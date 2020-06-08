Alma mater Зеленограда — 55 лет: самый полный рассказ про обучение в МИЭТе в интервью известных преподавателей 08.06.2020 Партнерский материал

Работа в сфере электроники снова стала популярной: президентский курс на «цифровую экономику» делает свое дело. Теперь страна испытывает настоящий кадровый голод, и в этой связи точно не прогадает тот абитуриент, который из множества вариантов вузов выберет для себя МИЭТ.

Во-первых, учиться в Национальном исследовательском университете — это престижно (напомним, что по всей стране таким статусом обладают лишь 29 высших ученых заведений), а во-вторых, пока что ни один другой вуз не может похвастаться таким огромным опытом создания электронных технологий и реализации прототипов приборов микро- и наноэлектроники.

В этом году МИЭТ отметит 55 лет с момента своего основания. В преддверии вступительной кампании-2020 и накануне юбилея, мы решили познакомить читателей с известными преподавателями университета, которые расскажут не только о направлениях подготовки студентов, но и вспомнят интересные подробности из истории МИЭТа и о том, как они сами оказались в стенах этого легендарного зеленоградского вуза.

Публикации будут выходить на странице «Наш МИЭТ» с 9 июня до конца июля. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые публикации.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
МИЭТ (Московский институт электронной техники)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В Москве снимают ограничения: маски и социальная дистанция остаются Новости
Собянин снимает карантин: с 9 июня отменяются пропуска и открываются парикмахерские, с 16 — летние веранды и стоматологии, с 23 — рестораны, фитнесы и детсады Новости
Как устанавливали пролёт моста через Савёлкинский проезд. Смотрите подробное видео Жизнь
Alma mater Зеленограда — 55 лет: самый полный рассказ про обучение в МИЭТе в интервью известных преподавателей Истории
Утку, высиживающую птенцов на клумбе в парке, огородили Жизнь
Двое ныряльщиков открыли купальный сезон на городском пруду. Видео Жизнь
На нелегальных торговцев в электричках можно будет пожаловаться через приложение Новости
Отключение горячей воды в окрестностях Зеленограда Гид
Лесную куницу встретили в зеленоградском лесопарке. Фото Жизнь
Пожар в кафе «Дюшес» начался в субботу днем Новости
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
Опасную самодельную решетку поставили на фонтан на площади Юности. Туда может провалиться нога маленького ребенка Новости
Полиция тщетно пытается разогнать людей с детской площадки. Родители разбегаются, полиция уходит, родители возвращаются Истории
Над Савёлкинским проездом установили пролет будущего пешеходного моста Новости
Началась регистрация на электронное голосование по поправкам в Конституцию Новости
Запретить машинам каршеринга парковаться близко друг к другу предложили депутаты Московской области. Минимальное расстояние — 100 метров Новости
Новый забор у отдела полиции создал огромную лужу на парковке Новости
Экспресс-доставка продуктов «Самокат» начала работать в Зеленограде Новости
Сколько чиновников нужно, чтобы содержать парк Победы? Рассказываем на примере ржавчины на ограждении из нержавейки Ответы
Град размером с фасоль выпал рядом с Зеленоградом. Фото и видео Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру