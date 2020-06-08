Работа в сфере электроники снова стала популярной: президентский курс на «цифровую экономику» делает свое дело. Теперь страна испытывает настоящий кадровый голод, и в этой связи точно не прогадает тот абитуриент, который из множества вариантов вузов выберет для себя МИЭТ.

Во-первых, учиться в Национальном исследовательском университете — это престижно (напомним, что по всей стране таким статусом обладают лишь 29 высших ученых заведений), а во-вторых, пока что ни один другой вуз не может похвастаться таким огромным опытом создания электронных технологий и реализации прототипов приборов микро- и наноэлектроники.

В этом году МИЭТ отметит 55 лет с момента своего основания. В преддверии вступительной кампании-2020 и накануне юбилея, мы решили познакомить читателей с известными преподавателями университета, которые расскажут не только о направлениях подготовки студентов, но и вспомнят интересные подробности из истории МИЭТа и о том, как они сами оказались в стенах этого легендарного зеленоградского вуза.

Публикации будут выходить на странице «Наш МИЭТ» с 9 июня до конца июля. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые публикации.