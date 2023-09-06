Теперь и в Зеленограде! Школа танцев «Диклаб» приглашает детей с 3 до 16 лет и взрослых. Занятия проходят в ТЦ «Юность» (корпус 402). Приходите на бесплатное пробное занятие.
Основатель cети школ танцев «Диклаб» Елена Новикова — профессиональный тренер по спортивным бальным танцам — открыла первую школу танцев в 2009 году, опыт преподавания 16 лет, рассказывает:
Я решила открыть школу сразу после завершения учебы. Сначала было только два направления — хип-хоп и бальные танцы, с каждым годом мы становились все больше и открывали новые танцевальные направления.
Филиал в Зеленограде — это уже пятая наша школа, мы покрыли северо-запад Москвы, Красногорск и поняли, что в области тоже большой запрос на профессиональные занятия танцами для детей, выход на спортивный уровень.
У меня трое детей, и все занимаются танцами. Благодаря спорту у детей растет уверенность в себе, формируется навык планировать свое время. Родители учеников нашей школы отмечают, что дети становятcя самостоятельными, дисциплинированными, открытыми, легче заводят друзей.
Среди главных особенностей школы можно отметить тщательный отбор тренеров, нацеленность на спортивные достижения, большое внимание комфортному пространству и атмосфере, формирование софт-скиллов и полезных привычек.
Школа танцев «Диклаб» приглашает детей от 3 до 16 лет на занятия по направлениям:
- танцевальный спорт
- брейк-данс
- хип-хоп
- контемпорари
- джаз-фанк
- художественная гимнастика
- джаз-фанк.
Доказано, дети, которые занимаются танцами, легче социализируются, уверены в себе, лучше идут на контакт, не избегают участия в мероприятиях, инициативны, реже замыкаются в себе, проводя время в интернете.
В «Диклаб» создали особое пространство: здесь тренеры внимательные наставники, залы подготовлены чтобы ученики получали эстетическое удовольствие, любой сотрудник нацелен на результат, чтобы вы и ваш ребенок получали максимальное удовольствие от танцев и видели прогресс.
В каждом филиале группы обязательно распределяются не только по стилевому направлению, но и по уровню: начинающий, продолжающий, профессионал. Ученики участвуют в концертах, турнирах, конкурсах и летних сборах. Они уверены в себе, умеют брать на себя ответственность и легко заводят друзей.
Тренеры «Диклаб» — мастера спорта, чемпионы России, Европы и мира. Они имеют большой опыт работы с детьми и умеют найти к каждому ребенку подход.
Доступные направления для взрослых: леди-дэнс, стретчинг, танцевальный микс, шаффл.
Приходите на бесплатное пробное занятие, «Диклаб» дарит вам промокод «Зеленоград 15» на скидку 15%.
Записаться можно:
- по ссылке https://clck.ru/35bd9X
- по телефону 8-499-302-39-85
Место занятий: Зеленоград, ТЦ «Юность», Центральный проспект, корпус 402 (2-й этаж).