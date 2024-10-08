3 октября состоялся симпозиум «Молодой зеленоградский предприниматель 2024 — от идеи до своего бизнеса», организованный Московской ТПП при поддержке префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы.
Симпозиуму предшествовали мастер-классы, которые МТПП совместно с Префектурой ЗелАО 24 и 25 сентября провели для ребят из этих 4-х школ. Основная цель мастер-классов была — погружение молодежи в бизнес-среду, знакомство с особенностями зеленоградского предпринимательства. Школьники таким образом получили возможность приобрести новые теоретические знания, практический опыт, попробовать себя в роли предпринимателя.
В профориентационном проекте приняли участие опытные бизнесмены — представители высокотехнологичных сфер экономики города Зеленограда, которые поделились своими историями успеха, выступили в роли разработчиков бизнес-кейсов, которые ребятам предстояло решить, а также стали их тренерами.
Основными участниками симпозиума стали более восьмидесяти учеников профильных предпринимательских, инженерных и ИТ-классов из школ города Зеленограда: №1194, №842, №1912 имени Бауыржана Момышулы и № 2045 имени Героя Российской Федерации Д.А. Разумовского. К соревнованию присоединилась также команда студентов НИУ МИЭТ.
На «разогреве» участникам был предложен короткий технологический квиз — викторина на знание базовых понятий физики, математики, информатики, нацеленная на появление у ребят нужного эмоционального настроя, создание непринужденной обстановки, духа соперничества, ощущения «чувства локтя».
Открывая симпозиум, президент МТПП Владимир Платонов подчеркнул актуальность симпозиума, рассказав юным зеленоградцам, что в Москве сегодня работает почти миллион предпринимателей. «Все эти люди работают, создают рабочие места, кормят свои семьи и платят налоги, благодаря которым город развивается и поддерживает тех, кто слаб и нуждается в помощи. Более четверти московского бюджета составляют взносы от малого бизнеса». Рассказав в нескольких словах о целях и задачах торгово-промышленной палаты, Владимир Платонов пожелал всем участникам симпозиума, которые пожелают попробовать в будущем себя в предпринимательстве или просто будут искать работу по душе, получить на мероприятии знания, которые принесут им реальную пользу при выборе жизненного пути.
Стоит ли бояться, запуская новые стартапы? Директор по развитию сети доставок роллов «Инь-Янь» Александр Воронин уверен в обратном. К 36 годам предприниматель успешно работал в различных сферах бизнеса — торговле автомобилями, брокерской деятельности, продаже франшиз, IT-проекте, бизнес-акселераторе. Сейчас Александр Воронин успешно развивает сеть доставки продажи роллов, пользующихся успехом не только в Зеленограде, но еще в 12 регионах России от Санкт-Петербурга до Новосибирска.
Как найти свое дело и не сдаваться? Этому была посвящена презентация руководителя IT-школы для детей и подростков КиберВан Артема Старовойтова. В этой образовательной сети 15 школ по всей России. А начиналось все с создания на базе МИЭТа молодежного центра мозговых штурмов, который достаточно быстро приобрел известность как серьезный аналитический центр, услугами которого пользуются крупнейшие компании из Зеленограда и не только.
Как вдохновить предпринимателей и бренды приносить пользу? Этому было посвящено выступление генерального директора компании «Лид-маркет» Александра Сторублева, который представил дорожную карту развития маркетингового агентства: от внедрения сквозной аналитики к автоматизации маркетинга и выпуску софта для B2B.
Михаил Шишкин, генеральный директор Русской экструзиционной компании, занимающейся производством расходных материалов для 3D-принтеров, рассказал о развитии и становлении чрезвычайно востребованной сегодня сферы 3D-печати. «Мы верим, что аддитивные технологии станут основным методом созидания. Мы никогда не согласимся на посредственный результат. Мы окружаем себя людьми, которые разделяют наши ценности, чтобы расти и развиваться вместе», — продекларировал миссию своей компании молодой спикер.
