Медицинское ведение беременности — это услуга, которую предоставляют многие клиники. Но именно в Центре «Норма-XXI» будущая мама может рассчитывать на самое ответственное и внимательное профессиональное отношение, участие и заботу.
В центре можно получать не только клинические рекомендации акушера-гинеколога, ведущего беременность, но и консультации узких специалистов (эндокринолога, маммолога, флеболога, кардиолога и т. д.).
Центр оснащен самым современным оборудованием, позволяющим выполнять оперативные диагностические процедуры и проходить комплексные обследования. Выбирая такой вариант наблюдения за беременностью, вы превратите несколько месяцев ожидания будущего малыша в один из самых приятных периодов вашей жизни.
Знакомство с акушером-гинекологом лучше начинать еще на этапе планирования беременности. На индивидуальной или семейной консультации врач подскажет, какие медицинские обследования необходимо пройти обоим родителям, чтобы шансы на зачатие здорового ребенка были максимальными.
Через две недели после задержки месячных на процедуре УЗИ можно убедиться, что беременность действительно развивается правильно, исключить внематочную или замершую беременность.
На первом же приеме доктор оценивает состояние здоровья пациентки: собирает информацию о перенесенных заболеваниях, уточняет наличие хронических болезней, выясняет жалобы пациентки и ее самочувствие. Если будущая мама уже не в первый раз ожидает ребенка, доктор просит рассказать о том, как протекали предыдущие беременности и роды, здоровы ли дети.
На основе полученной информации акушер-гинеколог составляет план ведения беременности, определяет сроки проведения скрининговых и дополнительных исследований.
Врачи Центра «Норма-XXI» обладают успешным опытом ведения беременности, а лечебно-диагностическая база позволяет проводить исследования и оказывать необходимую медицинскую помощь прямо в клинике.
Быть мамой — это счастье. В «Норма-XXI» врачи, гинекологи работают для того, чтобы для каждой пациентки путь к счастью стал светлым и спокойным.
Приходите в Центр «Норма-XXI»!
Медицинский центр находится по адресу: Зеленоград, корпус 403А, этаж 2+7 (495)944-53-53
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