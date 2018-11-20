Удивительно, но факт: в последнее время некоторые недуги современная медицина уже вроде бы не относит к заболеваниям. Несмотря на то, что они приносят человеку немало страданий. Об этом мы беседуем с рентгенологом, главным врачом ООО «МРТ Эксперт» Зеленоград Емельяновой Наталией Ивановной.

— Наталия Ивановна, перечисленные в заголовке диагнозы — вегето-сосудистая дистония, остеохондроз и энцефалопатия — это всё-таки отдельные заболевания, или современная медицина характеризует их как-то иначе? Об этом сейчас довольно много противоречивой информации в Интернете.

— Да, их следует считать отдельными заболеваниями. Хотя, по мнению одних врачей, это диагнозы, другие называют их синдромами. Я больше склоняюсь ко второму варианту: и ВСД, и энцефалопатия — это синдромы, возникающие при тех или иных состояниях, то есть при каком-то неблагополучии нервной системы. Симптоматика здесь примерно одинаковая: это головная боль, головокружение, снижение памяти, учащённое сердцебиение, слабость. Тем, кто помоложе, в таких случаях ставится, как правило, диагноз ВСД, а пожилым людям — дисциркуляторная энцефалопатия. Кстати, в западных странах диагноз «вегето-сосудистая дистония» не ставится.

Теперь об остеохондрозе. Это один из наиболее часто ставящихся врачами диагнозов, когда больной жалуется на боли в спине. В целом речь идёт о дегенеративном процессе в организме человека, но виды остеохондроза бывают разными. Например, юношеский — его появление не связано с возрастом.

— Отражены ли вегето-сосудистая дистония, остеохондроз и энцефалопатия в коде Международной классификации болезней последнего пересмотра (МКБ-10)?

— Да, несомненно. Только ВСД — вегето-сосудистая дистония — уже устаревший термин, сегодня это звучит так: соматофорная дисфункция вегетативной нервной системы. Поскольку все эти три заболевания присутствуют в МКБ, следует считать, что речь идёт о реальных диагнозах. Но многие врачи склоняются к тому, что всё это — симптомокомлексы, в основе которых другие заболевания. Та же энцефалопатия — она может быть посттравматической, перинатальной, лучевой, токсической, гипоксической, дисцикуляторной. То есть видов этого заболевания много, но в основе лежит нарушение кровоснабжения мозга, и его клетки испытывают гипоксию, нехватку кислорода.

— Как вы думаете, кому «выгодны» утверждения о том, что указанные болезни не существуют? — это, мол, лишь симптомы каких-то иных заболеваний.

— Здесь очень тонкий момент, и мне очень не хотелось бы обидеть никого из своих коллег. Самое главное — добиться максимально точной диагностики. Не столь важно, как заболевание называлось прежде, и как сегодня — нам бы не пропустить за той же ВСД каких-то серьёзных отклонений в нервной системе пациента. Получается, что «выгодно» закрыть глаза на эти болезни тем из медиков, кто не хочет всерьёз заниматься больным, но я уверена, что таких «специалистов» в отечественной медицине не много.