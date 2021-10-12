Бюджетное учреждение «Автодороги ЗелАО» подарило 150 серебряных часов отличившимся сотрудникам. А ещё хотело купить автомобиль — потому что так экономней 12.10.2021 ZELENOGRAD.RU

В октябре государственное бюджетное учреждение «Автодороги ЗелАО» отмечает свое десятилетие. В честь юбилея они решили наградить отличившихся сотрудников наручными часами с памятной надписью.

В учреждении «Зеленоград.ру» сообщили, что решение о награде руководство принимало «без привязки [сотрудника] к занимаемой должности»: критериями служили только «их профессионализм и стаж работы». Часы они покупали не за счет средств финансирования, выделенного на выполнение государственного задания. Подарок на общую сумму 1,9 млн рублей получили 114 мужчин и 36 женщин из 816 сотрудников учреждения.

Все часы от бренда «Ника». Больше всего — 107 штук — было закуплено часов из коллекции Ego, их цена без скидки на сайте производителя — 20 тысяч рублей. Часы серебряные, с гравировкой на крышке.

Дорожники уточнили, что решили наградить сотрудников именно часами, так как это «исторически сложившаяся практика поощрения и награждения за добросовестный многолетний труд». Кроме того, считают в учреждении, часы — актуальный и универсальный подарок.

В ГБУ подчеркнули — часы они покупали не за счет средств финансирования, выделенного на выполнение государственного задания. «Автодороги» не только ремонтируют дорожное хозяйство, но и также выполняют работы по благоустройству и озеленению, а также убирают на природных территорях.

Ещё «Автодороги» планировали купить автомобиль за три миллиона — это экономит деньги на аренду и ремонт

Часы закупали ещё летом. Тогда же «Автодороги» пытались купить себе автомобиль KIA Sorento за три миллиона рублей. Это расходится с практикой: обычно бюджетные и муниципальные организации, управы и префектуры берут машины в аренду, а не покупают их.

В учреждении «Зеленоград.ру» сообщили, что машину решили купить, а не арендовать, «после анализа рынка». Они подсчитали, что за пять лет (гарантийный период эксплуатации) аренда обойдется им в 8 млн 755 тысяч рублей. Таким образом, покупка сэкономила бы им почти шесть млн рублей.

Кроме того, после окончания гарантийного периода «Автодороги ЗелАО» смогут сами ремонтировать машину и производить ее техническое обслуживание. Для этого у них есть собственная производственно-техническая база и квалифицированный персонал, также в штате есть должности водителей.

На момент публикации котировочная сессия на портале поставщиков Москвы была признана несостоявшейся, хотя изначально одна заявка присутствовала. Почему закупка не состоялась, неизвестно.

Почему мы заинтересовались этой закупкой

Цена автомобиля

Шесть лет назад в России ввели ограничения по стоимости некоторых закупаемых вещей. Например, для одной категории служащих можно закупать кресла и диваны из натуральной кожи, для других нет. Для автомобилей была установлена максимальная цена в 2,5 млн рублей для руководителей и 1,5-2 млн рублей для сотрудников рангом ниже.

«Автодороги ЗелАО» намеревались купить машину за 2,9 млн рублей. Но нарушения здесь, судя по всему, нет: ограничения действуют только для федеральных органов власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и их территориальных подразделений. Федеральные органы власти — это, например, суды, Госдума, Федеральное собрание и все министерства. ГБУ «Автомобильные дороги» подведомственно департаменту ЖКХ Москвы, а значит, не подпадает под этот закон.

Размещение закупки на московской площадке

«Зеленоград.ру» неоднократно обращал внимание, что многие закупки бюджетных московских организаций размещаются только на портале поставщиков zakupki.mos.ru, минуя Единую информационную систему в сфере закупок zakupki.gov.ru. На московской площадке при этом публикуется гораздо меньше информации о предмете закупки и поставщиках, что делает систему непрозрачной.

В 2017 году Сергей Собянин предлагал разрешить регионам с госзакупками более 100 млрд рублей публиковать данные о закупках на собственных порталах. Как передает РБК, Собянин объяснил такие изменения сбоями в работе ЕИС, из-за которых «срывались социально значимые контракты». Было ли реализовано это предложение и в какой мере, неизвестно. Департамент по конкурентной политике не ответил на запрос «Зеленоград.ру» на момент публикации.

Конкретно эта закупка KIA Sorento также размещена только на zakupki.mos.ru. В «Автодороги ЗелАО» так объяснили свою правоту в этом случае: если покупка происходит за счет средств от коммерческих услуг (а не за счёт субсидии на выполнение государственного задания) в рамках котировочной сессии, то разрешено заключать контракты до трёх млн рублей, не размещая информацию на zakupki.gov.ru.

В документации на закупку действительно было указано, что автомобиль покупается за счет прибыли от своих коммерческих услуг (подметание территории специальной машиной, перевозка грузов, укладка асфальта и другие).

При этом вероятно, для выполнения государственного задания и коммерческих заказов учреждение использует ту же технику, тех же сотрудников, помещения и другие ресурсы — разделить это полностью кажется невозможным.

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Метки:
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
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