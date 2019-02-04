Как вывезти снег и мусор от вашего дома или офиса 04.02.2019 Эко-Зеленоград Реклама

На снегосплавных пунктах Московской области, за эту зиму, уже переработано около двенадцати млн кубометров снега. На улицах столицы работают более четырнадцати тысяч единиц спецтехники. По указу мэра, работники коммунальных служб трудятся в круглосуточном режиме. Уборка снега на остановках городского транспорта, во дворах домов и на пешеходных зонах взята под усиленный контроль.

Зима в Зеленограде

Имеются сообщения от жителей, что в некоторых районах области мало уборочной техники, а в Зеленограде не хватает дворников. По словам жителей, это случилось потому, что в коммунальных службах произошло сокращение работников-мигрантов, а коренные жители города и приезжие из регионов не хотят работать за низкую оплату труда.

Эта проблема повторяется в Зеленограде ежегодно, каждую зиму при снегопадах во дворах завалы снега мешают движению автомашин, а пешеходных дорожек из-за снега совсем не видно.

Наша компания решает эти проблемы. Мы работаем в вашем городе: сможем оперативно очистить территорию и вывезти снег. Для работы используется только лучшая уборочная техника. Кроме того, при необходимости, мы предоставим в аренду трактор и экскаватор погрузчик.

Тёплое время года

В Зеленограде проживает более 200 тысяч человек, и это число продолжает расти. Естественно, растёт и число бытового мусора. Неубранный мусор создаёт большую проблему, особенно в тёплое время года: в жару органические продукты разлагаются, появляется неприятный запах, много мух, тараканов и крыс, являющихся главным источником инфекций, что создаёт большие неудобства для жителей.

К тому же, в городе всё время идёт строительство. Большинство жителей улучшают свои жилищные условия. В связи с чем появляется другая проблема — увеличение объёма строительных отходов.

Чтобы дома и прилегающая к ним территория не погрязли в условиях антисанитарии, наша фирма оказывает услугу оперативного сбора и вывоза мусора.

Наши преимущества:

  • Компания имеет все нужные для работы документы.
  • У работников компании высокая квалификация и достаточный опыт в выполнении уборочно-погрузочных работ.
  • Уборка территории проводится быстро и эффективно. Мы спасём город от сильного снегопада, поможет дворникам с уборкой, решим проблему со скопившимися на подотчётной заказчику площади большими кучами снега.
  • Наша фирма предлагает, как одноразовые услуги, чтобы вывезти промышленные отходы, так и постоянное сотрудничество.
  • Фирма вывозит мусор в места, которые для этого предназначены, а также на пункты переработки мусора.

Контакты:
Телефон: +7(495)008-45-83

Почта: info@musor-zelenograd.ru

Сайт: https://musor-zelenograd.ru

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