«Цифровая кафедра» НИУ МИЭТ — проект, который уже второй год реализуется в университете в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он позволяет студентам получить в дополнение к основной образовательной программе квалификацию по ИТ-профилю, актуальную на сегодняшний день, перспективную и конкурентоспособную.
На сегодняшний день в МИЭТе на Цифровой кафедре обучаются более 500 студентов и получают компетенции в области больших данных, интернета вещей, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, промышленного дизайна и 3D-моделирования, цифрового маркетинга и медиа, новых производственных технологий, программирования и создания ИТ-продуктов и других. Подробнее о проекте рассказывает руководитель Цифровой кафедры Виталий Кокин:
— Виталий Владимирович, какие возможности в рамках проекта получают студенты и почему это полезно не только для студентов, но и для работодателей?
— Студенты, обучающиеся на Цифровой кафедре, получают не только знания и навыки в рамках освоения новой квалификации, но и взаимодействуют с квалифицированными специалистами предприятий и проходят реальную практику в высокотехнологичной отрасли. Для многих ребят, особенно не ИТ-направлений, Цифровая кафедра — это возможность получить те знания, которые на сегодняшний день работодатели рассматривают как приоритетные у кандидатов. Компании-партнёры, в свою очередь, участвуя в разработке программ и реализуя практику для студентов, могут влиять на подготовку потенциальных сотрудников. Связка «основное образование» — «Цифровая кафедра» — «работодатель» позволяет студентам быстро находить рабочие места и адаптироваться к изменениям на рынке труда.
Абсолютно все студенты Цифровой кафедры проходят оценку уровня сформированности компетенций, посредством прохождения входного, промежуточного и итогового тестирования на базе платформы Ассесмент-центра Университета Иннополис.
По результатам ассесмента студенты получают независимую оценку своих знаний и навыков в области цифровых компетенций. Показавшие лучшие результаты сформированности компетенций получают возможность пройти стажировку в ведущих ИТ компаниях, а также приглашения на международные мероприятия Университета Иннополис.
— Каковы итоги двух лет реализации программы и что нового будет дальше?
— На сегодняшний день уже более 300 студентов получили цифровые компетенции и дипломы о профессиональной переподготовке. Больше половины из них трудоустроены не только в компаниях-партерах, но и других предприятиях ИТ сектора.
В 2024—2025 учебном году будут открыты новые программы, которые выбраны на основе анализа потребностей рынка, такие как «Компьютерная лингвистика», «Веб-разработка», «Проектирование программного обеспечения для АСУ» и «Прикладное спортивное программирование».
Существующие программы также модернизируются. Технологии и методики меняются настолько быстро, что каждый год требуется уделять внимание актуальности наших программ. Систематическое обновление учебных и методических материалов — это одна из сильных сторон программ, которую отмечают слушатели.
Среди значимых результатов реализации проекта хочу отметить следующие:
- повышение доступности для студентов дополнительного профессионального образования в ИТ-сфере;
- подготовка кадрового резерва для предприятий приоритетных отраслей экономики;
- сокращение дефицита кадров, обладающих ИТ-компетенциями и квалификацией в ИТ-сфере, для высокотехнологичных предприятий и ИТ-отрасли.
— С кем из компаний сотрудничает МИЭТ в рамках проекта?
— За два года проекта была создана широкая партнёрская сеть, в которую вошли как крупные игроки рынка — Сбер, Яндекс, так и небольшие, но крайне важные для отрасли компании. МИЭТ — это центр микроэлектроники в России, и «Цифровая кафедра» стала важным элементом качественной подготовки студентов для рынка труда. Мы все несем коллективную ответственность за обеспечение технологического суверенитета нашей страны и благодарим партнеров не только за предоставление мест практик, но и за активное участие в разработке и реализации актуальных программ. В проекте участвуют такие компании как Гринсайт, КРОК, Элвис, Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), РКЦ Прогресс, Нм-Тех, Элинс, Qrate, Ядро и другие.
— Что такое «Марафон Цифровых кафедр» и как в нём участвует Цифровая кафедра МИЭТ?
— С 13 по 31 марта все Цифровые кафедры России участвуют в марафоне Цифровых кафедр 2.0. Дня нас Марафон — это возможность рассказать об образовательных программах, успешных кейсах студентов, обмен опытом с коллегами и популяризация образования в области информационных технологий в России. Мы рады возможности показать сообществу «Цифровых кафедр» участников программы стратегического и академического лидерства «Приоритет 2030» наши подходы, используемые современные образовательные технологии и результаты их применения.