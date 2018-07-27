Полежать на травке в ожидании автобусов 22 или 25 маршрутов могут пассажиры остановки «Корпус 1624» на Георгиевском проспекте, возле 17 микрорайона, — остановочный павильон неожиданно оказался на газоне.
К сожалению (или к счастью), это не эксперимент и не новый экологический стандарт для остановок. В «Мосгортрансе» Zelenograd.ru рассказали, что газон вокруг остановки не сажали — просто при проведении дорожных работ перенесли заездной карман для автобусов. В «Мосгортрансе» к этому не имеют отношения. До конца июля остановку с газона уберут.
Заездной карман для автобусов, очевидно, перенесли для изменения схемы движения автобусов 22 и 400 Т — они будут заезжать в 17 микрорайон. Для изменения маршрута автобуса 22 надо ввести в эксплуатацию дороги внутри нового района и поставить остановочные павильоны, а для продления движения 400T в 17 микрорайон — построить отстойно-разворотную площадку. Пока 22-й и 400 Т ездят как обычно.
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