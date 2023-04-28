В рыболовный магазин «Рыболов-88» (деревня Голубое) требуется продавец-консультант. Работа для увлечённого знатока рыбалки, желающего совместить хобби и заработок. Оплата — от 30 000 рублей.
- График работы: 2/2 или 3/3
- Время работы: с 9:00 до 21:00
- Зарплата: от 30 000 рублей (оклад + % от продаж)
- Скидки для сотрудников на товары в магазине.
«Рыболов-88» предлагает интересную работу для любителей рыбалки в новом рыболовном магазине в деревне Голубое. Магазин специализируется на продаже товаров для рыбалки, туризма и отдыха на природе. Если у тебя есть желание, чтобы работа приносила не только деньги, но и удовольствие — совмести её с любимым хобби. Если ты регулярно выезжаешь на рыбалку, интересуешься современными методами ловли рыбы и хочешь развиваться и зарабатывать в данном направлении, значит тебе в «Рыболов-88».
- Опыт работы в продажах приветствуется
- Увлечённость рыбалкой
- Хорошее знание рыболовных товаров (виды снастей, производители, модели, способы ловли)
- Быстрая обучаемость
- Умение продавать и располагать к себе покупателей
- Инициативность, вежливость, пунктуальность
- Ответственность и желание развиваться.
- Продажа товаров для рыбалки
- Работа с кассой и складской программой
- Приёмка и выкладка товарав
- Поддержание порядка и чистоты в торговом зале
- Вежливое обслуживание покупателей
- Упаковка товара для доставки.
Адрес: деревня Голубое, улица Трёхсвятская, с2М
Телефон для связи: 8-915-43-000-22