Весна стучится в двери, а вместе с ней и долгожданный праздник 8 марта! Магазины «Я Сама» рады объявить о грандиозной весенней распродаже, приуроченной к этому замечательному дню!

С 8 по 16 марта включительно вас ждут невероятные скидки до 20% на широкий ассортимент тканей из 100% шелка, вискозы и других тканей, которые помогут воплотить в жизнь самые смелые творческие замыслы.

Особое внимание стоит обратить на коллекцию кружевного полотна, шелковых тканей и других изысканных материалов. Только сейчас вы можете приобрести их по сниженной цене и создать неповторимые наряды для себя и своих близких.