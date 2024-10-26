Требуется ОПЫТНЫЙ мастер маникюра и педикюра в ТЦ «Зеленопарк».
Зарплата: 60-100.000 рублей.
Минимальный гарантированный оклад: 60.000 за 15 смен.
Салон:
- просторная студия 8 маникюров и 5 педикюров
- сила федерального бренда 4hands
- клиентская база 7000+ и огромный проходящий трафик (ТЦ посещают 600 000 человек в месяц)
- большая комфортная подсобка
- предоставляет аппараты, фрезы; стерилизует ваш инструмент — полностью разгружает мастера от сторонних забот
- платит честно и вовремя
- уважает личную жизнь сотрудников
- создает поддерживающую атмосферу
- проводит повышение квалификации в салоне
Вы:
- опыт в маникюре от 1 года
- делаете комби, аппарат, педикюр
- не требуют: смарт, наращивание, дизайны, классику
- выполняете данные обещания
- цените работу в коллективе
- хотите работать много: 15 смен по 5-6 клиентов в день
- хотите зарабатывать много
- стремитесь развиваться профессионально
Условия:
- гарантированный оклад 60.000 рублей
- время работы салона — с 10:00 до 22:00
- график работы — полными сменами
- предоставляется форменная одежда (фартук, футболка, сабо)
Для отклика пишите или звоните:
- 8-915-080-39-89, салон
- 8-964-566-88-38, Майя.
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