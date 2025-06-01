Подарочный сертификат на мастер-класс по ковке — это незабываемый подарок и отличная возможность научиться новому ремеслу.
На наших мастер-классах начинающие кузнецы делают кованые сувениры, крючки, обереги.
Приходите всей семьей с тарифом «Семейный» или подарите любимому человеку программу «Для двоих».
А разделить интересы с сыном поможет мастер-класс «Папа+сын»
- кто такой кузнец
- как работает кузнец
- как связаны с этой профессией такие науки как физика, биология, математика и т. д.
- какими инструментами работают в кузнице
- как создавать из металла фигуры разной формы
кованые сувениры всем участникам и антуражные фотографии с яркими эмоциями
Когда: по субботам с 11.00
Где: Солнечногорск, Обуховская, 9а
Сколько длится: в зависимости от выбранного тарифа от 1 до 3 часов
Самостоятельно можно добраться электричкой до станции «Подсолнечная»:
— от Ленинградского вокзала -время в пути от 45 мин .
— от Зеленограда — время в пути около 20 минут
Сколько стоит:
— от 1800? / 1 чел.
Есть групповые форматы и индивидуальные
Записаться можно по номеру 8-977-712-05-99 и на сайте
https://kuznitsa-shika.ru/?ysclid=m4y09qw70118142809