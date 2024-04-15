Вечер в азиатском стиле от Speak Group, Kannam Street и Asian Food — 20 апреля в гастрономическом центре «Станция» 15.04.2024 Реклама ООО «Активный мир» ИНН:7735153310 erid:LatgBYPB8

Азиатская кухня, с ее богатством и уникальными кулинарными традициями, давно завоевала сердца ценителей вкуса за пределами Азии. Поэтому в мире гастрономии возникла паназиатская кухня, объединяющая в себе кулинарные наследия Таиланда, Вьетнама, Японии, Китая и многих других стран. И попала многим в самое сердце.

Поэтому Speak Group, в сотрудничестве с Kannam Street и Asian Food, приглашает жителей города на вечер в азиатском стиле, который пройдет в гастрономическом центре «Станция» на втором этаже, начиная с 22:00. Гостей ждет культурная программа, музыка, разнообразные напитки, изысканные блюда азиатской кухни, розыгрыш призов, а также увлекательные игры и многое другое.

В баре Speak Up будет специальный уголок с авторскими коктейлями на основе азиатских ингредиентов, пирамида из бокалов с приветственными напитками, уютная атмосфера и зона развлечений.

Speak Up bar представляет собой открытую концепцию известного секретного бара Speak Low, но уже с многообразным меню.

Вместе с командой Kannam Street устроители подобрали изысканные азиатские закуски, которые идеально дополнят выбранные напитки. Kannam Street — это островок корейской и паназиатской уличной популярной еды в нашем городе, в которой так же присутствуют соусы и специи из Южной Кореи.

Вместе с Asian Food подготовлены увлекательные розыгрыши, которые наполнят вечер неповторимыми моментами радости и веселья. А также, вы сможете приобрести их продукцию в их корнере в зоне азиатского вечера. Asian Food — это Отличный ассортимент азиатских вкусностей по приятным ценам. У них представлена продукция из Японии, Кореи, Китая, Тайвани, Вьетнама, Бразилии, США, Польши, Ирландии.

Специально для этого вечера Николай Устинов и Александр Буров, талантливые музыкальные продюсеры с большим опытом, подготовили увлекательную подборку музыкальных танцевальных композиций в азиатском стиле, которая никого не оставит равнодушным.

Не забудьте заглянуть в профили команды из Speak Group, где вас ждет увлекательный розыгрыш в Instagram*, а также эстетичные фото с коктейлями.

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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