Технологии меняют мир, и профессии будущего рождаются там, где пересекаются разные науки. В НИУ МИЭТ готовят специалистов, владеющих одновременно знаниями из нескольких сфер — от дизайна до программирования, от права до цифровых следов, от лингвистики до междисциплинарной педагогики, от менеджмента до управления инновациями. Это даёт возможность собрать уникальный набор компетенций и стать специалистом, который будет востребован на рынке труда.
Подробнее о таких направлениях подготовки в МИЭТе читайте в карточках или на сайте по ссылкам ниже:
54.03.01 «Дизайн»
27.03.05 «Инноватика»
45.03.02 «Лингвистика»
38.03.02 «Менеджмент»
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»
37.03.01 «Психология»
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
Выбирайте свой трек на стыке дисциплин!