В отделении медицинской косметологии клиники «ЭстеДи» ведут прием врачи-косметологи высшей категории с богатым опытом работы в индустрии красоты. Забота и индивидуальных подход абсолютно к каждой женщине. В работе используются исключительно современные и сертифицированные препараты.
Клиника «ЭстеДи» предлагает процедуры:
- коллагенотерапия
- программы по уходу за кожей лица
- контурная пластика
- ботулинотерапия
- биостимуляция
- массаж лица
- удаление новообразований
- криотерапия
- пилинги
- лазерная эпиляция
- плазмотерапия
- PRP-терапия
- плацентарное омоложение
- смас-лифтинг
- фотоомоложение.
В клинике «ЭстеДи» активно развито направление по борьбе с рубцами после операционных действий, постакне, стриями.
Для этого врачи-косметологи используют препарат на основе коллагена «Коллост» 15%.
Данный препарат является единственным и уникальным, ведь с такой концентрацией коллагена, конкурентов на мировом рынке — нет.
Функции Коллоста:
- является матрицей для направленной тканевой регенерации
- является «строительным материалом» для синтеза собственного коллагена.
Процесс, к сожалению, не быстрый.
Потребуется от 3-х до 8 процедур.
Но результат будет!!!
Также 18-летний опыт работы хирургов, косметологов и врачей других специальностей подтвердили отличные результаты «Коллост-гель»:
- в работе с гипотрофическими и атрофическими рубцами
- при снижении эластичности и дряблости кожи
- при коррекции морщин вокруг глаз, морщин лба и др.
Плазмотерапия — физиотерапевтическая процедура, в ходе которой пациенту вводят очищенную и обогащённую тромбоцитами плазму крови. Процедура ускоряет выработку основного фактора, отвечающего за упругость и целостность тканей.
Старение кожи происходит из-за постепенного замедления таких важных биологических функций, как регенерация и метаболизм, отвечающих за процессы роста и деления клеток, обмен веществ, выведение отходов. Увы, без стимуляции извне эти возрастные изменения не остановить.
Плазмотерапия помогает произвести своего рода «перезапуск» механизмов обновления клеток.
Лечебные эффекты плазмотерапии:
- комплексное омоложение кожи (возвращаются гладкость, эластичность, упругость и т. д.)
- устранение бледности или нездорового цвета кожи
- разглаживание мелких и выраженных морщин
- питание и увлажнение кожи
- укрепление контуров лица
- устранение пигментаций, купероза (кожа заметно светлеет)
- нормализация работы сальных желез
- уменьшение выраженности постакне и рубцов
- стимуляция роста и профилактика выпадения волос
- восстановление кожи после контакта с солнцем или агрессивных косметологических процедур.
Как подготовить пациента к плазмотерапии?
Плазмолифтинг-терапия — это относительно простая процедура. Однако существует много нюансов, которые способны повлиять на финальный результат.
Поэтому так важно, чтобы до приёма пациент строго соблюдал определенные правила.
Как же выглядит подготовка к плазмолифтингу:
- Перед процедурой желательно сдать общий анализ крови и убедиться, что тромбоцитов в крови больше 150 тыс. на 1 мкл.
- За 2 недели до проведения процедуры нужно прекратить приём нестероидных противовоспалительных средств («Найз», «Кетонал», «Нурофен») и кардиоаспиринов («Кардиомагнил», «Аспирин-кардио»).
- За 2-3 дня до приема стоит прекратить приём алкоголя.
- Наедаться в день процедуры тоже не стоит. Последний приём пищи должен быть умеренным и не позднее, чем за 4 часа до приёма.
- А вот обильное питьё, наоборот, приветствуется.
- Накануне процедуры лучше выспаться и стараться избегать стрессов.
- Желательно применение витаминно-минеральных комплексов для обогащения плазмы витаминами и микроэлементами.
Список совсем короткий, а строгое выполнение всех правил гарантирует пациентам отличный результат!
Палькина Ирина Николаевна.
Образование:
- Московский Государственный Медико-стоматологический Университет, Клиническая ординатура: кафедра кожных и венерических болезней МГМСУ Детская практика. 2009 г.
- Курс обучения в НОУ учебный центр «Европа» по специальности косметология, диплом с отличием.
- Курс обучения по программе: «Применение профессиональных космецевтических средств MEDIDERMA/ SESDERMA/ SESVALIA/DIETSES в салонных процедурах по подготовке и проведению химических пилингов и в постпилинговом уходе».
- Член национального альянса дерматологов и косметологов. Слушатель 11 форума Медицины и Красоты.
- Сертификат по программе «Школа здоровых», 2012 г.
- Тренинг-практикум по теме «Безынъекционная мезотерапия и электропорация на аппарате Мезатрим».
- Тренинг-практикум по теме «Сочетание технологий вакуума и радиолифтинга в программах по лицу и телу на аппарате Изар».
- Тренинг-практикум по теме «Современные технологии криолиполиза на аппарате FREEZEFAT».
- Тренинг-практикум по теме «Современные технологии вакуумной кавитации на аппарате Эдаксис».
- Обучение DOT-технологии, фракционному фототермолизу, методике лазерного омоложения кожи компании DEKA, разработавшей фракционные лазеры SmartXide DOT и SmartXide2 DOT/RF с длиной волны 10600 нм, признанных «золотым стандартом» при устранении эстетических проблем, вызванных процессами старения кожи.
