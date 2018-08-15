Салон мебели в ТЦ Весна объявляет о запуске суперакции «Ценокос в МебельKing» и гарантировано дарит скидки до 25% на мебель крупных отечественных производителей, представленных на подиуме по адресу: Зеленоград, корпус 1627, ТЦ «Весна», 2-й этаж.
Успей собрать свой урожай до 1-го сентября по лучшей цене этого жаркого лета!
В акции принимает участие
- мебель из натурального дерева фабрики «Авангард»,
- современные модульные системы от фабрики «Мануфактура Уюта»,
- системы реклайнеров для отдыха и релакса «Экодизайн»,
- любимые диваны фабрики «Ладья»,
- мягкая мебель для кухни по индивидуальным размерам производства «Комфортлайн».
Узнай подробности проведения акции: 8(901) 799-73-64
https://vk.com/mebelking_vesna
youtube.com
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !