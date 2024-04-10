Зоомагазин «Котоплан» открылся в Андреевке (ТЦ «Энергия») — здесь вы найдёте актуальные товары для собак и кошек 10.04.2024 Реклама ИП Логинова Е.А. ИНН:773576045986 erid:LatgByDHj

В Андреевке, в торговом центре «Энергия», открылся зоомагазин «Котоплан». Здесь вы найдёте качественные корма для кошек и собак, разнообразные игрушки и лакомства, аксессуары для ухода за шерстью и гигиены, а также — витамины для поддержания здоровья ваших питомцев.

«Котоплан» предлагает экспресс-доставку по городу в течение часа и работает с 10 до 22 часов.

Для подписчиков действует скидка 10% до 30.04.2024 по промокоду Зеленоград.ру. Просто назовите его на кассе или в комментариях при заказе в интернет-магазине.

Приходите в «Котоплан» и позаботьтесь о здоровье и благополучии своих питомцев!

Загляните на сайт Котоплан.рф, где вы всегда найдёте актуальные товары как в магазине, так и на складе.

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