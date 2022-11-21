Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная малоинвазивная методика обследования толстого кишечника 21.11.2022 Реклама

Уникальная, единственная в Зеленограде диагностика новообразований в кишечнике без дискомфорта. Диагностический центр «Томоград» приглашает провести диагностику толстого кишечника методом компьютерной томографии. Показания для обследования — подозрение на опухолевые поражения.

Виртуальная колоноскопия — максимум комфорта для пациента

Это современная и малоинвазивная методика визуализации толстого кишечника, которая дает возможность точно определить локализацию патологического процесса, позволяет оценить состояние толстой кишки (вне зависимости от ее длины, наличия дополнительных петель).

  • Колоноскоп в кишку не вводится — обследование проходит при помощи томографа, что немаловажно для пациентов, не готовых к неприятной процедуре классического обследования.
  • Отсутствие неприятных ощущений во время процедуры. Пациент не испытывает выраженного дискомфорта и боли.
  • Отсутствие риска травматизации слизистой кишечника. Процедура абсолютно безопасна.

Перед проведением процедуры, проконсультируйтесь с лечащим врачом. После исследования вы получите результаты исследования: CD-диск с изображениями и подробное заключение врача-диагноста.

Отличия от классического исследования

Данный способ обследования основан на использовании мультиспиральной компьютерной томографии, в ходе которой на монитор передается 3D-изображение разных сегментов кишечника. Виртуальное исследование отличается от традиционной колоноскопии не только отсутствием необходимости во введении колоноскопа.

К другим достоинствам метода относят:

  • высокую точность диагностики
  • возможности для оценки анатомии и формы всех отделов кишечника и окружающих кишку тканей
  • хорошую переносимость пациентами вне зависимости от возраста и индивидуальных особенностей
  • простоту осмотра даже при сильных изгибах кишки и самых труднодоступных участков
  • информативность и точность
  • малоинвазивность
  • скорость проведения процедуры
  • отсутствие риска травмирования слизистой кишки
  • исследование в 3D.

Методика проведения: процедура выполняется в амбулаторных условиях, исследование максимально комфортно для пациента. Продолжительность обследования — от 10 до 30 минут. Пациент размещается на кушетке. В прямую кишку вводится трубка, и нагнетается воздух для расправления стенок кишечника. Кушетка передвигается в сканер. Датчики внутри аппарата движутся вокруг пациента и выполняют серию снимков. По команде врача пациент должен задерживать дыхание.

Как попасть на исследование:

  • исследование назначается при подозрении на онкологическое поражение кишечника
  • направление может выписать как проктолог, так и гастроэнтеролог
  • при отсутствии направления на диагностику показания для МСКТ устанавливает врач-рентгенолог центра.

Достоверность диагностики: зависит от степени подготовки кишечника.

Что НЕ включает в себя метод:

  • невозможно выполнить биопсию при проведении данного исследования.

Противопоказания

  • ущемление пупочной или паховой грыжи
  • период сразу же после операций (особенно полостных)
  • признаки кишечной непроходимости
  • колики или состояние «острого живота».

Когда возникает подозрение на онкологическое поражение кишечника

Факторы риска включают:

  • возраст после 40 лет
  • отягощенный анамнез
  • воспалительные заболевания кишечника
  • мужской пол
  • высокое потребление жиров, сахара, алкоголя, красного мяса, мясных полуфабрикатов
  • ожирение
  • курение
  • отсутствие физических упражнений.

Классические симптомы включают:

  • нарушения частоты стула и длительные запоры
  • боли в области живота с невыясненной причиной
  • обильные слизистые или кровяные включения в кале
  • анемия при наличии кишечной симптоматики
  • уменьшение калибра (густоты) стула
  • необъяснимая потеря веса.

Преимущества проведения в центре «ТомоГрад»

Специалисты, которые проводят колоноскопию в центре «ТомоГрад» — высококвалифицированные врачи-рентгенологи, обладающие всеми необходимыми навыками и знаниями.

В центре — новейшее профессиональное оборудование. Гарантируется высокая точность и информативность диагностики.

Индивидуальный подход — к каждому пациенту. Врачи клиники внимательно следят за тем, чтобы пациенту было удобно во время подготовки к процедуре и в ходе ее проведения.

Телефоны для консультации и записи на исследование:

Адрес: Зеленоград, 15-й микрорайон, корпус 1514

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Метки:
медицинские услуги, мрт и кт томография , Томоград
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Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная малоинвазивная методика обследования толстого кишечника Реклама
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