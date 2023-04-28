Предложение работодателя

График работы: 2/2 или 3/3

Время работы: с 9:00 до 21:00

Зарплата: от 30 000 рублей (оклад + % от продаж)

Скидки для сотрудников на товары в магазине.

«Рыболов-88» предлагает интересную работу для любителей рыбалки в новом рыболовном магазине в деревне Голубое. Магазин специализируется на продаже товаров для рыбалки, туризма и отдыха на природе. Если у тебя есть желание, чтобы работа приносила не только деньги, но и удовольствие — совмести её с любимым хобби. Если ты регулярно выезжаешь на рыбалку, интересуешься современными методами ловли рыбы и хочешь развиваться и зарабатывать в данном направлении, значит тебе в «Рыболов-88».