Что такое некастодиальный криптокошелек?

Некастодиальные кошельки — это MetaMask, Trust Wallet, Guarda и многие другие. Некастодиальные кошельки не привязаны к биржам. Если вы торгуете на бирже, то открываете специальный счет, который контролирует компания.

Некастодиальный кошелек — приложение, где только вы управляете криптовалютой и ключами.

Подключение к DeFi обычно идет с помощью таких приложений. DeFi — это децентрализованные биржи, рынки NFT, протоколы криптокредитования и криптоигры.