«Мы дружина викингов 9-11 веков, — рассказывал публике глава дружинников Андрей (Эрнольф) Серёгин. — Среди нас есть новгородские воины, викинги, хазарский воин, есть дружинные девы. Вся наша одежда и оружие — копии настоящих исторических вещей. Мы дружелюбные викинги, не стесняйтесь, подходите ближе!»

Один из пассажиров высказался, что продвигать нужно славянскую историю и её героев — «А вы иностранцы, вы же с нами воевали!». «Сначала воевали, а потом стали мирно жить» , — позитивно ответил глава дружины, после чего собеседники углубились в обсуждение исторических деталей. Тем временем дружинная дева описывала пассажиркам, которые с интересом разглядывали её костюм, подробности жизни викингов.

Прибыв в Зеленоград, дружина вышла на платформу, где её уже поджидали зрители. После общения и фотографирования два воина показали небольшое импровизированное сражение, и все сели в обратную «Ласточку», чтобы вернуться в Москву.

Фестиваль «Былинный берег», который продвигала акция, пройдет 27-29 июля близ деревни Топорок в Кимрском районе Тверской области. Он посвящён культуре и традициям Древней Руси и её соседей 9-11 веков. Планируется участие от 600 до 800 реконструкторов из России, Украины, Белоруссии и других стран, более 100 исторических шатров и палаток. Фестиваль ориентирован на семейный отдых, в его программе — поединки и сражения дружин, ярмарка средневековых товаров, мастер-классы по ремёслам, тир с копьями и стрельбой из луков, средневековая таверна, выступления лучших этнографических коллективов и фолк-исполнителей России и огненное шоу.