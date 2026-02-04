Забота о здоровье питомца с выгодой — весь февраль действуют скидки в ветеринарном центре «Оригами» 04.02.2026 Реклама ООО «ЗООМЕД КЛИНИКА» ИНН:7735195662 erid:2VtzqwnhGqH

Ветеринарный центр «Оригами» объявляет февраль — месяцем заботы о здоровье и дарит скидки на компьютерную томографию и прием терапевта в будние дни.

В клинике действуют еженедельные акции

«Легкий понедельник»

Каждый понедельник с 10:00 до 18:00 действует скидка 15% на приём врача-терапевта по живой очереди, а также на манипуляции и визуальную диагностику, назначенную специалистом*.

Это идеальная возможность быстро и выгодно получить консультацию по общим вопросам здоровья, вакцинации или диспансеризации вашего любимца.

«Умная среда»

Каждую среду в феврале компьютерная томография для ваших питомцев станет доступнее на 15%! Акция действует на все виды КТ-исследований по предварительной записи.

КТ — это «золотой стандарт» диагностики сложных случаев, позволяющий получить высокоинформативное трехмерное изображение внутренних органов. Пройдите обследование рядом с домом и получите результаты в кратчайшие сроки.

Ветеринарный центр «Оригами» — круглосуточная клиника полного цикла, где доказательная медицина и чуткое отношение к каждому пациенту лежит в основе философии. Центр оснащен высокоточным диагностическим оборудованием, а его высококвалифицированные специалисты готовы помочь даже в самых сложных случаях.

Почему выбирают «Оригами»?

  • Вся необходимая диагностика в одном месте: собственная лаборатория, УЗИ, рентген, КТ, эндоскопия.
  • Команда экспертов: хирурги, терапевты, кардиологи, офтальмологи, дерматологи и многие другие узкопрофильные специалисты.
  • Круглосуточный стационар и неотложная помощь в любое время суток.

Не упустите возможность подарить своему питомцу здоровье на выгодных условиях.

Звоните круглосуточно:

Сайт: origami.vet

Адрес: Зеленоград, корпус 322А. Яндекс.карты

*Исключение составляют лабораторные исследования, госпитализация и проведение экстренного хирургического вмешательства.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама
Реклама
Приборостроительный завод из Зеленограда признали лучшим поставщиком оборудования для энергетики Новости
Мебель, мягкая и корпусная, ковры, шкафы-купе, кухни — в «Доме мебели Андреевский» Реклама
Слышали о проверках телефонов в московском метро? Разобрались, что именно произошло (спойлер: ничего) Новости
Танцевальные традиции восьми стран за один концерт: ансамбль «Вдохновение» приглашает в кругосветное путешествие 7 февраля Новости
Участковые Зеленограда в феврале отчитаются перед жителями и ответят на вопросы Новости
На турнир по бильярду приглашают женщин 55+ Новости
Завершено строительство производства светопрозрачных конструкций и модульных фасадов в Зеленограде Новости
Концерт Константина Никольского в Зеленограде 6+ Реклама
Шахматный клуб для взрослых открылся в кафе 17-го микрорайона Новости
Достроен технопарк «Алабушево» на проспекте Генерала Алексеева Новости
Станьте лучшей версией себя вместе с новым фитнес-клубом «AP Fitness» Реклама
Продолжаются задержки электричек — теперь от Крюково Новости
Квартира загорелась сегодня ночью в корпусе 1424 — есть пострадавший Новости
Новое направление — флебология в медицинской клинике «Эстеди» Реклама
Основатель зеленоградской школы барабанов Сергей Дедов дебютировал на Первом канале в составе группы Rashamba Новости
Задержки электричек в понедельник вечером Новости
Зеленоградский салон красоты создаёт музыку с ИИ и экономит на авторских правах Новости
Как оказать первую помощь пострадавшему — научат 8 февраля в Филаретовском храме Новости
Концерт Умки — русский рок-андеграунд 5 февраля в Зеленограде Новости
Ребенка ограбили на Новокрюковской улице — сорвали с головы наушники Новости
Письмо в редакцию: «Почему уборка снега у нас такая беспощадная и постоянно требует жертв»? Новости
Деревья массово падают в лесопарке и дворах после снегопадов — с риском для людей Новости
Встреча выпускников школ 854 и 616 пройдет в честь школьного юбилея Новости
Концерт Нигатива: сольная программа и хиты «Триады» — 13 февраля в клубе Vibe Новости
Пополнение «Тройки» на вокзале всё ещё не работает — проблеме уже полгода Новости
Внеплановый снегопад прошел над парковками Зеленограда Новости
Дорожные камеры научились замечать самокатчиков на автомобильных полосах Новости
Группу по аюрведе открывают для зеленоградцев старшего возраста Новости
Сервисы проката самокатов Whoosh и Юрент захотели объединиться — это может привести к росту цен Новости
В «Инари ками»: новые рамены и романтический розыгрыш Реклама
Для дошкольников и младших школьников — детские спектакли февраля в Ведогонь-театре Новости
Для снежных горок в Зеленограде не нашлось подходящих мест. А если поискать? Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Закрылся магазин продуктовой сети «Фасоль» в корпусе 1011 Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Дон Жуана» — драматичную историю легендарного сердцееда, исполненную на сцене Венской оперы Новости
Зеленоградская компания вошла в топ-10 рейтинга лучших работодателей Новости
Сеть аптек «Ваша №1» расширяется — и приглашает на открытие по адресу Крюковская пл., 1 (ТЦ «Иридиум») Реклама
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства продолжится в феврале Новости
Огромные сосульки появляются на зеленоградских домах: кто должен их сбивать Новости
Автошкола «МалинАвто» проводит набор на группу по старым ценам — на 10.02 и 14.02 Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру