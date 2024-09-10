В дружной команде «Вкусно — и точка» вы будете:
- Принимать гостей и дарить им качественный сервис в зале и на кассе
- Готовить блюда из нашего меню
- Поддерживать зал в чистом и красивом виде, а гостей — в прекрасном настроении!
Компания гарантирует:
- Официальное трудоустройство с первого дня
- Гарантированный доход, выплаты 2 раза в месяц, никаких штрафов!
- Несколько видов премий, доплаты и компенсации, бонус «Приведи друга»
- Медицинская книжка, обеды и униформа полностью за наш счёт!
- Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные
Требования к кандидатам:
- Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ
- Возраст от 15 лет
- Опыт не требуется
Адрес: Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Ржавки, 2-мкр, с20. ТРЦ «Зеленопарк».
Анкету о работе можно заполнить на сайте rabotaitochka.ru
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