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Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Только до 1 сентября «Ценокос в МебельKing» 15.08.2018 МебельKing Реклама

Салон мебели в ТЦ Весна объявляет о запуске суперакции «Ценокос в МебельKing» и гарантировано дарит скидки до 25% на мебель крупных отечественных производителей, представленных на подиуме по адресу: Зеленоград, корпус 1627, ТЦ «Весна», 2-й этаж.

Успей собрать свой урожай до 1-го сентября по лучшей цене этого жаркого лета!

В акции принимает участие

  • мебель из натурального дерева фабрики «Авангард»,
  • современные модульные системы от фабрики «Мануфактура Уюта»,
  • системы реклайнеров для отдыха и релакса «Экодизайн»,
  • любимые диваны фабрики «Ладья»,
  • мягкая мебель для кухни по индивидуальным размерам производства «Комфортлайн».

Узнай подробности проведения акции: 8(901) 799-73-64

www.mebel-king.ru

https://vk.com/mebelking_vesna

https://www.instagram.com/td.vesna/

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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