В меню вашей идеальной весны: цветной шелк премиум-качества, вискозный штапель, придающий комфорт и легкость, а также брендовые ткани от мировых производителей.



Создавайте лёгкие образы из натурального шелка и мягкого штапеля. Брендовые материалы по суперценам — только в этом месяце!



Акция проходит с 1 по 31 марта включительно. Количество тканей ограничено. Скидка не суммируется с картой постоянного покупателя и другими акциями.



Заходите за вдохновением и выгодными покупками!



ТГ/МАХ 8-985-532-02-10

https://vk.com/yasamazel

t.me/yasamazel



Вас ждут ежедневно в магазинах Я Сама:



«Я Сама» Зеленоград, Привокзальная площадь, д.? (павильон)

8-499-738-61-31

ТГ/МАХ 8-985-532-0220



«Я Сама» Зеленоград, площадь Юности, дом 4.

8-499-762-36-31

ТГ/МАХ 8985-532-0210