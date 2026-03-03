В меню вашей идеальной весны: цветной шелк премиум-качества, вискозный штапель, придающий комфорт и легкость, а также брендовые ткани от мировых производителей.
Создавайте лёгкие образы из натурального шелка и мягкого штапеля. Брендовые материалы по суперценам — только в этом месяце!
Акция проходит с 1 по 31 марта включительно. Количество тканей ограничено. Скидка не суммируется с картой постоянного покупателя и другими акциями.
Заходите за вдохновением и выгодными покупками!
ТГ/МАХ 8-985-532-02-10
https://vk.com/yasamazel
t.me/yasamazel
Вас ждут ежедневно в магазинах Я Сама:
«Я Сама» Зеленоград, Привокзальная площадь, д.? (павильон)
8-499-738-61-31
ТГ/МАХ 8-985-532-0220
«Я Сама» Зеленоград, площадь Юности, дом 4.
8-499-762-36-31
ТГ/МАХ 8985-532-0210
