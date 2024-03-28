Время быть цифровым! Рассказываем о возможностях, которые получают студенты МИЭТа в рамках проекта «Цифровая кафедра» 28.03.2024 Реклама Белобрагина А.С. ИНН:773573127711 erid:LatgC9yJk

«Цифровая кафедра» НИУ МИЭТ — проект, который уже второй год реализуется в университете в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он позволяет студентам получить в дополнение к основной образовательной программе квалификацию по ИТ-профилю, актуальную на сегодняшний день, перспективную и конкурентоспособную.

На сегодняшний день в МИЭТе на Цифровой кафедре обучаются более 500 студентов и получают компетенции в области больших данных, интернета вещей, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, промышленного дизайна и 3D-моделирования, цифрового маркетинга и медиа, новых производственных технологий, программирования и создания ИТ-продуктов и других. Подробнее о проекте рассказывает руководитель Цифровой кафедры Виталий Кокин:

— Виталий Владимирович, какие возможности в рамках проекта получают студенты и почему это полезно не только для студентов, но и для работодателей?

— Студенты, обучающиеся на Цифровой кафедре, получают не только знания и навыки в рамках освоения новой квалификации, но и взаимодействуют с квалифицированными специалистами предприятий и проходят реальную практику в высокотехнологичной отрасли. Для многих ребят, особенно не ИТ-направлений, Цифровая кафедра — это возможность получить те знания, которые на сегодняшний день работодатели рассматривают как приоритетные у кандидатов. Компании-партнёры, в свою очередь, участвуя в разработке программ и реализуя практику для студентов, могут влиять на подготовку потенциальных сотрудников. Связка «основное образование» — «Цифровая кафедра» — «работодатель» позволяет студентам быстро находить рабочие места и адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Абсолютно все студенты Цифровой кафедры проходят оценку уровня сформированности компетенций, посредством прохождения входного, промежуточного и итогового тестирования на базе платформы Ассесмент-центра Университета Иннополис.

По результатам ассесмента студенты получают независимую оценку своих знаний и навыков в области цифровых компетенций. Показавшие лучшие результаты сформированности компетенций получают возможность пройти стажировку в ведущих ИТ компаниях, а также приглашения на международные мероприятия Университета Иннополис.

— Каковы итоги двух лет реализации программы и что нового будет дальше?

— На сегодняшний день уже более 300 студентов получили цифровые компетенции и дипломы о профессиональной переподготовке. Больше половины из них трудоустроены не только в компаниях-партерах, но и других предприятиях ИТ сектора.

В 2024—2025 учебном году будут открыты новые программы, которые выбраны на основе анализа потребностей рынка, такие как «Компьютерная лингвистика», «Веб-разработка», «Проектирование программного обеспечения для АСУ» и «Прикладное спортивное программирование».

Существующие программы также модернизируются. Технологии и методики меняются настолько быстро, что каждый год требуется уделять внимание актуальности наших программ. Систематическое обновление учебных и методических материалов — это одна из сильных сторон программ, которую отмечают слушатели.

Среди значимых результатов реализации проекта хочу отметить следующие:

  • повышение доступности для студентов дополнительного профессионального образования в ИТ-сфере;
  • подготовка кадрового резерва для предприятий приоритетных отраслей экономики;
  • сокращение дефицита кадров, обладающих ИТ-компетенциями и квалификацией в ИТ-сфере, для высокотехнологичных предприятий и ИТ-отрасли.

— С кем из компаний сотрудничает МИЭТ в рамках проекта?

— За два года проекта была создана широкая партнёрская сеть, в которую вошли как крупные игроки рынка — Сбер, Яндекс, так и небольшие, но крайне важные для отрасли компании. МИЭТ — это центр микроэлектроники в России, и «Цифровая кафедра» стала важным элементом качественной подготовки студентов для рынка труда. Мы все несем коллективную ответственность за обеспечение технологического суверенитета нашей страны и благодарим партнеров не только за предоставление мест практик, но и за активное участие в разработке и реализации актуальных программ. В проекте участвуют такие компании как Гринсайт, КРОК, Элвис, Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), РКЦ Прогресс, Нм-Тех, Элинс, Qrate, Ядро и другие.

