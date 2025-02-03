«Большинство родителей инвалидов живут в постоянном стрессе». Почему зеленоградским детям-инвалидам нужен центр комплексной реабилитации 03.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Несмотря на существование федеральных и городских программ поддержки инвалидов, реальную помощь и им, и их отчаявшимся родителям получить сложно, даже информацию о ней надо собирать по крупицам. Зеленоградское отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) призывает власть задуматься о проблеме и найти помещение для центра комплексной реабилитации с дневным пребыванием. Много пространства не просят — подойдет и триста метров.

Общественная организация ВОРДИ занимается проблемами родителей и опекунов детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, в том числе с ментальными нарушениями. В Зеленограде 1,5 тысячи детей-инвалидов. Все они стоят на учете в медицинских учреждениях, но существующая медицинская реабилитация в округе — разве что на уровне лечебной физкультуры, рассказал «Зеленоград.ру» председатель зеленоградского отделения ВОРДИ Антон Колядин. Социальная же реабилитация сводится к разным профилактическим занятиям на пару часов. И находятся эти учреждения в разных концах города, туда ребенка-инвалида надо привезти, подождать, поехать в другое место — с учетом быстрой утомляемости и общего состояния ребенка это тяжело.

В Москве всего четыре центра комплексной реабилитации детей-инвалидов — оздоровительной, социальной, психологической, функционально-пространственной, педагогической. В частности, в Бутово. Работают они как детский лагерь, посменно. Но туда ещё надо попасть, ждать своей очереди приходится долго. Центров дневной занятости, временного проживания и реабилитации молодых инвалидов в Зеленограде нет.

В местное отделение ВОРДИ родители детей-инвалидов (в том числе подростков и старше 16 лет) обращаются с самыми разными вопросами, от медицины до образования. И процентов 80 таких родителей испытывает колоссальную физическую и психоэмоциональную нагрузку, они находятся в постоянном стрессе, психологически выгорели и совсем брошены, сказал Колядин. Они выживают, как могут, не имеют полной (а иногда никакой) информации о социальных программах, не знают, куда обращаться. Или уже имеют отрицательный опыт хождения по кабинетам и махнули на это рукой. Вся их жизнь сосредоточена вокруг ребенка-инвалида.

Им нужна и физическая, и психологическая разгрузка, возможность хотя бы иногда оставить ребенка и заняться своими делами, поработать. Нужно общение с такими же родителями, чтобы обмениваться информацией, помогать друг другу, уверен общественник (кстати, тоже отец ребенка-инвалида).

В Зеленограде назрела необходимость создания центра комплексной реабилитации с отделением дневного пребывания детей-инвалидов и молодых инвалидов старше 18 лет. В нём должно быть отделение с временным проживанием (не менее 14 дней) и одновременным оказанием социальной и медицинской помощи (реабилитации) и отделение дневного пребывания с занятиями и социальной адаптацией (адаптивная физическая культура, общение, социально-бытовая адаптация, навыки самообслуживания, досуг и прочее). Разумеется, для работы в таком центре нужны специалисты: врачи, воспитатели, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, инструкторы по труду, инструкторы ЛФК и другие.

Центр можно разместить в отдельном здании или помещении площадью не менее 300 квадратных метров с оборудованными залами, кабинетами и спальнями (возможно, для этого подойдет здания бывшего «аквапарка», где планируют оборудовать некий социальный центр). Такое пространство в округе наверняка можно найти, отметил Антон Колядин — есть пустующие здания или помещения. Местное отделение ВОРДИ надеется на помощь властей в реализации своих планов.

Связаться с местным отделением можно через группу Вконтакте, по телефону 8-916-520-58-97 или по электронной почте zelenograd.msk@vordi.ru. Общая информация на сайте vordi.org или по горячей линии организации 8-800-777-23-47.

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Метки:
инвалид
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