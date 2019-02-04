На снегосплавных пунктах Московской области, за эту зиму, уже переработано около двенадцати млн кубометров снега. На улицах столицы работают более четырнадцати тысяч единиц спецтехники. По указу мэра, работники коммунальных служб трудятся в круглосуточном режиме. Уборка снега на остановках городского транспорта, во дворах домов и на пешеходных зонах взята под усиленный контроль.
Имеются сообщения от жителей, что в некоторых районах области мало уборочной техники, а в Зеленограде не хватает дворников. По словам жителей, это случилось потому, что в коммунальных службах произошло сокращение работников-мигрантов, а коренные жители города и приезжие из регионов не хотят работать за низкую оплату труда.
Эта проблема повторяется в Зеленограде ежегодно, каждую зиму при снегопадах во дворах завалы снега мешают движению автомашин, а пешеходных дорожек из-за снега совсем не видно.
Наша компания решает эти проблемы. Мы работаем в вашем городе: сможем оперативно очистить территорию и вывезти снег. Для работы используется только лучшая уборочная техника. Кроме того, при необходимости, мы предоставим в аренду трактор и экскаватор погрузчик.
В Зеленограде проживает более 200 тысяч человек, и это число продолжает расти. Естественно, растёт и число бытового мусора. Неубранный мусор создаёт большую проблему, особенно в тёплое время года: в жару органические продукты разлагаются, появляется неприятный запах, много мух, тараканов и крыс, являющихся главным источником инфекций, что создаёт большие неудобства для жителей.
К тому же, в городе всё время идёт строительство. Большинство жителей улучшают свои жилищные условия. В связи с чем появляется другая проблема — увеличение объёма строительных отходов.
Чтобы дома и прилегающая к ним территория не погрязли в условиях антисанитарии, наша фирма оказывает услугу оперативного сбора и вывоза мусора.
- Компания имеет все нужные для работы документы.
- У работников компании высокая квалификация и достаточный опыт в выполнении уборочно-погрузочных работ.
- Уборка территории проводится быстро и эффективно. Мы спасём город от сильного снегопада, поможет дворникам с уборкой, решим проблему со скопившимися на подотчётной заказчику площади большими кучами снега.
- Наша фирма предлагает, как одноразовые услуги, чтобы вывезти промышленные отходы, так и постоянное сотрудничество.
- Фирма вывозит мусор в места, которые для этого предназначены, а также на пункты переработки мусора.
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Телефон: +7(495)008-45-83
Почта: info@musor-zelenograd.ru
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