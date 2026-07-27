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— 09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат)
— 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура)
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Ведущий. Технический. Твой.
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