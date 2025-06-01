Взрослых и детей приглашают на экскурсию, мастер-классы и фотосессии в настоящую кузницу 01.06.2025 Реклама Курмаева Л.Р. ИНН:550606065273 erid:2VtzqwFgD2m

Подарочный сертификат на мастер-класс по ковке — это незабываемый подарок и отличная возможность научиться новому ремеслу.

На наших мастер-классах начинающие кузнецы делают кованые сувениры, крючки, обереги.

Приходите всей семьей с тарифом «Семейный» или подарите любимому человеку программу «Для двоих».

А разделить интересы с сыном поможет мастер-класс «Папа+сын»

Так же есть общая программа, знакомство с кузней «Экскурсия +мастер -класс», где Вы узнаете

  • кто такой кузнец
  • как работает кузнец
  • как связаны с этой профессией такие науки как физика, биология, математика и т. д.

Увидите:

  • какими инструментами работают в кузнице
  • как создавать из металла фигуры разной формы

В подарок от кузницы:

кованые сувениры всем участникам и антуражные фотографии с яркими эмоциями

Когда: по субботам с 11.00
Где: Солнечногорск, Обуховская, 9а
Сколько длится: в зависимости от выбранного тарифа от 1 до 3 часов

Самостоятельно можно добраться электричкой до станции «Подсолнечная»:
— от Ленинградского вокзала -время в пути от 45 мин .
— от Зеленограда — время в пути около 20 минут


Сколько стоит:
— от 1800? / 1 чел.
Есть групповые форматы и индивидуальные

Записаться можно по номеру 8-977-712-05-99 и на сайте
https://kuznitsa-shika.ru/?ysclid=m4y09qw70118142809

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