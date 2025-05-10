Специализированный диагностический гастроцентр клиники «ЭстеДи» (корпус 1515, Зеленоград), приглашает пройти комплексное обследование органов ЖКТ за один день по программе «Check-up» у врачей-эндоскопистов:
- Бондарева Константина Александровича
- Борисова Юрия Анатольевича
- Добрушиной Ивы Владимировны
В программу включено:
- необходимый комплекс анализов крови (госпитальный) перед исследованием
- ЭКГ
- тест на Хеликобактер пилори
- измерение кислотности желудка
- консультация врача эндоскописта до и после обследования
- УЗИ органов брюшной полости
- гастроскопия
- колоноскопия
- медикаментозный сон.
Весенняя скидка: стоимость обследования 15000 рублей (вместо 24400).
Также, при необходимости, вы можете сразу получить консультацию врача гастроэнтеролога Барановой Анны Анатольевны (такой прием оплачивается отдельно, вне акционного предложения).
Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
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