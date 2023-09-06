Основатель cети школ танцев «Диклаб» Елена Новикова — профессиональный тренер по спортивным бальным танцам — открыла первую школу танцев в 2009 году, опыт преподавания 16 лет, рассказывает:

Я решила открыть школу сразу после завершения учебы. Сначала было только два направления — хип-хоп и бальные танцы, с каждым годом мы становились все больше и открывали новые танцевальные направления.

Филиал в Зеленограде — это уже пятая наша школа, мы покрыли северо-запад Москвы, Красногорск и поняли, что в области тоже большой запрос на профессиональные занятия танцами для детей, выход на спортивный уровень.



У меня трое детей, и все занимаются танцами. Благодаря спорту у детей растет уверенность в себе, формируется навык планировать свое время. Родители учеников нашей школы отмечают, что дети становятcя самостоятельными, дисциплинированными, открытыми, легче заводят друзей.