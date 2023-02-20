Всего неделя до конца бесплатного плавания в «Swim Shot» — успейте воспользоваться предложением 20.02.2023 Реклама

Чтобы бесплатно поплавать в Зеленограде в корпусе 1801 (цокольный этаж, здание «Атака»), нужно всего лишь отметить аккаунт Swim Shot Вконтакте или в Инстаграм*.

Всего одна отметка дает тебе возможность:

  • стать более здоровым
  • наполниться положительными эмоциями
  • отдохнуть от ежедневной суеты
  • познакомиться с бассейном «Swim Shot» абсолютно бесплатно.

Всего одна отметка может изменить твою жизнь.

Напоминаем: одно упоминание = одно посещение. Количество посещений за упоминания — не ограничено.

За остальными акциями, расписанием и прайсом обращайтесь:

Телеграм, Вконтакте, Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
бассейн, Swim Shot, Корпус 1801
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новый спорткомплекс с бассейном «Спутник Арена» — внутри и снаружи. Очень подробный обзор Истории
На маршруте автобуса 400 Т появится новая остановка — возле метро «Тушинская» Новости
Администрация школы 853 признала вину учителя за травму, полученную учеником во время перемены Новости
Всего неделя до конца бесплатного плавания в «Swim Shot» — успейте воспользоваться предложением Реклама
23 февраля в парке Победы прогремит артиллерийский салют Новости
Концерт Валерия Сюткина и Light JAZZ — 27 февраля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Жестокие действия зеленоградца в отношении двухлетнего сына проверяет Следственный комитет. Личность отца установлена Новости
«Компьютерная Академия ТОП». Привет, Зеленоград! Реклама
Видео жесткого «воспитания» маленького ребенка. Можно ли так делать? Жизнь
Удивительный «Бакеево-Парк» рядом с Зеленоградом достроен. Там еще можно купить квартиру Партнёрский материал
Началась подготовка к масштабному благоустройству вокруг станции Крюково к запуску МЦД Новости
Какао-бар Pine coffee&cacao открылся в Зеленограде — здесь варят напитки для ценителей и повышают культуру потребления какао Реклама
Составлен рейтинг детских поликлиник Москвы. Где в нем Зеленоград и что с этим рейтингом не так Новости
Первый корпус детской больницы в Зеленограде обещают открыть в марте Новости
Префектура попросила ГИБДД контролировать парковку на тротуаре возле незаконного выезда из дачного поселка «Трамвай» Новости
Старый друг в новом облике — обновленный TopGun стал еще брутальнее и комфортнее Реклама
Снова открыт вход в метро у Ленинградского вокзала Новости
Мастер-классы и лекции киношколы Action! в Зеленограде — расписание на февраль и март Реклама
Жители собирают подписи за снос байпасов — труб, проложенных над землей Новости
Тяжелую травму получил пятиклассник в школе 853. Что именно случилось, до сих пор непонятно Новости
Подъездные дороги к тоннелю под железной дорогой в Алабушево начнут строить в этом году. Вот какие улицы затронет стройка Новости
Строительный городок загорелся в 10-м микрорайоне Новости
Поликлинику в 9 микрорайоне готовят к открытию после капремонта: оборудование, врачи, проход и парковка Новости
Одобрен проект планировки транспортной развязки через железную дорогу в Малино Новости
Открыт новый медицинский центр сети клиник «Никор-мед» — в корпусе 1824 Реклама
Лирическая комедия «Северное сияние» — 24 февраля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Пункт выдачи Ozon открылся на площади Юности Новости
Самый романтичный автобусный маршрут рядом с Зеленоградом Жизнь
© 1997–2023 Зеленоград.ру