Отличия от классического исследования

Данный способ обследования основан на использовании мультиспиральной компьютерной томографии, в ходе которой на монитор передается 3D-изображение разных сегментов кишечника. Виртуальное исследование отличается от традиционной колоноскопии не только отсутствием необходимости во введении колоноскопа.

К другим достоинствам метода относят:

высокую точность диагностики

возможности для оценки анатомии и формы всех отделов кишечника и окружающих кишку тканей

хорошую переносимость пациентами вне зависимости от возраста и индивидуальных особенностей

простоту осмотра даже при сильных изгибах кишки и самых труднодоступных участков

информативность и точность

малоинвазивность

скорость проведения процедуры

отсутствие риска травмирования слизистой кишки

исследование в 3D.

Методика проведения: процедура выполняется в амбулаторных условиях, исследование максимально комфортно для пациента. Продолжительность обследования — от 10 до 30 минут. Пациент размещается на кушетке. В прямую кишку вводится трубка, и нагнетается воздух для расправления стенок кишечника. Кушетка передвигается в сканер. Датчики внутри аппарата движутся вокруг пациента и выполняют серию снимков. По команде врача пациент должен задерживать дыхание.

Как попасть на исследование:

исследование назначается при подозрении на онкологическое поражение кишечника

направление может выписать как проктолог, так и гастроэнтеролог

при отсутствии направления на диагностику показания для МСКТ устанавливает врач-рентгенолог центра.

Достоверность диагностики: зависит от степени подготовки кишечника.

Что НЕ включает в себя метод:

невозможно выполнить биопсию при проведении данного исследования.

Противопоказания