Удивительно, но факт: в последнее время некоторые недуги современная медицина уже вроде бы не относит к заболеваниям. Несмотря на то, что они приносят человеку немало страданий. Об этом мы беседуем с рентгенологом, главным врачом ООО «МРТ Эксперт» Зеленоград Емельяновой Наталией Ивановной.
— Наталия Ивановна, перечисленные в заголовке диагнозы — вегето-сосудистая дистония, остеохондроз и энцефалопатия — это всё-таки отдельные заболевания, или современная медицина характеризует их как-то иначе? Об этом сейчас довольно много противоречивой информации в Интернете.
— Да, их следует считать отдельными заболеваниями. Хотя, по мнению одних врачей, это диагнозы, другие называют их синдромами. Я больше склоняюсь ко второму варианту: и ВСД, и энцефалопатия — это синдромы, возникающие при тех или иных состояниях, то есть при каком-то неблагополучии нервной системы. Симптоматика здесь примерно одинаковая: это головная боль, головокружение, снижение памяти, учащённое сердцебиение, слабость. Тем, кто помоложе, в таких случаях ставится, как правило, диагноз ВСД, а пожилым людям — дисциркуляторная энцефалопатия. Кстати, в западных странах диагноз «вегето-сосудистая дистония» не ставится.
Теперь об остеохондрозе. Это один из наиболее часто ставящихся врачами диагнозов, когда больной жалуется на боли в спине. В целом речь идёт о дегенеративном процессе в организме человека, но виды остеохондроза бывают разными. Например, юношеский — его появление не связано с возрастом.
— Отражены ли вегето-сосудистая дистония, остеохондроз и энцефалопатия в коде Международной классификации болезней последнего пересмотра (МКБ-10)?
— Да, несомненно. Только ВСД — вегето-сосудистая дистония — уже устаревший термин, сегодня это звучит так: соматофорная дисфункция вегетативной нервной системы. Поскольку все эти три заболевания присутствуют в МКБ, следует считать, что речь идёт о реальных диагнозах. Но многие врачи склоняются к тому, что всё это — симптомокомлексы, в основе которых другие заболевания. Та же энцефалопатия — она может быть посттравматической, перинатальной, лучевой, токсической, гипоксической, дисцикуляторной. То есть видов этого заболевания много, но в основе лежит нарушение кровоснабжения мозга, и его клетки испытывают гипоксию, нехватку кислорода.
— Как вы думаете, кому «выгодны» утверждения о том, что указанные болезни не существуют? — это, мол, лишь симптомы каких-то иных заболеваний.
— Здесь очень тонкий момент, и мне очень не хотелось бы обидеть никого из своих коллег. Самое главное — добиться максимально точной диагностики. Не столь важно, как заболевание называлось прежде, и как сегодня — нам бы не пропустить за той же ВСД каких-то серьёзных отклонений в нервной системе пациента. Получается, что «выгодно» закрыть глаза на эти болезни тем из медиков, кто не хочет всерьёз заниматься больным, но я уверена, что таких «специалистов» в отечественной медицине не много.
— Если не лечить ВСД, остеохондроз и энцефалопатию головного мозга, к каким последствиям это может привести?
— Возможно, немного повторюсь, но, прежде чем что-то лечить, надо этот диагноз или подтвердить, или опровергнуть. Если говорить о вегето-сосудистой дисфункции, здесь, прежде всего, надо помочь пациенту нормализовать режим труда и отдыха, подсказать, что нужно заниматься физкультурой, по возможности, исключить психические перегрузки. Если речь идёт об энцефалопатии, важно понять, чем она вызвана. Надо нормализовать давление, понизить уровень холестерина, если это необходимо. При остеохондрозе нужно исключить другие заболевания, которые могут вызвать боль в спине. То есть опять возвращаемся к диагностике. Если же не лечить эти заболевания, то не исключены серьёзные осложнения, избавиться от которых будет крайне сложно.
— Что можно сказать о роли МРТ в диагностике этих заболеваний?
- МРТ-диагностика — это основной метод исследования, который позволяет выявить любую патологию как со стороны головного мозга, так и в позвоночнике. Это, прежде всего, опухоли, патология сосудов, аневризмы, перегибы артерий, аномальное развитие позвонков, окружающих их мягких тканей и так далее. Таким образом, МРТ помогает врачу увидеть, в каком направлении ему следует двигаться, чтобы приступить к лечению пациента. Да, возможно, потом понадобятся какие-то дополнительные исследования, но начинается всё именно с МРТ.
— Магнитно-резонансная ангиография — это один из видов МРТ-диагностики? В чём особенности МР-ангиографии головного мозга?
— Так называется современный метод исследования артерий и вен. Он позволяет провести диагностику без введения пациенту контрастных препаратов. Скажем, при проведении обследования с применением компьютерно-томографической ангиографии контрастные препараты применяются, а магнитно-резонансный метод этого не требует. Оба метода не взаимозаменяемы, они дополняют друг друга.
Беседовал Игорь Чичинов
Для справки
В «МРТ Эксперт» Зеленоград предлагаются следующие комплексные программы по обследованию позвоночника и головного мозга.
Подробности на сайте mrtexpert.ru.
Диагностический центр расположен по адресу: Зеленоград, площадь Шокина, дом 2, строение 3 (рядом с центральным входом в АО «Ангстрем»)
Запись по телефонам: 8(499)214-01-31, 8(985)812-90-33
Емельянова Наталия Ивановна
В 2004 году окончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск). С 2013 г. работает в ООО «МРТ Эксперт» Зеленоград, врач-рентгенолог, главный врач.
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