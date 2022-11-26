Вакансии в новом ресторанном проекте в ТЦ «Панфиловский» 26.11.2022 Реклама

В новый ресторанный проект в Зеленограде на Панфиловском проспекте, дом 6 идёт набор персонала.

Кассир

  • ставка 1700р смена
  • 2/2 с подработками по выходным
  • питание включено
  • знание кассовой дисциплины
  • работа с Iiko
  • честность, открытость, ухоженный внешний вид

Гардеробщик(ца)

  • ставка 100р час
  • Пт/сб/вс по 12 часов (деньги сразу)
  • Питание включено
  • Опрятная внешность, возможно студентам

Бебиситтер с функциями аниматора

  • 250р (деньги сразу)
  • Сб/вс по 10 часов, с 10 до 22
  • Медкнижка
  • Питание включено

Хаусмастер

  • 40000 оклад 6/1 по 12 часов
  • Знание электрики и сантехники
  • Полный пакет документов
  • Питание включено
  • Оплата 2 раза в месяц

Мойщица/котломойщица/уборщица

  • 6/1, 5/2, 4/3, 3/1, 4/2 график по 12 часов
  • Регистрация/патент
  • З/п 2000 выход, оплата 2 раза в месяц
  • Питание включено
  • Форма предоставляется

Как связаться

Пишите в вотсап 8-916-133-43-14 (Максим). Звонки не принимаются.

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