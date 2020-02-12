В августе 2019 года городской округ Солнечногорск праздновал 90-летие. На флагах, которыми украсили город, дизайнер Артемий Лебедев увидел надписи шрифтом своей студии, на который распространяется лицензия, и назвал это «огромным несмываемым позором» для города. С сентября инцидент пытаются урегулировать без суда.
«Уже в эту субботу в городском округе Солнечногорск состоится масштабное празднование 90-летия муниципалитета. В преддверии масштабного праздника улицы украсили свыше двух тысяч флагов, а также флаговые костры», — сообщала пресс-служба администрации города. Тогда флаги для праздничной атмосферы разместили на улицах округа и на Ленинградском шоссе.
Тендер на «поставку символики для проведения праздничных мероприятий в городском округе Солнечногорск» выиграло ООО «НМТ ГРУПП», предложившее за это 1,86 миллиона рублей.
На флагах был лозунг «Под одним солнцем!». В технической документации тендера не указано, какие рисунки и надписи должны быть на флагах — прописаны только характеристики печати, металлических конструкций и полотнищ. Кто именно делал дизайн и на каком этапе решили использовать шрифт «Клементина» студии Лебедева, в администрации Солнечногорска пока сказать не могут.
Изначальный макет, согласованный администрацией, прошел проверку, нарушений не было, рассказали «Зеленоград.ру». Однако в дальнейшем, предполагают чиновники, некто решил «что-то улучшить» и использовал «Клементину». Узнать, что произошло, пока не получается — сотрудники администрации, ответственные за тот проект, больше там не работают.
В сентябре 2019 года студия Лебедева узнала свой шрифт на флагах в Солнечногорске, в администрацию отправили письмо-претензию. Об этом говорится на сайте студии. Открыто об этом инциденте Лебедев рассказал в своем видео 22 января, приведя Солнечногорск в пример при рассказе о том, как часто у студии воруют шрифты:
— Мы одна из немногих компаний в России, которая занимается выпуском шрифтов, и одна из немногих компаний в мире, которая занимается выпуском кириллических шрифтов. Шрифты — это такая вещь, которая стоит денег, и на нее распространяются лицензии. Нормальный, хороший шрифт — это же самое, что и вино — вещь, которая подбирается к поводу, столу, компании, которая может произвести впечатление ничуть не меньше, чем хорошее вино. Поэтому существует рынок шрифтов, и шрифты покупаются в том числе и у нас. А также поэтому наши шрифты бесконечное количество раз воруются, распространяются на всяких пиратских ресурсах.
Например, наш самый часто воруемый шрифт — «Клементина». Он настолько потрясающе хорош, что его хотят *** [своровать] все, и его *** [воруют]. Огромное количество людей его купило, шрифт «Клементина» долгое время был шрифтом сети кофеен «Шоколадница». Мы на нем заработали огромное количество денег на судах, потому что шли и доказывали свою правоту и суды вставали на нашу сторону. И нам выплачивались огромные компенсации — на порядки больше, чем если бы эти компании просто покупали у нас лицензию.
Буквально в этом году, в августе, город Солнечногорск отметил свое 90-летие и написал слоган «Под одним солнцем!» шрифтом «Клементина», который они *** [своровали], который они не покупали, и это огромный несмываемый позор: как город не может потратить несколько тысяч рублей, чтобы быть честным в своей коммуникации с гражданами? То есть целый город Солнечногорск не в состоянии потратить чуть-чуть денег, чтобы быть честным. Спрашивается, что еще происходит в этом городе и можно ли доверять руководству, которое не в состоянии проконтролировать такие простые вещи, как лицензирование шрифтов.
Лебедев также добавил, что дизайнер, который готовил макет, всегда может сказать, что не был в курсе принадлежности шрифта, но юристы компании-исполнителя должны следить за этим, потому что «хорошие шрифты просто так на дороге не валяются».
В студии отказались разговаривать с «Зеленоград.ру», пояснив, что в принципе не дают комментарии СМИ. В администрации Солнечногорска сообщили, что сейчас «ведут переговоры со студией по поводу сложившейся ситуации». В картотеках судов зарегистрированного иска студии Лебедева по этому поводу мы не нашли.
Корпоративная лицензия на шрифт «Клементина», позволяющая использовать его для печатной продукции юридических лиц, стоит 2900 рублей за год (если экземпляров продукции меньше тысячи). Бессрочная — 5900 рублей. Если число экземпляров от 1 до 10 тысяч штук, цена вырастет до 10 и 20 тысяч соответственно.
В картотеке арбитражного суда мы нашли девять дел по искам студии Лебедева об использовании их шрифтов. Например, в 2014 году газета «Одинцовская неделя» была вынуждена публично извиняться за использование шрифта «Artemius text regular» и заплатить дополнительно 15 тысяч рублей.
В 2016 году Арбитражный суд Москвы отказал в иске студи на 3 миллиона рублей, заявив, что шрифт «Клементина» также не является совершенно новым уникальным произведением. Дело в том, что этот шрифт был создан 16 мая 2011 года, а 5 мая издательство Артемия Лебедева переиздало книгу Леонида Проненко «Каллиграфия для всех» 1990 года. В ней описаны приемы начертания букв ширококонечным пером, использованные позднее в шрифте «Клементина».
"Это означает, что шрифт «Клементина» является не оригинальным, а производным шрифтом. Он не является результатом единоличного творческого труда автора шрифта или сотрудников студии Артемия Лебедева" , — постановил суд.
В 2018 году студия судилась с Первым каналом, требуя компенсацию в 1 миллион рублей за использование «Клементины» при в оформлении анонса концерта ко Дню воздушно-десантных войск. Это дело студия проиграла в обеих инстанциях — суд решил, что телевизионщики использовали не элементы шрифта «Клементина», а «только концепцию написания букв, идею их стилизации под рукописный текст».