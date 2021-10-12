Почему мы заинтересовались этой закупкой

Цена автомобиля

Шесть лет назад в России ввели ограничения по стоимости некоторых закупаемых вещей. Например, для одной категории служащих можно закупать кресла и диваны из натуральной кожи, для других нет. Для автомобилей была установлена максимальная цена в 2,5 млн рублей для руководителей и 1,5-2 млн рублей для сотрудников рангом ниже.

«Автодороги ЗелАО» намеревались купить машину за 2,9 млн рублей. Но нарушения здесь, судя по всему, нет: ограничения действуют только для федеральных органов власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и их территориальных подразделений. Федеральные органы власти — это, например, суды, Госдума, Федеральное собрание и все министерства. ГБУ «Автомобильные дороги» подведомственно департаменту ЖКХ Москвы, а значит, не подпадает под этот закон.

Размещение закупки на московской площадке

«Зеленоград.ру» неоднократно обращал внимание, что многие закупки бюджетных московских организаций размещаются только на портале поставщиков zakupki.mos.ru, минуя Единую информационную систему в сфере закупок zakupki.gov.ru. На московской площадке при этом публикуется гораздо меньше информации о предмете закупки и поставщиках, что делает систему непрозрачной.

В 2017 году Сергей Собянин предлагал разрешить регионам с госзакупками более 100 млрд рублей публиковать данные о закупках на собственных порталах. Как передает РБК, Собянин объяснил такие изменения сбоями в работе ЕИС, из-за которых «срывались социально значимые контракты». Было ли реализовано это предложение и в какой мере, неизвестно. Департамент по конкурентной политике не ответил на запрос «Зеленоград.ру» на момент публикации.

Конкретно эта закупка KIA Sorento также размещена только на zakupki.mos.ru. В «Автодороги ЗелАО» так объяснили свою правоту в этом случае: если покупка происходит за счет средств от коммерческих услуг (а не за счёт субсидии на выполнение государственного задания) в рамках котировочной сессии, то разрешено заключать контракты до трёх млн рублей, не размещая информацию на zakupki.gov.ru.

В документации на закупку действительно было указано, что автомобиль покупается за счет прибыли от своих коммерческих услуг (подметание территории специальной машиной, перевозка грузов, укладка асфальта и другие).

При этом вероятно, для выполнения государственного задания и коммерческих заказов учреждение использует ту же технику, тех же сотрудников, помещения и другие ресурсы — разделить это полностью кажется невозможным.