Тему высокотехнологичных производств продолжила презентация Максима Максимова, генерального директора компании ООО «Передовые Технологии Промышленности», основанной в 2021 году группой специалистов для разработки, производства и продвижения инновационных продуктов в перспективных нишах рынка в области энергосбережения, зеленых технологий, современных IT технологий и вакуумной техники. Сотрудничество с НИУ «МИЭТ» и ОАО «Зеленоградским инновационно-технологический центр» позволяет современной инжиниринговой компании применять самые передовые технологические решения.
Все предприниматели выступили не только в качестве интересных спикеров, но и в качестве наставников команд участников симпозиума, которые в ходе питчинг-сессии презентовали свои бизнес-проекты по технологии «Печа-куча» (20 слайдов и 20 секунд на один слайд). Жюри учитывало краткость и легкость подачи информации, тайминг и возможность реализации проекта на территории ЗелАО.
Команда школы № 1912 имени Бауыржана Момышулы (бизнес-наставник Максим Максимов) представила проект создания органической «Кофейни будущего», в которой будут применяться инновационные технологии производства и сервиса (глубокая маркетинговая проработка потребительских настроений, использование органических продуктов, широкая автоматизация процессов приготовления напитков, креативное голосовое меню с элементами искусственного интеллекта, помогающее посетителям сделать оптимальный выбор, постоянная система обратной связи с потребителями и т. д.).
Команда Школы № 2045 имени Героя Российской Федерации Д.А.Разумовского (бизнес-наставник Александр Воронин) разработала проект подмосковной базы отдыха «Зеленая Дубрава», основанный на совокупности комфортного проживания в современных домиках и богатом выборе развлечений в естественной среде. Ребята не просто представили идею создания очередного рекреативного объекта, но провели глубокий анализ рынка и конкурентной среды, просчитали целевую аудиторию, разработали полноценную бизнес-модель.
Схожий проект разработала команда школы №842 (бизнес-наставник Артем Старовойтов). Он посвящен развитию глэмпинга — современной разновидности базы отдыха с элементами кемпинга с комфортабельными домиками и всеми условиями проживания, подходящей тем, кто хочет провести время вдали от городской суеты. Ребята не только просчитала преимущества реализации такого проекта, но даже подыскала для него место — на 41-м километре Ленинградского шоссе.
Команда школы №1194 (бизнес-наставник Александр Сторублев) предложила проект создания компании, специализирующейся на генерации контента с помощью искусственного интеллекта. Сегодня различные нейросети развиваются чрезвычайно быстро, демонстрируя потенциал в самых различных сферах производства, науки, культуры, бизнеса. В этом секторе рынка преимущество получат те предприниматели, кто быстрее и качественнее сможет организовать «обучение» нейросети под конкретные бизнес-задачи. Именно этому посвящена бизнес-модель, имеющая отличные перспективы роста.
Наконец, команда НИУ «МИЭТ» (бизнес-наставник Михаил Шишкин) представил проект яркой гуманитарной направленности «Брайль 3D: Образование на ощупь» — создание с помощью 3D-печати доступных и интуитивно понятных обучающих карточек для детей с нарушениями зрения, способствующих их обучению и развитию. Этот бизнес-проект требует минимальных вложений, но может быстро дать отдачу и полностью соответствует современным трендам развития социально ответственного бизнеса.
На следующем этапе симпозиума команды демонстрировали знание основ предпринимательской деятельности и применение этих знаний на практике при решении кейсов, взятых из реальной практики зеленоградского бизнеса.
По результатам симпозиума ребята из различных команд получили заслуженные призы и награды от МТПП, партнеров мероприятия, бизнес-сообщества Зеленограда и образовательных учреждений. Но главным результатом симпозиума, как и в прошлом году, стал огромный интерес десятков молодых людей к новым возможностям самореализации и работы на благо своих друзей, своего города, своей страны, открывшихся перед ними в ходе слаженной командной работы.