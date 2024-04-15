Поэтому Speak Group, в сотрудничестве с Kannam Street и Asian Food, приглашает жителей города на вечер в азиатском стиле, который пройдет в гастрономическом центре «Станция» на втором этаже, начиная с 22:00. Гостей ждет культурная программа, музыка, разнообразные напитки, изысканные блюда азиатской кухни, розыгрыш призов, а также увлекательные игры и многое другое.



В баре Speak Up будет специальный уголок с авторскими коктейлями на основе азиатских ингредиентов, пирамида из бокалов с приветственными напитками, уютная атмосфера и зона развлечений.

Speak Up bar представляет собой открытую концепцию известного секретного бара Speak Low, но уже с многообразным меню.