Весна — это не дата в календаре. Это ваше право сиять.





Пора прятать пуховики и открывать миру себя. Весна — это время тонких тканей, открытых запястий и изящных акцентов. Одной детали достаточно, чтобы образ из «повседневного» стал «магнетическим».