— Что такое «Марафон Цифровых кафедр» и как в нём участвует Цифровая кафедра МИЭТ?

— С 13 по 31 марта все Цифровые кафедры России участвуют в марафоне Цифровых кафедр 2.0. Дня нас Марафон — это возможность рассказать об образовательных программах, успешных кейсах студентов, обмен опытом с коллегами и популяризация образования в области информационных технологий в России. Мы рады возможности показать сообществу «Цифровых кафедр» участников программы стратегического и академического лидерства «Приоритет 2030» наши подходы, используемые современные образовательные технологии и результаты их применения.
Реклама
Реклама
Новую станцию МЦД «Химки-2» предложили назвать «Монумент» Новости
Небольшая кофейня Latte&Cup открылась в Голубом Новости
Студия эстетики L•O•V приглашает на гидромассаж Реклама
В опасном для пешеходов проезде, где два года «строят дорогу», решили убрать временный переход Новости
Открыт новый путепровод на Ленинградском шоссе возле «Меги» Новости
Время быть цифровым! Рассказываем о возможностях, которые получают студенты МИЭТа в рамках проекта «Цифровая кафедра» Реклама
Ещё одна примета весны — коммунальщики восстановили гранитный столбик и перекрыли въезд на тротуар на Центральном проспекте Новости
Мальчику из Зеленограда с редким заболеванием нужна помощь, чтобы он мог вставать Новости
Дни открытых дверей в IDOL FACE — 28-30 марта. Скидка 20% на всё, включая абонементы Реклама
Пропавший в теракте в «Крокусе» зеленоградский учитель признан погибшим. Погиб также инженер и преподаватель МИЭТа Новости
Прокат самокатов вернулся в Зеленоград — пока только один сервис Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 30 марта в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
«Вкусно — и точка» скоро откроется в «Зеленопарке» Новости
Пассажиры автобуса подрались до крови. Возможно, на межнациональной почве Новости
Вода Ново-Иерусалимская из артезианской скважины — в новом магазине в Горетовке Реклама
Эксперимент с отменой мигающего зеленого ЦОДД могут закончить 1 мая Новости
Строители дома на улице Полагушина провоцируют аварии, перекрывая узкую дорогу Новости
День открытых дверей в Центре психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная Лиса» — 31 марта на Георгиевском проспекте, 33, корпус 6 Реклама
Шутка про асфальт, который сходит вместе со снегом, снова стала реальностью в Зеленограде. И вот почему Истории
Приз «Автохлам года» получает автомобиль-склад О470XM777. Он давно кочует по Зеленограду, а чиновники бессильны Жизнь
Мюзикл «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» — 6 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Проходящий через Зеленоград до метро автобус №440 решили отменить. Вместо него пустят больше автобусов до Крюково Новости
Кормушка для белки со взлетно-посадочной полосой Жизнь
«История в отеле» — танцевальное шоу от мировых звезд — 11 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Коммунальщики из Менделеево помогли разбирать завалы после теракта в «Крокусе» Новости
Учитель школы 1557 Дмитрий Башлыков пропал без вести во время теракта в «Крокусе» Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ открыла предварительное бронирование со скидкой — интересные и полезные каникулы — EASY! Реклама
В ТЦ «Иридиум» прошла эвакуация Новости
Пациенты в поликлиниках толпятся возле экрана электронной очереди, потому что нет звукового оповещения Новости
Как переделают зону отдыха возле Школьного озера: пляж, фотозона, спортплощадки, домики для рыбаков. И опасения, что получится не очень Истории
Дерево любви за миллион рублей поставят в 16-м микрорайоне Новости
До трёх ночи скрежетал и пищал трактор в 11-м микрорайоне, возле ТЦ «Ольга». Это происходит регулярно Новости
Новинки в магазинах сети «Я Сама» Реклама
Зеленоградцы несут цветы к памятнику герою Беслана Дмитрию Разумовскому в 23-м микрорайоне в память о жертвах теракта в «Крокусе» Новости
Префектура поручает, а всем наплевать. Обещали до 20 марта перекрыть въезд на тротуар Центрального проспекта — это так и не выполнено Новости
На переходе через Сосновую аллею, где сбили трёх человек, включили новый светофор. Водители могут не волноваться Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру