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Компания Alti ищет специалистов на различные вакансии:
- мастер смены — 100.000 рублей
- кладовщик — 75.000
- специалист ОКК — 55.000
- комплектовщик
- оператор линии, подсобный рабочий
- лаборант ОКК, контролер ОКК, сменный технолог — 60.000.
График работы сменный (3 смены по 8 часов, 5/2, выходные — суббота и воскресенье):
- первая неделя — утро 7:00-15:00
- вторая неделя — день 15:00-23:00
- третья неделя — ночь 23:00—7:00.
Работодатель гарантирует оформление согласно Трудовому кодексу РФ, а также предоставляет корпоративный транспорт от станции Крюково. На территории есть специально оборудованная комната для приема пищи, предоставляется бесплатное оформление медицинской книжки, а также гарантированы ежегодные бесплатные медицинские осмотры.
Производство расположено по адресу: Солнечногорский район, р/п Ржавки, корпус 3.
Чтобы отправить свое резюме или задать вопросы о вакансиях:
- вы можете написать на почту hr_milkprom@alti.pro
- или позвонить по номеру 8-985-200-23-88 (с 09.00 до 18.00, с понедельника по пятницу).
Присоединяйтесь к команде и станьте частью вкусного мира Alti!
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