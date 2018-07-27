К сожалению (или к счастью), это не эксперимент и не новый экологический стандарт для остановок. В «Мосгортрансе» Zelenograd.ru рассказали, что газон вокруг остановки не сажали — просто при проведении дорожных работ перенесли заездной карман для автобусов. В «Мосгортрансе» к этому не имеют отношения. До конца июля остановку с газона уберут.

Заездной карман для автобусов, очевидно, перенесли для изменения схемы движения автобусов 22 и 400 Т — они будут заезжать в 17 микрорайон. Для изменения маршрута автобуса 22 надо ввести в эксплуатацию дороги внутри нового района и поставить остановочные павильоны, а для продления движения 400T в 17 микрорайон — построить отстойно-разворотную площадку. Пока 22-й и 400 Т ездят как обычно.