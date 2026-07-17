Высшее образование на стыке знаний в НИУ МИЭТ 17.07.2026 Peклама ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» ИHH:7735041133 еrid:2Vtzqw4yAqF

Технологии меняют мир, и профессии будущего рождаются там, где пересекаются разные науки. В НИУ МИЭТ готовят специалистов, владеющих одновременно знаниями из нескольких сфер — от дизайна до программирования, от права до цифровых следов, от лингвистики до междисциплинарной педагогики, от менеджмента до управления инновациями. Это даёт возможность собрать уникальный набор компетенций и стать специалистом, который будет востребован на рынке труда.

Подробнее о таких направлениях подготовки в МИЭТе читайте в карточках или на сайте по ссылкам ниже:

54.03.01 «Дизайн»
27.03.05 «Инноватика»
45.03.02 «Лингвистика»
38.03.02 «Менеджмент»
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»
37.03.01 «Психология»
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»

Выбирайте свой трек на стыке дисциплин!

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