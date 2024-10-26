Вакансия мастера маникюра и педикюра в салон 4hands (ТЦ «Зеленопарк»). Зарплата 60-100 тысяч 26.10.2024 Реклама Егорова М.В. ИНН:771524226219 erid:2VSb5yqwGR6

Требуется ОПЫТНЫЙ мастер маникюра и педикюра в ТЦ «Зеленопарк».

Зарплата: 60-100.000 рублей.

Минимальный гарантированный оклад: 60.000 за 15 смен.

Салон:

  • просторная студия 8 маникюров и 5 педикюров
  • сила федерального бренда 4hands
  • клиентская база 7000+ и огромный проходящий трафик (ТЦ посещают 600 000 человек в месяц)
  • большая комфортная подсобка
  • предоставляет аппараты, фрезы; стерилизует ваш инструмент — полностью разгружает мастера от сторонних забот
  • платит честно и вовремя
  • уважает личную жизнь сотрудников
  • создает поддерживающую атмосферу
  • проводит повышение квалификации в салоне

Вы:

  • опыт в маникюре от 1 года
  • делаете комби, аппарат, педикюр
  • не требуют: смарт, наращивание, дизайны, классику
  • выполняете данные обещания
  • цените работу в коллективе
  • хотите работать много: 15 смен по 5-6 клиентов в день
  • хотите зарабатывать много
  • стремитесь развиваться профессионально

Условия:

  • гарантированный оклад 60.000 рублей
  • время работы салона — с 10:00 до 22:00
  • график работы — полными сменами
  • предоставляется форменная одежда (фартук, футболка, сабо)

Для отклика пишите или звоните:
Реклама
Реклама
Заканчивается строительство дома с апартаментами в 14-м микрорайоне Новости
Квитанции за коммуналку с фальшивым QR-кодом начали раскладывать по почтовым ящикам Новости
Выплату за заключение контракта на военную службу подняли в Московской области на 400 тысяч Новости
Климатическая зима ожидается в Москве на 20 суток позже положенного Новости
Досрочно построить спорткомплекс с бассейнами на Кутузовском шоссе не получилось Новости
Пассажир автобуса пострадал в ДТП, потому что водитель поехал не по своей полосе Новости
Вам подарок! Посетите одно бесплатное занятие на любой курс в детском клубе Буракова Реклама
Магазин «Лента» в 10-м микрорайоне закрылся на реконструкцию до декабря Новости
Дворника «Жилищника» снова застукали с запрещенной воздуходувкой во дворе дома Новости
Обязательное место для посещения этой осенью — самая атмосферная кофейня «KakaVa Mama» Реклама
Кулинарный курс для детей запустили в Зеленограде Новости
Полное завершение строительства сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами переносится на следующий год Новости
Розыгрыш наушников AirPods Max Реклама
Серьезный пожар потушили в технопарке «Элма» Новости
220 дворников не хватает в Зеленограде для качественной зимней уборки Новости
Новая точка Sura Sushi Реклама
Граффитчик-скалолаз исписывает стены зеленоградских домов Новости
Обучение работе со смартфонами для пожилых людей запускает Центр московского долголетия Новости
Строительство переезда через железную дорогу возле станции Малино отложено на неопределенный срок — проект убрали из инвестиционной программы Новости
Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная диагностика новообразований в кишечнике без дискомфорта Реклама
Спортивных площадок в Зеленограде по ощущениям не хватает, хотя по статистике с ними всё хорошо Истории
Подорожали абонементы на проезд по платной дороге М-11 Новости
Бизнес-встреча студентов АБИТ-РосНОУ с Андреем Аркадьевичем Ковалёвым Реклама
В МИЭТ поступил каждый пятый выпускник зеленоградских школ. В университете отметили достижения каждой школы Новости
Новый скейт-парк в 1-м микрорайоне собирает десятки спортсменов Новости
В Зеленограде работает детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» Реклама
Сроки завершения ремонта дорог снова сдвинули — теперь обещают закончить в ноябре Новости
В «Пятёрочке» на улице Полагушина нашли мышей и мух. Магазин не откроют, пока не наведут там порядок Новости
«ТинсХолл», центр проектирования будущего — приглашает подростков на развивающие и предпрофильные курсы, а также на курсы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ Реклама
Детскую комнату откроют в МИЭТе Новости
«Жилищник» выпустил собственное мобильное приложение Новости
На уровне глазного института. В зеленоградском детском центре «Прозрение Кидс» ведут приём опытные врачи Реклама
Идею пустить автобус до «Зеленопарка» по сокращенному маршруту — чтобы он ходил чаще — поддержало большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
На новом заводе стройматериалов в Зеленограде начали устанавливать оборудование. Возможно, мэрия создает здесь рабочие места преимущественно для приезжих Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий набирает слушателей по программе профессиональной переподготовки: «Психологическое консультирование и психодиагностика» Реклама
Ливневку закатали в асфальт. Сейчас «подтоплений не обнаружено», уверяют в управе Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру