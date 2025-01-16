Вы управляете бизнесом или занимаетесь развитием проекта? А как насчет планов на 2025 год? Вы уверены в своих стратегиях или хотите найти новые пути для роста в условиях нестабильности?

17 января в ресторане Moment пройдет встреча с управленцем и предпринимателем Константинов Орловым «Планирование жизни и бизнеса в турбулентности 2025 года».