Вода Ново-Иерусалимская из артезианской скважины — в новом магазине в Горетовке 22.03.2024 Реклама ООО «Вода в удовольствие» ИНН:5017046411 erid:LatgBpVJJ

Вода Ново-Иерусалимская

  • Из артезианской скважины глубиной 164 метров в Истринском районе. Вода содержит прекрасный химический состав, а также селен и литий: естественный детокс и молодость.

  • Новый магазин, где вы можете обменять свой пустые 19л бутыли на отличную воду по цене 210 рублей, находится на пересечении Георгиевского и Пятницкого шоссе.

Адрес магазина: деревня Горетовка, территория Горетовского квартала № 1, 3/7
Телефон: 8-495-994-62-62, 8-495-223-46-26

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