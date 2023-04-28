Вакансия рыболовного магазина «Рыболов-88» — требуется продавец-консультант, 30 тысяч + % от продаж 28.04.2023 Реклама

В рыболовный магазин «Рыболов-88» (деревня Голубое) требуется продавец-консультант. Работа для увлечённого знатока рыбалки, желающего совместить хобби и заработок. Оплата — от 30 000 рублей.

Предложение работодателя

  • График работы: 2/2 или 3/3
  • Время работы: с 9:00 до 21:00
  • Зарплата: от 30 000 рублей (оклад + % от продаж)
  • Скидки для сотрудников на товары в магазине.

«Рыболов-88» предлагает интересную работу для любителей рыбалки в новом рыболовном магазине в деревне Голубое. Магазин специализируется на продаже товаров для рыбалки, туризма и отдыха на природе. Если у тебя есть желание, чтобы работа приносила не только деньги, но и удовольствие — совмести её с любимым хобби. Если ты регулярно выезжаешь на рыбалку, интересуешься современными методами ловли рыбы и хочешь развиваться и зарабатывать в данном направлении, значит тебе в «Рыболов-88».

Требования

  • Опыт работы в продажах приветствуется
  • Увлечённость рыбалкой
  • Хорошее знание рыболовных товаров (виды снастей, производители, модели, способы ловли)
  • Быстрая обучаемость
  • Умение продавать и располагать к себе покупателей
  • Инициативность, вежливость, пунктуальность
  • Ответственность и желание развиваться.

Обязанности

  • Продажа товаров для рыбалки
  • Работа с кассой и складской программой
  • Приёмка и выкладка товарав
  • Поддержание порядка и чистоты в торговом зале
  • Вежливое обслуживание покупателей
  • Упаковка товара для доставки.

Адрес: деревня Голубое, улица Трёхсвятская, с2М
Телефон для связи: 8-915-43-000-22

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Метки:
работа, охота и рыбалка, продавец, рыболов-88
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