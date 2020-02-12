Шрифт настолько хорош, что все хотят его ***** [украсть]

В сентябре 2019 года студия Лебедева узнала свой шрифт на флагах в Солнечногорске, в администрацию отправили письмо-претензию. Об этом говорится на сайте студии. Открыто об этом инциденте Лебедев рассказал в своем видео 22 января, приведя Солнечногорск в пример при рассказе о том, как часто у студии воруют шрифты:

— Мы одна из немногих компаний в России, которая занимается выпуском шрифтов, и одна из немногих компаний в мире, которая занимается выпуском кириллических шрифтов. Шрифты — это такая вещь, которая стоит денег, и на нее распространяются лицензии. Нормальный, хороший шрифт — это же самое, что и вино — вещь, которая подбирается к поводу, столу, компании, которая может произвести впечатление ничуть не меньше, чем хорошее вино. Поэтому существует рынок шрифтов, и шрифты покупаются в том числе и у нас. А также поэтому наши шрифты бесконечное количество раз воруются, распространяются на всяких пиратских ресурсах.

Например, наш самый часто воруемый шрифт — «Клементина». Он настолько потрясающе хорош, что его хотят *** [своровать] все, и его *** [воруют]. Огромное количество людей его купило, шрифт «Клементина» долгое время был шрифтом сети кофеен «Шоколадница». Мы на нем заработали огромное количество денег на судах, потому что шли и доказывали свою правоту и суды вставали на нашу сторону. И нам выплачивались огромные компенсации — на порядки больше, чем если бы эти компании просто покупали у нас лицензию.

Буквально в этом году, в августе, город Солнечногорск отметил свое 90-летие и написал слоган «Под одним солнцем!» шрифтом «Клементина», который они *** [своровали], который они не покупали, и это огромный несмываемый позор: как город не может потратить несколько тысяч рублей, чтобы быть честным в своей коммуникации с гражданами? То есть целый город Солнечногорск не в состоянии потратить чуть-чуть денег, чтобы быть честным. Спрашивается, что еще происходит в этом городе и можно ли доверять руководству, которое не в состоянии проконтролировать такие простые вещи, как лицензирование шрифтов.

Лебедев также добавил, что дизайнер, который готовил макет, всегда может сказать, что не был в курсе принадлежности шрифта, но юристы компании-исполнителя должны следить за этим, потому что «хорошие шрифты просто так на дороге не валяются».