Специалист по клеточному омоложению кожи, «PRP"-плазмолифтингу.
Обучающий курс по контурной пластике компании Мартинекс.
… и ещё много интересного.
Никитина Ольга Арнольдовна. Врач дерматовенеролог. Опыт работы с 2005 года.
Образование высшее-медицинское:
- Окончила Тверскую Государственную медицинскую Академию (ТГМА) — Лечебное дело, 2001.
- ТГМА клиническая ординатура, аспирантура.
- Кандидат медицинских наук(КМН)с 2005 года.
Прошла курсы повышения квалификации и имеет сертификаты по направлениям:
- биоревиталлизация
- биостимуляция
- химический пилинг
- классический массаж
- мезотерапия
- плазмотерапия и факторы роста.
Фокина Римма Анатольевна. Общая практика, К.м.н. старший преподаватель Медицинского института ЯГУ (Полная занятость). Якутский государственный Университет, г. Якутск. Общая практика, Врач-дерматокосметолог, косметолог (Частичная занятость). Салон-красоты «Цирюльня», г. Якутск. Общая практика, Ассистент кафедры…
Образование:
- Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (лечебное дело).
- Институт повышения квалификации ФМБА (косметология).
- Институт повышения квалификации ФМБА (дерматовенерология), «Основы дерматоскопии».
Опыт работы с 2004 года.
Имеет множество сертификатов об окончании курсов в области косметологии.
- Постоянная работа с ботулиническим токсином типа А в верхней, средней и нижних третях лица, препаратами «Диспорт», «Ксеомин», «Лантокс», «Релатокс».
- Гипергидроз подмышечных областей и ладоней.
- Моделирование лица препаратами «Ювидерм», «Рэдиес», «Белотеро».
- Плазмолифтинг волосистой части головы, лица, шеи и декольте, а также тела.
- Диагностика и лечение акне, розацеи, алопеций, себорейного дерматита, атопического дерматита.
Багдасарян Инга Мухамербековна.
- 1992 г. — Северо-Осетинский государственный медицинский институт педиатрии.
- 2016-2017гг. — Диплом о послевузовском проф. образовании, интернатура на кафедре дерматовенерологии РУДН.
- 2009 г. — НОУ «Академия красоты» по специальности" косметология.
- 2009 г. — Сертификат от компании «Интер-Лайт сервис» по специальности аппаратная косметология.
- 2014 гг. — курс в доме Русской косметики по модулю мезотерапия лица и тела.
- 2014 г. — Сертификат от компании Фитоджен, участие в теоретическом и практическом курсе биореволюметрии препаратами IAL SYSTEM, IAL SYSTEM ACP, IDEA REGENYAL, BIO EXPANDER.
- 2015 г. — Сертификат компании «CORNEAL» по теме (базовый семинар по контурной пластике с препаратами Princess Filler).
- 2014 г. — Сертификат от компании Валлекс М по практическому применению инъекционных препаратов бренда «Restilyne».
- 2015 г. — Сертификат компании Мелис по теме «Плазмотерапия». «Плазмотерапия в решении основных эстетических проблем».
- 2016 гг. — Сертификат «Institute Hyalual» научно-практический семинар по теме «Редермализация с использованием препаратов линии Hyalual».
- 2012 г. — Сертификат от компании Астрея: применение проф. космецевтических средств Mediderma, Sesderma, в салонных процедурах по подготовке и проведению химических пилингов и постпилинговом уходе.
- 2011 г. — Компания «Сталкер-Консалтинг», Сертификат по обучению методике ухода по лицу на профессиональной косметике «Jansen
cosmetics».
- 2012 г. — Обучение элементам и технике хиромассажа по лицу на косметике «Jansen cosmetics».
- Сертификат теоретический и практический курс по теме «E light» технология, радиолифтинг и удаление гиперпигментации аппаратным методом.
- 2017 г. — Сертификат от компании «NMTC» по теме тредлифтинг лица мезонитями.
- 2019 г. — Сертификат компании WIQOmed о прохождении курса обучения по инновационной технологи безинъекционного ремоделирования дермы с использование препарата PRX-T в классических и сочетанных методиках применения.
- 2017 г. — Сертификат от компании «NMTC» по теме тредлифтинг лица мезонитями.
- 2019 г. — Сертификат компании WIQOmed о прохождении курса обучения по инновационной технологии безинъекционного ремоделирования дермы с использованием препарата PRX-T в классических и сочетанных методиках применения.
- 2019 г. — Сертификат компании Allergan medical institute об участии в мастер-классе «Волюметрические методы коррекции средней трети лица препаратом JUVEDERM VOLUMA with LEDOCAINE».
Врач Кандидат медицинских наук, косметолог/дерматолог/трихолог Гетиа Тамара Борисовна.
Выявляет и лечит все кожные заболевания, такие как: псориаз, атопический дерматит, акне, себорейный дерматит и т. д.
Лечит негормональными средствами.
Владеет удалением доброкачественных новообразований радиохирургическим путём, на аппарате «Сургитрон», «Фотек», «Лазером СО2». Владеет аппаратной косметологией «Неоген» — лечение всех кожных заболеваний. «Морфиус 8» RF-лифтинг игольчатый RF, тонус кожи, упругость кожи лица. М22 фотоомоложение кожи лица, лечение купероза. Контурная пластика губ, биоревитализация кожи лица, мезотерапия кожи лица и мезотерапия волосистой части головы.
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