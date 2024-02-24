Работа с рубцами

В клинике «ЭстеДи» активно развито направление по борьбе с рубцами после операционных действий, постакне, стриями.

Для этого врачи-косметологи используют препарат на основе коллагена «Коллост» 15%.

Данный препарат является единственным и уникальным, ведь с такой концентрацией коллагена, конкурентов на мировом рынке — нет.



Функции Коллоста:

является матрицей для направленной тканевой регенерации является «строительным материалом» для синтеза собственного коллагена.

Процесс, к сожалению, не быстрый.

Потребуется от 3-х до 8 процедур.

Но результат будет!!!

Также 18-летний опыт работы хирургов, косметологов и врачей других специальностей подтвердили отличные результаты «Коллост-гель»: