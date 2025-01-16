Встреча с управленцем и предпринимателем Константинов Орловым «Планирование жизни и бизнеса в турбулентности 2025 года» 17 января 12:00

Вы управляете бизнесом или занимаетесь развитием проекта? А как насчет планов на 2025 год? Вы уверены в своих стратегиях или хотите найти новые пути для роста в условиях нестабильности?

17 января в ресторане Moment пройдет встреча с управленцем и предпринимателем Константинов Орловым «Планирование жизни и бизнеса в турбулентности 2025 года».

Что вас ждет?

  • Персональный стратегический план на 2025 год, который станет вашим четким маршрутом на 12 месяцев.
  • Практические инструменты для принятия решений с максимальной пользой для вашего бизнеса.
  • Практики, позволяющие определить эффективные стратегии для достижения ваших целей.
  • Инсайты о том, какие роли и подходы помогут вам не только увеличить доходы, но и обрести нематериальные ценности.

Что вы получите:

  • Четкое понимание, как выстроить траекторию роста и развития бизнеса.
  • Рабочие инструменты для оптимизации времени и расстановки приоритетов.
  • Вдохновение и поддержку для решения сложных управленческих задач.

О спикере: Константин Орлов — управленец и предприниматель с 22-летним опытом, почетный член Международной Академии Психологических Наук. За его плечами 15 лет работы в крупнейших корпорациях (SAP, Microsoft, Сколково) и 19 лет проведения тренингов.

Его методики — это синтез науки, опыта и практики, которые помогают предпринимателям и руководителям добиваться выдающихся результатов даже в условиях неопределенности.

Детали встречи:

  • Когда: 17 января, 12:00-15:00
  • Где: Ресторан Moment, Зеленоград, Панфиловский проспект, 6А (ТЦ «Панфиловский»)
  • Стоимость участия: 3500 рублей (включены чай и десерты)
  • Билеты по ссылке https://biznes-anklav.timepad.ru/event/3181284/

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