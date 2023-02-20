Чтобы бесплатно поплавать в Зеленограде в корпусе 1801 (цокольный этаж, здание «Атака»), нужно всего лишь отметить аккаунт Swim Shot Вконтакте или в Инстаграм*.

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познакомиться с бассейном «Swim Shot» абсолютно бесплатно.

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Напоминаем: одно упоминание = одно посещение. Количество посещений за упоминания — не ограничено.