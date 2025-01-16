Вы управляете бизнесом или занимаетесь развитием проекта? А как насчет планов на 2025 год? Вы уверены в своих стратегиях или хотите найти новые пути для роста в условиях нестабильности?
17 января в ресторане Moment пройдет встреча с управленцем и предпринимателем Константинов Орловым «Планирование жизни и бизнеса в турбулентности 2025 года».
Что вас ждет?
- Персональный стратегический план на 2025 год, который станет вашим четким маршрутом на 12 месяцев.
- Практические инструменты для принятия решений с максимальной пользой для вашего бизнеса.
- Практики, позволяющие определить эффективные стратегии для достижения ваших целей.
- Инсайты о том, какие роли и подходы помогут вам не только увеличить доходы, но и обрести нематериальные ценности.
Что вы получите:
- Четкое понимание, как выстроить траекторию роста и развития бизнеса.
- Рабочие инструменты для оптимизации времени и расстановки приоритетов.
- Вдохновение и поддержку для решения сложных управленческих задач.
О спикере: Константин Орлов — управленец и предприниматель с 22-летним опытом, почетный член Международной Академии Психологических Наук. За его плечами 15 лет работы в крупнейших корпорациях (SAP, Microsoft, Сколково) и 19 лет проведения тренингов.
Его методики — это синтез науки, опыта и практики, которые помогают предпринимателям и руководителям добиваться выдающихся результатов даже в условиях неопределенности.
Детали встречи:
- Когда: 17 января, 12:00-15:00
- Где: Ресторан Moment, Зеленоград, Панфиловский проспект, 6А (ТЦ «Панфиловский»)
- Стоимость участия: 3500 рублей (включены чай и десерты)
- Билеты по ссылке https://biznes-anklav.timepad.ru/event/3181284/