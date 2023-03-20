Всего за 3500 рублей и только посредством приобретения купонов со скидкой на «Зелкупон», можно купить тут по акции полную химчистку салона с обработкой потолка, полировкой пластика салона, мойкой и покрытием горячим воском кузова в подарок.

Если вам нужно сделать химчистку багажника, то эту услугу можно докупить отдельно: для легковых авто - 500 рублей; для кроссоверов и джипов - 700 рублей.

У вас очень сильно загрязненный автомобиль и появились совсем неоттираемые пятна на покрытии багажника? Стоимость удаления таких загрязнений обсуждается на месте.

Можно заказать дополнительную обработка кузова автомобиля ПОЛИМЕРОМ — 400 рублей (любой автомобиль) + ВОСК в подарок.