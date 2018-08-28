Благотворительную акцию «Дети вместо цветов» к 1 сентября снова объявил фонд «Вера». Что думают о ней зеленоградцы

Присоединиться к акции «Дети вместо цветов» 1 сентября — подарить учителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные средства перевести в поддержку тяжело больных детей — предложил родителям школьников фонд помощи хосписам «Вера», у которого более 700 подопечных детей по всей России. Акция проходит уже несколько лет, в том числе в школах Зеленограда. Инициаторами благотворительности становятся не только родители и родительские комитеты, но и сами учителя или даже директора школ.

При этом отношение к акции в обществе сложилось неоднозначное: кто-то её поддерживает всем сердцем, а кто-то высказывается о неуместности противопоставления первого школьного праздника с традиционным обилием цветов и букетов — и благотворительности в пользу больных детей.

Zelenograd.ru попросил своих читателей в социальных сетях высказать свои мнения и поучаствовать в опросе. Проголосовали более 400 человек: 60% - за акцию («Да, лучше пожертвовать деньги на благотворительность, чем покупать дорогие букеты»), 22% занимают компромиссную позицию («Можно совместить — и помощь, и букеты на 1 сентября у каждого ребенка»), 12% - против («Нет, я не согласен с идеей акции»).

В опросе поучаствовали также более 20 учителей, мнения которых разделились: 60% поддерживают акцию «Дети вместо цветов», 40% - нет.

В комментариях читатели тоже отстаивают противоположные позиции. «Я за акцию. Мне всегда жалко было потраченных денег зря. Эти деньги больным детям — святое дело» , — написала одна из читательниц, её поддержали еще несколько человек, приводя аргументы: «Из всего этого огромного количества букетов (…) домой учитель заберёт один, самый-самый. Оставшиеся два хорошеньких будет стоять неделю-две в классе, остальное сгниет в первые же пару дней», «У меня двое детей школьники, и рассказывают, что эти цветы стоят все в классе, и потом они же их и выносят на помойку».

«Почему дети и учителя в День Знаний должны крутить в голове мысль про болезни? — пишет другая жительница Зеленограда. — И так жизнь непростая, неужели нельзя порадовать друг друга цветами…Есть масса вариантов как собрать деньги для хосписов, и школы не для этого созданы». «Кстати, не забывайте, даря один букет от класса, что у учителей частенько берут „налог“ букетами для завучей, работников столовой и других, у которых нет классного руководства» , — напоминает еще один участник беседы.

Высказывали и такое предположение: «В итоге и без цветов придут, и в благотворительность не внесут ничего» , — а также недоверие в сторону благотворительных фондов и советы помогать напрямую.

Некоторые читатели предложили не привязывать благотворительность к 1 сентября и не портить традицию: «Я не богатый человек, но я и в благотворительности участвую время от времени и против цветов на 1 сентября ничего не имею. У детей и педагогов должно быть ощущение праздника», «Призывать к благотворительности можно. Только зачем это делать за счёт символов? („Дети вместо цветов“), ещё вместо ёлки на новый год, и вместо празднования дня рождения…»

Одна из мам рассказала, что букет у её первоклассника будет обязательно — отношение к педагогам сейчас и так скверное, учителей не очень-то балуют подарками и цветами, а вот «от покупки Айфона первокласснику некоторые родители могли бы воздержаться».

Акция «Дети вместо цветов» проходит уже пятый год, сообщает фонд помощи хосписам «Вера». В 2017 году в акции участвовали ученики 1 157 школ и 6 500 классов по всей России, было собрано 39 миллионов 560 тысяч рублей. «Мы ещё раз хотим подчеркнуть, что участие в акции — это добровольное решение. Это просто один из возможных способов помочь фонду. Для нас очень важно, чтобы решение об участии принимали учителя и родители совместно» , — поясняют в фонде.

На собранные деньги фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» приобретают аппараты для дыхания, коляски и кресла, лекарства и специальное питание, обеспечивают семьям психологическую и юридическую поддержку. В этом году часть средств будет потрачена на покупку расходных материалов для стационара Детского хосписа «Дом с маяком», который должен открыться в конце 2018 года в Москве. Это сменные трахеостомы и гастростомы, шприцы, катетеры, контуры и фильтры для аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинское питание, антисептики, пелёнки, подгузники и многое другое, без чего невозможно обойтись пациентам Детского хосписа.

Общий отчёт о потраченных средствах в фонде «Вера» планируют опубликовать на сайте ориентировочно в конце октября.