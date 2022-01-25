Используемая достаточно часто в дизайне интерьеров шестиугольная форма была с удовольствием подхвачена производителями зеркальной плитки. «Пчелиные соты» в этом прочтении не менее эффектны, чем их керамические аналоги. К тому же они идеально сочетаются с матовыми гексагонами, что открывает широкие возможности в оформлении.

Зеркальная плитка может предстать и в других формах, таких как ромбы, полуромбы и треугольники. Акцентная часть, состоящая из фигурных элементов, без сомнения, притянет внимание и выступит главным украшением. Если зеркальный фрагмент грамотно расположить в определенной части стесненного квадратурой помещения, он создаст полезную для него перспективу и визуально расширит тесные границы. Фигурной плиткой можно декорировать мебель — столы, тумбы, шкафы. Отражающая поверхность гарантированно внесет в интерьер долю изящной роскоши.