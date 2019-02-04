Зима в Зеленограде

Имеются сообщения от жителей, что в некоторых районах области мало уборочной техники, а в Зеленограде не хватает дворников. По словам жителей, это случилось потому, что в коммунальных службах произошло сокращение работников-мигрантов, а коренные жители города и приезжие из регионов не хотят работать за низкую оплату труда.

Эта проблема повторяется в Зеленограде ежегодно, каждую зиму при снегопадах во дворах завалы снега мешают движению автомашин, а пешеходных дорожек из-за снега совсем не видно.

Наша компания решает эти проблемы. Мы работаем в вашем городе: сможем оперативно очистить территорию и вывезти снег. Для работы используется только лучшая уборочная техника. Кроме того, при необходимости, мы предоставим в аренду трактор и экскаватор погрузчик.