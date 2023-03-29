Купить криптовалюту просто. Приобрести биткоины по карте — реальность сегодня. Но важно правильно хранить монеты. Для этого нужен криптокошелек. О кошельках для криптовалют, их форматах, возможностях и настройке рассказывают эксперты Profinvestment.
Криптовалютный кошелек — как счет в банке, только для биткоина или эфира. Кошельки не поддерживаются государством, а компании не управляют вашими коинами на счету. По крайней мере, если кошелек некастодиальный.
Некастодиальные кошельки — это MetaMask, Trust Wallet, Guarda и многие другие. Некастодиальные кошельки не привязаны к биржам. Если вы торгуете на бирже, то открываете специальный счет, который контролирует компания.
Некастодиальный кошелек — приложение, где только вы управляете криптовалютой и ключами.
Подключение к DeFi обычно идет с помощью таких приложений. DeFi — это децентрализованные биржи, рынки NFT, протоколы криптокредитования и криптоигры.
Криптокошелек — это о хранении средств без надзора и ограничений. Ваши активы защищены приватными ключами и мнемонической фразой. Фраза нужна для доступа к приложению. Ключ — для доступа к адресу. На кошельке можете создать несколько адресов для разных целей. Не делитесь этими данными.
Различия в блокчейне. Разные блокчейны — разные кошельки. Для доступа к экосистеме Cosmos — кошелек Keplr. Кошельки для криптовалют сети Ethereum — MEW или MetaMask. Один кошелек может поддерживать несколько сетей. MetaMask поддерживает Ethereum, BNB, Polygon и другие цепочки.
Отображение NFT. Кошельки всегда отображают криптовалюту — BTC, ETH или другую. NFT — Bored Ape или Cryptopunks — отображают не все. Чтобы просматривать NFT, перейдите на сайт покупки (OpenSea, Rarible) или заведите продвинутый кошелек.
Формат. Есть разные типы криптокошельков — мобильные, настольные, браузерные, аппаратные. Браузерные удобны для входа на сайты DeFi. Выберите то, что нужно вам.
Как и с обычными сайтами/email, в криптомире нужно проявлять осторожность. Вы знаете о письмах от мошенников, которые просят перейти по вредной ссылке. Здесь есть что-то похожее — на кошелек может прийти NFT от незнакомца. Не принимайте, это нужно мошеннику для доступа ко всем вашим криптопанкам.
Криптовалюта — это ответственность. Записывайте свои данные, храните их в безопасном месте, отсеивайте мошенников.