В Андреевке, в торговом центре «Энергия», открылся зоомагазин «Котоплан». Здесь вы найдёте качественные корма для кошек и собак, разнообразные игрушки и лакомства, аксессуары для ухода за шерстью и гигиены, а также — витамины для поддержания здоровья ваших питомцев.
«Котоплан» предлагает экспресс-доставку по городу в течение часа и работает с 10 до 22 часов.
Для подписчиков действует скидка 10% до 30.04.2024 по промокоду Зеленоград.ру. Просто назовите его на кассе или в комментариях при заказе в интернет-магазине.
Приходите в «Котоплан» и позаботьтесь о здоровье и благополучии своих питомцев!
Загляните на сайт Котоплан.рф, где вы всегда найдёте актуальные товары как в магазине, так и на складе.
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