Несмотря на огромнейший выбор облицовочных материалов, все чаще предпочтение стали отдавать именно этому виду продукции. Плитка с зеркальной поверхностью по праву считается уникальным покрытием с безграничными возможностями в дизайне внутреннего пространства. Какое бы ни было помещение, отражающие способности зеркала обязательно внесут в него больше света, искрящегося эффекта, долю роскоши. Комната, в оформлении которой использовалась такая плитка, автоматически становится внешне привлекательной, буквально наполняется объемом и приобретает глубину, не говоря уже о таких важных составляющих, как чистота и свет. Зеркальные элементы незаменимы, когда требуется с помощью нехитрых приемов создать перспективу, чтобы зрительно раздвинуть стены тесной комнаты. Это идеальный вариант для малогабариток и узких помещений. Какие виды зеркальной плитки готовы предложить сегодня современные производители?
Относительно новый облицовочный материал с недавних пор занял свою нишу в дизайне интерьеров. Зеркальная плитка дарит ощущение безграничности пространства, что особенно важно, когда в нем есть наличие дефицита. В качестве дополнительного бонуса оформление получает необычайную декоративность, помноженную на эстетику, что делает покрытие востребованным для многих проектов. Кроме того, этот вид облицовки не представляет особых сложностей в монтаже, хотя, конечно, работу все же стоит доверить специалисту. Что касается техничности, то зеркальная плитка может похвастаться высокой устойчивостью к вредному воздействию чрезмерной влаги, механическим нагрузкам, кислотным средам. Ассортимент изделий весьма разнообразен, в первую очередь это относится к их размерам и конфигурациям.
Традиционный квадратный формат — наиболее частый вариант отделки интерьеров частного и общественного значения. Интерпретированная под благородные металлы и бронзу она красиво выделит ту или иную часть стены. Например, это может быть изголовье кровати. На выбор предлагается сразу несколько размеров, необходимо только отдать предпочтение мелкому или среднему. Если полученный фрагмент заключить в деревянную раму, то вы станете обладателем оригинального зеркала, отлично справляющегося со своими функциональными и декоративными задачами.
Используемая достаточно часто в дизайне интерьеров шестиугольная форма была с удовольствием подхвачена производителями зеркальной плитки. «Пчелиные соты» в этом прочтении не менее эффектны, чем их керамические аналоги. К тому же они идеально сочетаются с матовыми гексагонами, что открывает широкие возможности в оформлении.
Зеркальная плитка может предстать и в других формах, таких как ромбы, полуромбы и треугольники. Акцентная часть, состоящая из фигурных элементов, без сомнения, притянет внимание и выступит главным украшением. Если зеркальный фрагмент грамотно расположить в определенной части стесненного квадратурой помещения, он создаст полезную для него перспективу и визуально расширит тесные границы. Фигурной плиткой можно декорировать мебель — столы, тумбы, шкафы. Отражающая поверхность гарантированно внесет в интерьер долю изящной роскоши.
Зеркальная плитка с глянцевой и матовой поверхностью, стилизованная под мозаику — эффектное решение для влажных и сухих помещений. За счет удобного формата она становится привлекательной для большей части проектов. Кроме того, при желании изделия можно комбинировать с другими текстурами, что позволит создавать уникальные сочетания.
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