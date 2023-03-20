Всего за 3500 рублей и только посредством приобретения купонов со скидкой на «Зелкупон», можно купить тут по акции полную химчистку салона с обработкой потолка, полировкой пластика салона, мойкой и покрытием горячим воском кузова в подарок.
Если вам нужно сделать химчистку багажника, то эту услугу можно докупить отдельно: для легковых авто - 500 рублей; для кроссоверов и джипов - 700 рублей.
У вас очень сильно загрязненный автомобиль и появились совсем неоттираемые пятна на покрытии багажника? Стоимость удаления таких загрязнений обсуждается на месте.
Можно заказать дополнительную обработка кузова автомобиля ПОЛИМЕРОМ — 400 рублей (любой автомобиль) + ВОСК в подарок.
К сожалению эксплуатация автомобиля в зимний период проходит очень часто в среде с повышенным содержанием хлористого кальция и прочих искусственных и естественных загрязнений, которые за зиму накапливаются в салоне и на кузове.
Химчистка салона автомобиля позволяет удалить различные загрязнения на всех внутренних поверхностях, возвращая салону чистый вид и удаляя неприятные запахи. Поскольку автомобиль загрязняется внутри очень быстро, периодическая химчистка салона позволяет вернуть машине вид «нового автомобиля».
Нанесение воска на кузов автомобиля после мойки машины делает внешний вид транспортного средства более привлекательным, лакокрасочное покрытие становится блестящим. Воск позволяет защитить автомобиль от капель воды, которые попадают на транспортное средство, стекают и постепенно высыхают, не оставляя после себя и следа.
Полная химчистка салона с потолком, полировка пластика салона, мойка, горячий воск кузова проводится только посредством приобретения купонов со скидкой «Зелкупон» — купить купон.
1. Химчистка
— химчистка пола
— химчистка потолка
— химчистка всех сидений
— химчистка панели приборов
— химчистка дверей
— протирка стёкол изнутри
— уборка салона пылесосом
— пылесос багажника
2. Комплексная мойка
— мойка кузова с сушкой
— мойка ковриков
— мойка порогов
— протирка стёкол
— чистка панелей приборов
— пылесос салона
— жидкий воск
— влажная уборка салона
**Сильнозагрязненный автомобиль или трудно выводимые пятна обсуждаются на месте.
Химчистка багажника оплачивается отдельно: легковые — 500 рублей; кроссоверы, джипы — 700 рублей.
Обработка кузова автомобиля ПОЛИМЕРОМ — 400 рублей (любой автомобиль) + ВОСК в подарок. Полимер придает блеск автомобилю и сохраняет его чистоту.
Внимание! Требуется дополнительное время на просушку автомобиля.
Предварительная запись обязательна!
Процедура проводится специалистами бош автосервиса «НашТехцентр».
Автосервис «НашТехцентр» предлагает сервис высокого класса по доступной цене по адресу Зеленоград, Сосновая аллея, проезд 4807, дом 2, строение 5
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