Вода Ново-Иерусалимская
- Из артезианской скважины глубиной 164 метров в Истринском районе. Вода содержит прекрасный химический состав, а также селен и литий: естественный детокс и молодость.
- Новый магазин, где вы можете обменять свой пустые 19л бутыли на отличную воду по цене 210 рублей, находится на пересечении Георгиевского и Пятницкого шоссе.
Адрес магазина: деревня Горетовка, территория Горетовского квартала № 1, 3/7
Телефон: 8-495-994-62-62, 8-495-223-46-26
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