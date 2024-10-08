Стоит ли бояться, запуская новые стартапы? Директор по развитию сети доставок роллов «Инь-Янь» Александр Воронин уверен в обратном. К 36 годам предприниматель успешно работал в различных сферах бизнеса — торговле автомобилями, брокерской деятельности, продаже франшиз, IT-проекте, бизнес-акселераторе. Сейчас Александр Воронин успешно развивает сеть доставки продажи роллов, пользующихся успехом не только в Зеленограде, но еще в 12 регионах России от Санкт-Петербурга до Новосибирска.

Как найти свое дело и не сдаваться? Этому была посвящена презентация руководителя IT-школы для детей и подростков КиберВан Артема Старовойтова. В этой образовательной сети 15 школ по всей России. А начиналось все с создания на базе МИЭТа молодежного центра мозговых штурмов, который достаточно быстро приобрел известность как серьезный аналитический центр, услугами которого пользуются крупнейшие компании из Зеленограда и не только.

Как вдохновить предпринимателей и бренды приносить пользу? Этому было посвящено выступление генерального директора компании «Лид-маркет» Александра Сторублева, который представил дорожную карту развития маркетингового агентства: от внедрения сквозной аналитики к автоматизации маркетинга и выпуску софта для B2B.

Михаил Шишкин, генеральный директор Русской экструзиционной компании, занимающейся производством расходных материалов для 3D-принтеров, рассказал о развитии и становлении чрезвычайно востребованной сегодня сферы 3D-печати. «Мы верим, что аддитивные технологии станут основным методом созидания. Мы никогда не согласимся на посредственный результат. Мы окружаем себя людьми, которые разделяют наши ценности, чтобы расти и развиваться вместе», — продекларировал миссию своей компании молодой спикер.

Тему высокотехнологичных производств продолжила презентация Максима Максимова, генерального директора компании ООО «Передовые Технологии Промышленности», основанной в 2021 году группой специалистов для разработки, производства и продвижения инновационных продуктов в перспективных нишах рынка в области энергосбережения, зеленых технологий, современных IT технологий и вакуумной техники. Сотрудничество с НИУ «МИЭТ» и ОАО «Зеленоградским инновационно-технологический центр» позволяет современной инжиниринговой компании применять самые передовые технологические решения.