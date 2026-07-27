Высшее образование в ритме современной жизни 27.07.2026 Peклама ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» ИHH:7735041133 еrid:2Vtzqw4yAqF

Учиться и работать одновременно? Получить высшее образование, даже если вы давно окончили школу? Или уже есть диплом, но нужен магистерский уровень для карьерного роста? В Центре дистанционного обучения НИУ МИЭТ это возможно!

Образовательные программы:
— 09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат)
— 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура)

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Ведущий. Технический. Твой.
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