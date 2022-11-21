Уникальная, единственная в Зеленограде диагностика новообразований в кишечнике без дискомфорта. Диагностический центр «Томоград» приглашает провести диагностику толстого кишечника методом компьютерной томографии. Показания для обследования — подозрение на опухолевые поражения.
Это современная и малоинвазивная методика визуализации толстого кишечника, которая дает возможность точно определить локализацию патологического процесса, позволяет оценить состояние толстой кишки (вне зависимости от ее длины, наличия дополнительных петель).
- Колоноскоп в кишку не вводится — обследование проходит при помощи томографа, что немаловажно для пациентов, не готовых к неприятной процедуре классического обследования.
- Отсутствие неприятных ощущений во время процедуры. Пациент не испытывает выраженного дискомфорта и боли.
- Отсутствие риска травматизации слизистой кишечника. Процедура абсолютно безопасна.
Перед проведением процедуры, проконсультируйтесь с лечащим врачом. После исследования вы получите результаты исследования: CD-диск с изображениями и подробное заключение врача-диагноста.
Данный способ обследования основан на использовании мультиспиральной компьютерной томографии, в ходе которой на монитор передается 3D-изображение разных сегментов кишечника. Виртуальное исследование отличается от традиционной колоноскопии не только отсутствием необходимости во введении колоноскопа.
К другим достоинствам метода относят:
- высокую точность диагностики
- возможности для оценки анатомии и формы всех отделов кишечника и окружающих кишку тканей
- хорошую переносимость пациентами вне зависимости от возраста и индивидуальных особенностей
- простоту осмотра даже при сильных изгибах кишки и самых труднодоступных участков
- информативность и точность
- малоинвазивность
- скорость проведения процедуры
- отсутствие риска травмирования слизистой кишки
- исследование в 3D.
Методика проведения: процедура выполняется в амбулаторных условиях, исследование максимально комфортно для пациента. Продолжительность обследования — от 10 до 30 минут. Пациент размещается на кушетке. В прямую кишку вводится трубка, и нагнетается воздух для расправления стенок кишечника. Кушетка передвигается в сканер. Датчики внутри аппарата движутся вокруг пациента и выполняют серию снимков. По команде врача пациент должен задерживать дыхание.
Как попасть на исследование:
- исследование назначается при подозрении на онкологическое поражение кишечника
- направление может выписать как проктолог, так и гастроэнтеролог
- при отсутствии направления на диагностику показания для МСКТ устанавливает врач-рентгенолог центра.
Достоверность диагностики: зависит от степени подготовки кишечника.
Что НЕ включает в себя метод:
- невозможно выполнить биопсию при проведении данного исследования.
Противопоказания
- ущемление пупочной или паховой грыжи
- период сразу же после операций (особенно полостных)
- признаки кишечной непроходимости
- колики или состояние «острого живота».
Факторы риска включают:
- возраст после 40 лет
- отягощенный анамнез
- воспалительные заболевания кишечника
- мужской пол
- высокое потребление жиров, сахара, алкоголя, красного мяса, мясных полуфабрикатов
- ожирение
- курение
- отсутствие физических упражнений.
Классические симптомы включают:
- нарушения частоты стула и длительные запоры
- боли в области живота с невыясненной причиной
- обильные слизистые или кровяные включения в кале
- анемия при наличии кишечной симптоматики
- уменьшение калибра (густоты) стула
- необъяснимая потеря веса.
Специалисты, которые проводят колоноскопию в центре «ТомоГрад» — высококвалифицированные врачи-рентгенологи, обладающие всеми необходимыми навыками и знаниями.
В центре — новейшее профессиональное оборудование. Гарантируется высокая точность и информативность диагностики.
Индивидуальный подход — к каждому пациенту. Врачи клиники внимательно следят за тем, чтобы пациенту было удобно во время подготовки к процедуре и в ходе ее проведения.
Телефоны для консультации и записи на исследование:
Адрес: Зеленоград, 15-й микрорайон, корпус 1514