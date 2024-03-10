Встречай весну вместе с SURA СУШИ. Получай их уже фирменный подарок — весенний стикерпак 10.03.2024 Реклама ИП Сурков А.И. ИНН:773576848905 erid:LatgBm8ZK

Получай их уже фирменный подарок — весенний стикерпак. В каждом заказе от 1500 рублей.

Количество ограничено!

Заказ можно оформить на сайте surasushi.ru или по телефону 8-926-939-00-12.


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