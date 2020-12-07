Медицинское ведение беременности — это услуга, которую предоставляют многие клиники. Но именно в Центре «Норма-XXI» будущая мама может рассчитывать на самое ответственное и внимательное профессиональное отношение, участие и заботу.

В центре можно получать не только клинические рекомендации акушера-гинеколога, ведущего беременность, но и консультации узких специалистов (эндокринолога, маммолога, флеболога, кардиолога и т. д.).