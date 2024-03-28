— Каковы итоги двух лет реализации программы и что нового будет дальше?

— На сегодняшний день уже более 300 студентов получили цифровые компетенции и дипломы о профессиональной переподготовке. Больше половины из них трудоустроены не только в компаниях-партерах, но и других предприятиях ИТ сектора.

В 2024—2025 учебном году будут открыты новые программы, которые выбраны на основе анализа потребностей рынка, такие как «Компьютерная лингвистика», «Веб-разработка», «Проектирование программного обеспечения для АСУ» и «Прикладное спортивное программирование».

Существующие программы также модернизируются. Технологии и методики меняются настолько быстро, что каждый год требуется уделять внимание актуальности наших программ. Систематическое обновление учебных и методических материалов — это одна из сильных сторон программ, которую отмечают слушатели.

Среди значимых результатов реализации проекта хочу отметить следующие:

повышение доступности для студентов дополнительного профессионального образования в ИТ-сфере;

подготовка кадрового резерва для предприятий приоритетных отраслей экономики;

сокращение дефицита кадров, обладающих ИТ-компетенциями и квалификацией в ИТ-сфере, для высокотехнологичных предприятий и ИТ-отрасли.

— С кем из компаний сотрудничает МИЭТ в рамках проекта?

— За два года проекта была создана широкая партнёрская сеть, в которую вошли как крупные игроки рынка — Сбер, Яндекс, так и небольшие, но крайне важные для отрасли компании. МИЭТ — это центр микроэлектроники в России, и «Цифровая кафедра» стала важным элементом качественной подготовки студентов для рынка труда. Мы все несем коллективную ответственность за обеспечение технологического суверенитета нашей страны и благодарим партнеров не только за предоставление мест практик, но и за активное участие в разработке и реализации актуальных программ. В проекте участвуют такие компании как Гринсайт, КРОК, Элвис, Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), РКЦ Прогресс, Нм-Тех, Элинс, Qrate, Ядро и другие.

— Что такое «Марафон Цифровых кафедр» и как в нём участвует Цифровая кафедра МИЭТ?

— С 13 по 31 марта все Цифровые кафедры России участвуют в марафоне Цифровых кафедр 2.0. Дня нас Марафон — это возможность рассказать об образовательных программах, успешных кейсах студентов, обмен опытом с коллегами и популяризация образования в области информационных технологий в России. Мы рады возможности показать сообществу «Цифровых кафедр» участников программы стратегического и академического лидерства «Приоритет 2030» наши подходы, используемые современные образовательные технологии и результаты их применения.