Весна стучится в двери, а вместе с ней и долгожданный праздник 8 марта! Магазины «Я Сама» рады объявить о грандиозной весенней распродаже, приуроченной к этому замечательному дню!
С 8 по 16 марта включительно вас ждут невероятные скидки до 20% на широкий ассортимент тканей из 100% шелка, вискозы и других тканей, которые помогут воплотить в жизнь самые смелые творческие замыслы.
Особое внимание стоит обратить на коллекцию кружевного полотна, шелковых тканей и других изысканных материалов. Только сейчас вы можете приобрести их по сниженной цене и создать неповторимые наряды для себя и своих близких.
Не упустите шанс порадовать себя и своих близких прекрасными подарками, созданными своими руками! Весенняя распродажа в «Я Сама» — это ваш шанс проявить фантазию и подарить кусочек тепла и любви.
Ждем вас ежедневно в магазинах «Я Сама»:
- Привокзальная площадь, д.? (павильон)
8-499-738-61-31
вотсап
- Площадь Юности, дом 4
8-499-762-36-31
вотсап
- OZON: ozon.ru/seller/ya-sama-1895079
- WB: wildberries.ru/seller/4074485
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