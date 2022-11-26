В новый ресторанный проект в Зеленограде на Панфиловском проспекте, дом 6 идёт набор персонала.
Кассир
- ставка 1700р смена
- 2/2 с подработками по выходным
- питание включено
- знание кассовой дисциплины
- работа с Iiko
- честность, открытость, ухоженный внешний вид
Гардеробщик(ца)
- ставка 100р час
- Пт/сб/вс по 12 часов (деньги сразу)
- Питание включено
- Опрятная внешность, возможно студентам
Бебиситтер с функциями аниматора
- 250р (деньги сразу)
- Сб/вс по 10 часов, с 10 до 22
- Медкнижка
- Питание включено
Хаусмастер
- 40000 оклад 6/1 по 12 часов
- Знание электрики и сантехники
- Полный пакет документов
- Питание включено
- Оплата 2 раза в месяц
Мойщица/котломойщица/уборщица
- 6/1, 5/2, 4/3, 3/1, 4/2 график по 12 часов
- Регистрация/патент
- З/п 2000 выход, оплата 2 раза в месяц
- Питание включено
- Форма предоставляется
Как связаться
Пишите в вотсап 8-916-133-43-14 (Максим). Звонки не принимаются.
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