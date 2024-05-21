Внимание! Вакансии. В сеть стоматологических клиник «Никор» и медицинских центров «Никор-мед» требуются администраторы.
Требования:
- уверенный пользователь ПК
- активная жизненная позиция
- коммуникабельность
- высокий уровень самоорганизации
- желание учиться
- гибкость и ответственность.
Опыт работы не обязателен.
Бонусы + гибкий график.
По условиям звоните на номер: 8-903-227-21-14 (с 8:00 до 20:00 по будням)
Присылайте резюме на почту: afanasyeva@nikor-n.ru
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