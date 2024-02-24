Врачи-косметологи-дерматологи клиники «ЭстеДи» приглашают на процедуры 24.02.2024 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:LatgBipmn

В отделении медицинской косметологии клиники «ЭстеДи» ведут прием врачи-косметологи высшей категории с богатым опытом работы в индустрии красоты. Забота и индивидуальных подход абсолютно к каждой женщине. В работе используются исключительно современные и сертифицированные препараты.

Клиника «ЭстеДи» предлагает процедуры:

  • коллагенотерапия
  • программы по уходу за кожей лица
  • контурная пластика
  • ботулинотерапия
  • биостимуляция
  • массаж лица
  • удаление новообразований
  • криотерапия
  • пилинги
  • лазерная эпиляция
  • плазмотерапия
  • PRP-терапия
  • плацентарное омоложение
  • смас-лифтинг
  • фотоомоложение.

Работа с рубцами

В клинике «ЭстеДи» активно развито направление по борьбе с рубцами после операционных действий, постакне, стриями.

Для этого врачи-косметологи используют препарат на основе коллагена «Коллост» 15%.

Данный препарат является единственным и уникальным, ведь с такой концентрацией коллагена, конкурентов на мировом рынке — нет.

Функции Коллоста:

  1. является матрицей для направленной тканевой регенерации
  2. является «строительным материалом» для синтеза собственного коллагена.

Процесс, к сожалению, не быстрый.
Потребуется от 3-х до 8 процедур.
Но результат будет!!!

Также 18-летний опыт работы хирургов, косметологов и врачей других специальностей подтвердили отличные результаты «Коллост-гель»:

  • в работе с гипотрофическими и атрофическими рубцами
  • при снижении эластичности и дряблости кожи
  • при коррекции морщин вокруг глаз, морщин лба и др.

Плазмотерапия

Плазмотерапия — физиотерапевтическая процедура, в ходе которой пациенту вводят очищенную и обогащённую тромбоцитами плазму крови. Процедура ускоряет выработку основного фактора, отвечающего за упругость и целостность тканей.

Старение кожи происходит из-за постепенного замедления таких важных биологических функций, как регенерация и метаболизм, отвечающих за процессы роста и деления клеток, обмен веществ, выведение отходов. Увы, без стимуляции извне эти возрастные изменения не остановить.

Плазмотерапия помогает произвести своего рода «перезапуск» механизмов обновления клеток.

Лечебные эффекты плазмотерапии:

  • комплексное омоложение кожи (возвращаются гладкость, эластичность, упругость и т. д.)
  • устранение бледности или нездорового цвета кожи
  • разглаживание мелких и выраженных морщин
  • питание и увлажнение кожи
  • укрепление контуров лица
  • устранение пигментаций, купероза (кожа заметно светлеет)
  • нормализация работы сальных желез
  • уменьшение выраженности постакне и рубцов
  • стимуляция роста и профилактика выпадения волос
  • восстановление кожи после контакта с солнцем или агрессивных косметологических процедур.

Как подготовить пациента к плазмотерапии?

Плазмолифтинг-терапия — это относительно простая процедура. Однако существует много нюансов, которые способны повлиять на финальный результат.

Поэтому так важно, чтобы до приёма пациент строго соблюдал определенные правила.

Как же выглядит подготовка к плазмолифтингу:

  1. Перед процедурой желательно сдать общий анализ крови и убедиться, что тромбоцитов в крови больше 150 тыс. на 1 мкл.
  2. За 2 недели до проведения процедуры нужно прекратить приём нестероидных противовоспалительных средств («Найз», «Кетонал», «Нурофен») и кардиоаспиринов («Кардиомагнил», «Аспирин-кардио»).
  3. За 2-3 дня до приема стоит прекратить приём алкоголя.
  4. Наедаться в день процедуры тоже не стоит. Последний приём пищи должен быть умеренным и не позднее, чем за 4 часа до приёма.
  5. А вот обильное питьё, наоборот, приветствуется.
  6. Накануне процедуры лучше выспаться и стараться избегать стрессов.
  7. Желательно применение витаминно-минеральных комплексов для обогащения плазмы витаминами и микроэлементами.

Список совсем короткий, а строгое выполнение всех правил гарантирует пациентам отличный результат!

Врачи-косметологи-дерматологи клиники «ЭстеДи»

Палькина Ирина Николаевна.

Образование:

  • Московский Государственный Медико-стоматологический Университет, Клиническая ординатура: кафедра кожных и венерических болезней МГМСУ Детская практика. 2009 г.
  • Курс обучения в НОУ учебный центр «Европа» по специальности косметология, диплом с отличием.
  • Курс обучения по программе: «Применение профессиональных космецевтических средств MEDIDERMA/ SESDERMA/ SESVALIA/DIETSES в салонных процедурах по подготовке и проведению химических пилингов и в постпилинговом уходе».
  • Член национального альянса дерматологов и косметологов. Слушатель 11 форума Медицины и Красоты.
  • Сертификат по программе «Школа здоровых», 2012 г.
  • Тренинг-практикум по теме «Безынъекционная мезотерапия и электропорация на аппарате Мезатрим».
  • Тренинг-практикум по теме «Сочетание технологий вакуума и радиолифтинга в программах по лицу и телу на аппарате Изар».
  • Тренинг-практикум по теме «Современные технологии криолиполиза на аппарате FREEZEFAT».
  • Тренинг-практикум по теме «Современные технологии вакуумной кавитации на аппарате Эдаксис».
  • Обучение DOT-технологии, фракционному фототермолизу, методике лазерного омоложения кожи компании DEKA, разработавшей фракционные лазеры SmartXide DOT и SmartXide2 DOT/RF с длиной волны 10600 нм, признанных «золотым стандартом» при устранении эстетических проблем, вызванных процессами старения кожи.

Специалист по клеточному омоложению кожи, «PRP"-плазмолифтингу.

Обучающий курс по контурной пластике компании Мартинекс.

… и ещё много интересного.

Никитина Ольга Арнольдовна. Врач дерматовенеролог. Опыт работы с 2005 года.

Образование высшее-медицинское:

  • Окончила Тверскую Государственную медицинскую Академию (ТГМА) — Лечебное дело, 2001.
  • ТГМА клиническая ординатура, аспирантура.
  • Кандидат медицинских наук(КМН)с 2005 года.

Прошла курсы повышения квалификации и имеет сертификаты по направлениям:

  • биоревиталлизация
  • биостимуляция
  • химический пилинг
  • классический массаж
  • мезотерапия
  • плазмотерапия и факторы роста.

Фокина Римма Анатольевна. Общая практика, К.м.н. старший преподаватель Медицинского института ЯГУ (Полная занятость). Якутский государственный Университет, г. Якутск. Общая практика, Врач-дерматокосметолог, косметолог (Частичная занятость). Салон-красоты «Цирюльня», г. Якутск. Общая практика, Ассистент кафедры…

Образование:

  • Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (лечебное дело).
  • Институт повышения квалификации ФМБА (косметология).
  • Институт повышения квалификации ФМБА (дерматовенерология), «Основы дерматоскопии».

Опыт работы с 2004 года.

Имеет множество сертификатов об окончании курсов в области косметологии.

  • Постоянная работа с ботулиническим токсином типа А в верхней, средней и нижних третях лица, препаратами «Диспорт», «Ксеомин», «Лантокс», «Релатокс».
  • Гипергидроз подмышечных областей и ладоней.
  • Моделирование лица препаратами «Ювидерм», «Рэдиес», «Белотеро».
  • Плазмолифтинг волосистой части головы, лица, шеи и декольте, а также тела.
  • Диагностика и лечение акне, розацеи, алопеций, себорейного дерматита, атопического дерматита.

Багдасарян Инга Мухамербековна.

  • 1992 г. — Северо-Осетинский государственный медицинский институт педиатрии.
  • 2016-2017гг. — Диплом о послевузовском проф. образовании, интернатура на кафедре дерматовенерологии РУДН.
  • 2009 г. — НОУ «Академия красоты» по специальности" косметология.
  • 2009 г. — Сертификат от компании «Интер-Лайт сервис» по специальности аппаратная косметология.
  • 2014 гг. — курс в доме Русской косметики по модулю мезотерапия лица и тела.
  • 2014 г. — Сертификат от компании Фитоджен, участие в теоретическом и практическом курсе биореволюметрии препаратами IAL SYSTEM, IAL SYSTEM ACP, IDEA REGENYAL, BIO EXPANDER.
  • 2015 г. — Сертификат компании «CORNEAL» по теме (базовый семинар по контурной пластике с препаратами Princess Filler).
  • 2014 г. — Сертификат от компании Валлекс М по практическому применению инъекционных препаратов бренда «Restilyne».
  • 2015 г. — Сертификат компании Мелис по теме «Плазмотерапия». «Плазмотерапия в решении основных эстетических проблем».
  • 2016 гг. — Сертификат «Institute Hyalual» научно-практический семинар по теме «Редермализация с использованием препаратов линии Hyalual».
  • 2012 г. — Сертификат от компании Астрея: применение проф. космецевтических средств Mediderma, Sesderma, в салонных процедурах по подготовке и проведению химических пилингов и постпилинговом уходе.
  • 2011 г. — Компания «Сталкер-Консалтинг», Сертификат по обучению методике ухода по лицу на профессиональной косметике «Jansen
    cosmetics».
  • 2012 г. — Обучение элементам и технике хиромассажа по лицу на косметике «Jansen cosmetics».
  • Сертификат теоретический и практический курс по теме «E light» технология, радиолифтинг и удаление гиперпигментации аппаратным методом.
  • 2017 г. — Сертификат от компании «NMTC» по теме тредлифтинг лица мезонитями.
  • 2019 г. — Сертификат компании WIQOmed о прохождении курса обучения по инновационной технологи безинъекционного ремоделирования дермы с использование препарата PRX-T в классических и сочетанных методиках применения.
  • 2017 г. — Сертификат от компании «NMTC» по теме тредлифтинг лица мезонитями.
  • 2019 г. — Сертификат компании WIQOmed о прохождении курса обучения по инновационной технологии безинъекционного ремоделирования дермы с использованием препарата PRX-T в классических и сочетанных методиках применения.
  • 2019 г. — Сертификат компании Allergan medical institute об участии в мастер-классе «Волюметрические методы коррекции средней трети лица препаратом JUVEDERM VOLUMA with LEDOCAINE».

Врач Кандидат медицинских наук, косметолог/дерматолог/трихолог Гетиа Тамара Борисовна.

Выявляет и лечит все кожные заболевания, такие как: псориаз, атопический дерматит, акне, себорейный дерматит и т. д.

Лечит негормональными средствами.

Владеет удалением доброкачественных новообразований радиохирургическим путём, на аппарате «Сургитрон», «Фотек», «Лазером СО2». Владеет аппаратной косметологией «Неоген» — лечение всех кожных заболеваний. «Морфиус 8» RF-лифтинг игольчатый RF, тонус кожи, упругость кожи лица. М22 фотоомоложение кожи лица, лечение купероза. Контурная пластика губ, биоревитализация кожи лица, мезотерапия кожи лица и мезотерапия волосистой части головы.

Клиника «ЭстеДи»

График работы:

  • пн-пт — 8:00-20:00
  • сб — 8:00-20:00
  • вс — 9:00-18:00

Адрес: Зеленоград, корпус 1515, главный вход

Записывайтесь на консультацию по телефону администратора: 8-916-009-62-22

Чат в вотсап: https://chat.whatsapp.com/Kh6qpt9hBLyDhN1ihXKd8f

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