Друзья, Зелбукет готов к празднику! 31.08 с 8 до 23.00 приходите за классными букетами по хорошим ценам. Адрес салона: Андреевка, 42В/1, напротив ресторана Раздолье, вывеска Зелбукет.
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