ее собственности доля в двух квартирах площадью 114 м2 и 71 м2, а также «коттедж-квартира» площадью 258 м2 в пользовании.

В 2015 году «коттедж-квартира» исчезает, участок под ИЖС увеличивается на 257 м2, объект «дом в стадии строительства» теперь также не указан декларации — вместо него появляется «жилой дом» площадью 342,3 м2. Это именно тот самый дом в «Довиле», как следует из выписки Росреестра, полученной «Зеленоград.ру»: дом площадью 342,3 м2, стоящий на участке площадью 1226 м2 (969+257).

Соответственно, речь нужно вести не о покупке дома в 2015 году за 90 миллионов рублей, а о его строительстве как минимум с 2011 года — и совершенно за другие деньги. В 2015 году строительство закончилось, участки стали единым кадастровым объектом, дом также был поставлен на кадастровый учет и отражен в декларации.

На сайте самого «Довиля» указано, что с момента открытия продаж цены на жилье в поселке выросло более чем в три раза: если сейчас стоимость дома начинается с 88 млн рублей, в самом начале речь шла примерно о 30 миллионах. Поселок открылся в 2006 году, самые ранние ценники, которые удалось найти, относятся к 2013 году — тогда дом в коттеджном поселке стоил от 40 миллионов рублей.

Во сколько Драгункиной обошлась постройка дома, неизвестно. Получить комментарий от самой Драгункиной не удалось — в приемной обещали передать ей наш запрос, но ответа не было.