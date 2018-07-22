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Богатыри и викинги прокатились на «Ласточке» и устроили сражение в Крюково. Фото и видео 22.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Необычных пассажиров можно были встретить в «Ласточках» между Москвой и Крюково в воскресенье, 22 июля. Богатыри-дружинники в историческом боевом облачении, с мечами, копьями и щитами предлагали пассажирам пофотографироваться, рассказывали о себе, спорили об истории и приглашали на фестиваль военно-исторической реконструкции «Былинный берег», который состоится в следующие выходные под Тверью. На станции Крюково богатыри устроили фотосессию с зеленоградцами и показали короткий бой на мечах.

Видео: Zelenograd.ru

Акцию организовали московские клубы исторической реконструкции «Дружина Эльдьярн» и Sann Varing в партнёрстве с компанией-перевозчиком МТ ППК. Целью флешмоба была поддержка фестиваля «Былинный берег», на который богатырям тоже предстоит добираться электричками Октябрьской железной дороги. Проезд для «богатырей» бесплатным не сделали, но поддержать и прорекламировать исторический и познавательный туризм согласились.

Тверская «Ласточка» с обычными и необычными пассажирами отправилась из Москвы в 11:45. Дружина «богатырей» загрузилась в поезд и прошла по вагонам, по пути представляясь пассажирам. Те реагировали спокойно, некоторые удивлялись: «Какая красота!», «Мама, смотри, богатыри идут!», «А можно я вас для жены сфотографирую — кто тут в наш поезд сел…» На приглашения сфотографироваться откликались немногие, но те, кто фотографировался, делали это с явным восторгом.

«Мы дружина викингов 9-11 веков, — рассказывал публике глава дружинников Андрей (Эрнольф) Серёгин. — Среди нас есть новгородские воины, викинги, хазарский воин, есть дружинные девы. Вся наша одежда и оружие — копии настоящих исторических вещей. Мы дружелюбные викинги, не стесняйтесь, подходите ближе!»

Один из пассажиров высказался, что продвигать нужно славянскую историю и её героев — «А вы иностранцы, вы же с нами воевали!». «Сначала воевали, а потом стали мирно жить» , — позитивно ответил глава дружины, после чего собеседники углубились в обсуждение исторических деталей. Тем временем дружинная дева описывала пассажиркам, которые с интересом разглядывали её костюм, подробности жизни викингов.

Прибыв в Зеленоград, дружина вышла на платформу, где её уже поджидали зрители. После общения и фотографирования два воина показали небольшое импровизированное сражение, и все сели в обратную «Ласточку», чтобы вернуться в Москву.

Фестиваль «Былинный берег», который продвигала акция, пройдет 27-29 июля близ деревни Топорок в Кимрском районе Тверской области. Он посвящён культуре и традициям Древней Руси и её соседей 9-11 веков. Планируется участие от 600 до 800 реконструкторов из России, Украины, Белоруссии и других стран, более 100 исторических шатров и палаток. Фестиваль ориентирован на семейный отдых, в его программе — поединки и сражения дружин, ярмарка средневековых товаров, мастер-классы по ремёслам, тир с копьями и стрельбой из луков, средневековая таверна, выступления лучших этнографических коллективов и фолк-исполнителей России и огненное шоу.

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