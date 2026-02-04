Ветеринарный центр «Оригами» объявляет февраль — месяцем заботы о здоровье и дарит скидки на компьютерную томографию и прием терапевта в будние дни.
«Легкий понедельник»
Каждый понедельник с 10:00 до 18:00 действует скидка 15% на приём врача-терапевта по живой очереди, а также на манипуляции и визуальную диагностику, назначенную специалистом*.
Это идеальная возможность быстро и выгодно получить консультацию по общим вопросам здоровья, вакцинации или диспансеризации вашего любимца.
«Умная среда»
Каждую среду в феврале компьютерная томография для ваших питомцев станет доступнее на 15%! Акция действует на все виды КТ-исследований по предварительной записи.
КТ — это «золотой стандарт» диагностики сложных случаев, позволяющий получить высокоинформативное трехмерное изображение внутренних органов. Пройдите обследование рядом с домом и получите результаты в кратчайшие сроки.
Ветеринарный центр «Оригами» — круглосуточная клиника полного цикла, где доказательная медицина и чуткое отношение к каждому пациенту лежит в основе философии. Центр оснащен высокоточным диагностическим оборудованием, а его высококвалифицированные специалисты готовы помочь даже в самых сложных случаях.
- Вся необходимая диагностика в одном месте: собственная лаборатория, УЗИ, рентген, КТ, эндоскопия.
- Команда экспертов: хирурги, терапевты, кардиологи, офтальмологи, дерматологи и многие другие узкопрофильные специалисты.
- Круглосуточный стационар и неотложная помощь в любое время суток.
Не упустите возможность подарить своему питомцу здоровье на выгодных условиях.
Звоните круглосуточно:
Сайт: origami.vet
Адрес: Зеленоград, корпус 322А. Яндекс.карты
*Исключение составляют лабораторные исследования, госпитализация и проведение экстренного хирургического вмешательства.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА